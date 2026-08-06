Los cuatro grandes cambios que traerá Larry Berg como nuevo comisionado de la MLS

La liga estadounidense prepara una transformación con reformas deportivas, económicas y de transmisión para impulsar su crecimiento tras el Mundial 2026

Berg tendrá la misión de fortalecer a la MLS / Robyn Beck / AFP

La MLS se prepara para una nueva etapa. Tras casi tres décadas bajo el liderazgo de Don Garber, la liga confirmó que Larry Berg asumirá como nuevo comisionado a partir de enero de 2027, una decisión que marcará el inicio de la llamada era ‘MLS 3.0’, con el objetivo de aprovechar el impulso que dejó el Mundial de 2026 y acercarse a las principales competiciones del planeta.

Berg, quien dejará su participación como copropietario de LAFC para asumir el cargo, tendrá sobre la mesa varias decisiones estratégicas que podrían transformar la competición, tanto dentro como fuera de la cancha. Desde un nuevo formato de torneo hasta cambios en las reglas financieras, el dirigente buscará consolidar el crecimiento de la liga en EE.UU. y Canadá.

Los cambios que podrían transformar el futuro de la MLS

Nuevas divisiones y un formato renovado

Uno de los cambios más importantes sería la implementación de un sistema de divisiones cuando la MLS adopte su nuevo calendario, alineado con el futbol europeo. La propuesta, aprobada por los propietarios en 2025, contempla cinco divisiones de seis equipos que competirían en una tabla general, con incentivos para los mejores clubes de cada grupo. El objetivo es fortalecer rivalidades regionales y ofrecer una temporada más atractiva para los aficionados.

Plantillas con mayor libertad para fichar estrellas

Otra prioridad para Larry Berg como comisionado de la MLS será revisar las reglas de construcción de plantillas. El directivo ha insistido en que elevar la calidad del espectáculo pasa por permitir una mayor inversión en jugadores. Esto podría traducirse en un aumento del tope salarial, más plazas para Jugadores Franquicia (Designated Players) o una expansión de los programas destinados a jóvenes talentos, además de revisar mecanismos criticados como los Discovery Rights.

El futuro del acuerdo de transmisión

El contrato con Apple TV, vigente hasta 2029, también será uno de los grandes retos del nuevo comisionado. Aunque el acuerdo convirtió a la MLS en la única gran liga deportiva de EE.UU. con todos sus partidos disponibles en una sola plataforma, el siguiente paso será encontrar un equilibrio entre el streaming y una mayor presencia en la televisión tradicional para ampliar el alcance del campeonato y aumentar los ingresos por derechos audiovisuales.

Más protagonismo en las grandes ciudades

Berg también deberá trabajar para que la MLS gane relevancia en mercados donde todavía compite con ligas históricas como la NFL, la NBA, la MLB y la NHL. Además, uno de los desafíos inmediatos será encontrar una solución estable para el futuro de los Vancouver Whitecaps, una franquicia cuya situación deportiva y comercial ha generado incertidumbre en los últimos años.

La llegada del nuevo comisionado coincide con un momento decisivo para la liga. El cambio de calendario, las próximas negociaciones del convenio colectivo con el sindicato de jugadores y la búsqueda de un nuevo contrato televisivo definirán el rumbo del campeonato durante la próxima década.

Si las reformas se concretan, la gestión de Larry Berg como comisionado de la MLS podría convertirse en el mayor punto de inflexión para la liga desde su fundación. La apuesta es clara: elevar el nivel competitivo, atraer más aficionados y consolidar al futbol norteamericano como un producto cada vez más fuerte dentro del mercado internacional.

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