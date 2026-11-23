Rayados y Matías Almeyda buscan aprovechar la localía y tomar ventaja ante unas Águilas que dejan muchas dudas

Rayados vs América, horario y dónde ver en vivo | Claro Sports

La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a Monterrey y América en una serie de cuartos de final que comenzará este miércoles 25 de noviembre. Los Rayados recibirán a las Águilas en el Gigante de Acero, donde buscarán conseguir una ventaja antes de viajar a la Ciudad de México para disputar el partido de vuelta. El encuentro representa una oportunidad para ambos equipos de tomar ventaja y acercarse a las semifinales del fútbol mexicano.

América terminó la fase regular en el tercer lugar con 30 puntos, mientras que Monterrey ocupó la sexta posición con 27 unidades. La diferencia en la clasificación favorece a los azulcremas, que tendrán la ventaja deportiva en caso de empate global. Sin embargo, los regiomontanos buscarán aprovechar su condición de locales para tomar la delantera en una eliminatoria que se definirá el sábado 28 de noviembre.

Liguilla Apertura 2026: fecha y horario del Monterrey vs América, cuartos de final Liga MX

El partido de ida de los cuartos de final entre Monterrey y América se disputará el miércoles 25 de noviembre de 2026, a las 21:10 horas, tiempo del centro de México. El escenario será el Gigante de Acero, casa de los Rayados, donde se jugarán los primeros 90 minutos de la eliminatoria.

Partido: Monterrey vs América.

Monterrey vs América. Fecha: miércoles 25 de noviembre de 2026.

miércoles 25 de noviembre de 2026. Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México.

21:10 horas, tiempo del centro de México. Estadio: Gigante de Acero, Monterrey, Nuevo León.

Gigante de Acero, Monterrey, Nuevo León. Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX.

Canal 5, TUDN y ViX. Instancia: cuartos de final de ida del Apertura 2026.

El encuentro de vuelta se celebrará el sábado 28 de noviembre, a las 21:10 horas, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. América tendrá la ventaja de avanzar a semifinales si el marcador global termina empatado, debido a su mejor posición en la tabla general.

Alineaciones probables del Monterrey vs América para los cuartos de final del Apertura 2026

Los entrenadores Matías Almeyda, de Monterrey, y Guillermo Almada, del América, trabajan para definir sus alineaciones para el primer partido de la eliminatoria, con la intención de tomar ventaja en la eliminatoria.

Monterrey: Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga; Fidel Ambríz, Orbelín Pineda; Lucas Ocampos, César Garza, Jesús Corona; Hugo Cuypers. Director técnico: Matías Almeyda.

América: Luis Ángel Malagón; Emilio Lara, Santiago Bueno, Sergio Ramos, Franco Rossano; Erick Cerrillo, Alan Cervantes; Óscar Perea, Carlos Álvarez, Alejandro Zendejas; Henry Martín. Director técnico: Guillermo Almada.

¿Dónde ver en vivo el Monterrey vs América, partido de ida de los cuartos de final del Apertura? TV y online

El Monterrey vs América se disputará el miércoles 25 de noviembre, a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Gigante de Acero. El encuentro corresponde al partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX. La transmisión en México estará disponible por televisión a través de Canal 5 y TUDN, mientras que por internet podrá seguirse mediante ViX. Además, en Claro Sports te ofreceremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura, con información, resultados y los detalles de la eliminatoria entre Rayados y las Águilas.

Antecedentes y últimos resultados del Monterrey vs América en la Liga MX

Monterrey y América vuelven a encontrarse en una fase de eliminación directa, después de haber disputado encuentros que marcaron la historia reciente de ambos clubes. Las Águilas conquistaron el título del Apertura 2024 ante Rayados, después de imponerse 2-1 en el partido de ida y empatar 1-1 en el encuentro de vuelta, para quedarse con el campeonato por marcador global de 3-2.

En el Apertura 2026, ambos equipos empataron 1-1 durante la jornada 11, en un encuentro celebrado en el Estadio Azteca. Diego Rossi anotó para Monterrey, mientras que Santiago Bueno marcó el gol del América. El resultado reflejó la paridad entre dos planteles que ahora volverán a enfrentarse, pero con un boleto a semifinales en disputa.

Las Águilas terminaron la fase regular con ocho victorias, seis empates y tres derrotas, mientras que Monterrey registró ocho triunfos, tres igualadas y seis descalabros. La diferencia de tres puntos en la clasificación permitió al América terminar por encima de Rayados y asegurar el cierre de la eliminatoria en casa.

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de ida de los cuartos de final?

De acuerdo con los momios de Caliente.mx, Monterrey parte como ligero favorito para ganar el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026, gracias a su condición de local en el Gigante de Acero. Los Rayados presentan una cuota de +142, mientras que el triunfo del América paga +170 y el empate se ubica en +260.