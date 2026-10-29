¡Milwaukee hace historia! Brewers conquistan su primera Serie Mundial tras imponerse a los Rays

Los Cerveceros vencieron 4-1 a Tampa Bay en el Juego 5, con Jacob Misiorowski como protagonista desde el montículo y Cooper Pratt como figura ofensiva

¡Milwaukee alcanzó la gloria en las Grandes Ligas! Los Brewers conquistaron la primera Serie Mundial de su historia después de imponerse 4-1 a los Tampa Bay Rays en el Juego 5, disputado en el Tropicana Field. Los Cerveceros sellaron el campeonato con una ventaja de 4-1 en la serie, impulsados por una actuación dominante de Jacob Misiorowski desde el montículo y una ofensiva que aprovechó sus oportunidades para construir el triunfo que puso fin a 57 años de espera.

La franquicia de Milwaukee finalmente consiguió el título que se le había escapado desde su llegada a las Grandes Ligas en 1969. Después de perder el Juego 4 en 12 entradas, los Brewers regresaron al diamante con la oportunidad de cerrar la eliminatoria y evitar que la Serie Mundial se trasladara nuevamente a Wisconsin. Esta vez, el equipo encontró la respuesta en su pitcheo y mantuvo a Tampa Bay sin anotaciones durante prácticamente todo el encuentro.

El partido comenzó con un duelo de lanzadores entre Drew Rasmussen y Jacob Misiorowski. El abridor de Tampa Bay retiró en orden a los primeros tres bateadores de Milwaukee, mientras su contraparte respondió con una primera entrada sin daño, pese al sencillo conectado por Junior Caminero. Las primeras oportunidades fueron escasas y ambos equipos debieron trabajar para encontrar espacios frente a las defensivas.

Milwaukee rompió el empate en la segunda entrada gracias a Cooper Pratt, uno de los protagonistas ofensivos de la Serie Mundial. Brice Turang abrió el camino con un doblete hacia el jardín central y posteriormente llegó al plato con un sencillo productor de Pratt. La anotación permitió que los Cerveceros tomaran ventaja de 1-0 y comenzaran a construir el resultado que terminaría por entregarles el campeonato.

La respuesta de Tampa Bay no llegó de inmediato. Misiorowski mantuvo bajo control a la ofensiva local durante las primeras tres entradas, en las que permitió un sencillo de Caminero y una base por bolas a Yandy Díaz, sin que los corredores consiguieran avanzar hasta el plato. El mexicano Jonathan Aranda también tuvo dificultades frente al derecho de Milwaukee y fue retirado con un elevado al jardín izquierdo en su primer turno.

La cuarta entrada representó una de las mejores oportunidades de Tampa Bay para modificar el encuentro. Chandler Simpson conectó un sencillo y aprovechó un error de Sal Frelick para avanzar hasta la segunda base, mientras Liam Hicks llegó a tercera. Con dos corredores en posición de anotar, Ben Williamson conectó un rodado hacia David Hamilton, quien realizó el tiro a primera base para que Jake Bauers completara una complicada atrapada y consiguiera el tercer out.

Milwaukee aprovechó haber escapado del peligro y amplió su ventaja en el quinto episodio. Cooper Pratt volvió a encender la ofensiva con un sencillo al jardín izquierdo y David Hamilton respondió con otro imparable hacia el derecho, suficiente para que Pratt anotara la segunda carrera de los visitantes. Los Cerveceros comenzaron a encontrar espacios ante el pitcheo de Tampa Bay, que recurrió a sus relevistas para evitar que aumentara la diferencia.

Jacob Misiorowski completó cinco entradas sin recibir carreras y se convirtió en el principal responsable de mantener a los Rays fuera del marcador. Su trabajo permitió que Milwaukee conservara la ventaja mientras la ofensiva buscaba más anotaciones. El derecho mantuvo su dominio ante una alineación que no consiguió aprovechar sus escasas oportunidades con corredores en posición de anotar.

La sexta entrada terminó por inclinar el encuentro. Christian Yelich recibió un pelotazo y William Contreras conectó un doblete hacia el jardín izquierdo que permitió al bateador designado anotar desde primera base. La jugada aumentó la diferencia a 3-0 y provocó un nuevo movimiento en el bullpen de Tampa Bay, que intentaba contener a los Cerveceros antes de que la desventaja fuera mayor.

Sin embargo, Milwaukee todavía tenía otro golpe preparado. Brice Turang conectó un sencillo y posteriormente se robó la segunda base para colocar a dos corredores en posición de anotar. Cooper Pratt volvió a aparecer con un elevado de sacrificio hacia el jardín derecho, suficiente para que Contreras llegara al plato y estableciera el 4-0. El joven pelotero terminó por convertirse en uno de los principales protagonistas de la coronación, después de producir dos carreras en el quinto encuentro.

La salida de Misiorowski llegó durante la sexta entrada, después de una pausa por lesión que obligó al cuerpo técnico a realizar un cambio de lanzador. El abridor abandonó el encuentro sin permitir anotaciones y dejó una ventaja de cuatro carreras en manos de JoJo Romero. El relevista consiguió completar el episodio y posteriormente Abner Uribe respondió en la séptima, cuando Tampa Bay amenazó con Chandler Simpson en tercera base, pero no logró convertir la oportunidad en carrera.

El mexicano Jonathan Aranda tampoco encontró la manera de cambiar el rumbo del encuentro. El primera base de los Rays fue retirado con un elevado al jardín izquierdo en la primera entrada, otro hacia el jardín derecho en la tercera y un rodado a segunda en la sexta. En la octava volvió a pasar por la caja de bateo, pero terminó ponchándose tirándole para cerrar el episodio. Su equipo llegó a la novena entrada sin anotaciones y con la obligación de conseguir cuatro carreras para evitar la eliminación.

La última entrada terminó por confirmar una noche histórica para Milwaukee, que se quedó cerca de completar la blanqueada sobre Tampa Bay. Los Cerveceros cerraron la Serie Mundial con cuatro victorias en cinco encuentros y conquistaron el Trofeo del Comisionado por primera vez, después de haber perdido su única aparición anterior en el Clásico de Otoño, en 1982 frente a los St. Louis Cardinals. La espera terminó para una franquicia que encontró en el trabajo de Misiorowski y las carreras producidas por Pratt dos de las claves de su primer campeonato.

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