Rayados recibe a las Águilas en el Gigante de Acero. Consulta los horarios en Estados Unidos y las señales para seguir el duelo de ida

Monterrey y América se juegan el pase a semifinales | Claro Sports

El partido Monterrey vs América de los Cuartos de Final correspondiente a los juegos de ida en la liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX se disputa este miércoles 25 de noviembre en el Estadio BBVA, conocido como el Gigante de Acero.

Los aficionados que viven en Estados Unidos podrán seguir el encuentro en vivo por UniMás y TUDN, con diferentes horarios según su zona del país.

El silbatazo inicial está programado para las 10:10 p.m. ET, 9:10 p.m. CT y 7:10 p.m. PT, en una eliminatoria que enfrenta a dos clubes con una larga historia en la Liguilla.

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Monterrey vs América: horarios del partido en Estados Unidos

América que debe corregir los errores cometidos ante a Tigres en la jornada 17 y la visita a territorio regiomontano representa uno de los encuentros más atractivos de los Cuartos de Final.

Rayados buscará aprovechar su condición de local para tomar ventaja antes de viajar a la Ciudad de México, donde se disputará el encuentro de vuelta.

Para los seguidores del fútbol mexicano en Estados Unidos, estos son los horarios que deben tener en cuenta para no perderse el compromiso:

Tiempo del Este (EST): miércoles 25 de noviembre, 10:10 p.m.

miércoles 25 de noviembre, 10:10 p.m. Tiempo del Centro (CST): miércoles 25 de noviembre, 9:10 p.m.

miércoles 25 de noviembre, 9:10 p.m. Tiempo del Pacífico (PST): miércoles 25 de noviembre, 7:10 p.m.

Es importante considerar que la programación estadounidense contempla una ventana de transmisión desde las 10:00 p.m. ET, diez minutos antes del inicio oficial.

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¿Dónde ver Monterrey vs. América en vivo en EE.UU.?

Los aficionados que quieran seguir el partido desde Estados Unidos tendrán dos opciones confirmadas en televisión: UniMás, disponible en señal abierta, y TUDN, a través de televisión de paga. Ambas cadenas pertenecen a TelevisaUnivision, empresa que cuenta con los derechos de transmisión de los partidos de local de Rayados en territorio estadounidense.

También conviene aclarar que ViX Premium fue anunciado oficialmente para el encuentro de vuelta del sábado 28 de noviembre, pero no para la ida en Monterrey. Por su parte, Fubo no figura como alternativa disponible, debido a que actualmente no incluye UniMás ni TUDN en su oferta.

Así, quienes viven en Estados Unidos y buscan una opción televisiva confirmada pueden sintonizar UniMás o TUDN para seguir el primer capítulo de esta eliminatoria.

América y Rayados, una rivalidad equilibrada en Liguilla

Más allá de la transmisión, el enfrentamiento tiene un antecedente que añade interés a los Cuartos de Final. Monterrey y América han disputado 12 eliminatorias de Liguilla, con seis series ganadas por cada institución.

La primera ocurrió en la temporada 1971-72, cuando las Águilas avanzaron a la siguiente ronda después de imponerse 3-1 en un tercer partido de desempate, luego de que los dos encuentros originales terminaran igualados en el marcador global.

Desde entonces, ambos clubes protagonizaron eliminatorias importantes, incluidas dos finales. Rayados conquistó el Apertura 2019, mientras que América se quedó con el campeonato del Apertura 2024, en una serie que permitió al conjunto azulcrema completar su tricampeonato.

El antecedente más reciente corresponde al Apertura 2025. En aquella ocasión, Monterrey eliminó al América en Cuartos de Final por marcador global de 3-2, después de ganar 2-0 en casa y resistir la reacción de las Águilas en el partido de vuelta.

Ahora, el Gigante de Acero será nuevamente el escenario del primer capítulo. Con el historial empatado y dos equipos acostumbrados a disputar instancias decisivas, la serie representa una nueva oportunidad para que uno de los dos tome ventaja en una rivalidad que sigue sin tener un dominador absoluto.

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