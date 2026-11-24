Hay una forma de comprar GTA 6 por menos de $79.99 dólares y no depende de Rockstar

Descubre cómo ahorrar al comprar GTA 6 en Black Friday | Shutterstock

GTA 6 llegó a las tiendas el 19 de noviembre y su estreno disparó el tráfico mundial de internet hasta un récord histórico. Ocho días después llega el Black Friday y miles de jugadores se preguntan si las rebajas traerán un precio menor.

Rockstar Games calculó el calendario con precisión. Su juego más esperado en 13 años debutó justo antes de la temporada de descuentos, de modo que el furor del estreno absorbe las ventas a precio completo. Ni la compañía ni las tiendas digitales de PlayStation y Xbox anunciaron rebajas para el viernes 27 de noviembre.

Aun así, existen caminos reales para pagar menos. Vendedores externos, paquetes con consola y tarjetas de regalo con descuento abren alternativas para tu bolsillo.

¿GTA 6 bajará de precio en el Black Friday 2026?

Es poco probable que veamos un descuento oficial de Rockstar en este Black Friday. La PlayStation Store y la Xbox Store conservan el precio de lanzamiento sin movimiento y el historial de la compañía apunta en la misma dirección.

Sus títulos principales suelen mantener el precio durante meses e incluso años, tal como ocurrió con Red Dead Redemption 2. No esperes una rebaja oficial hasta bien entrado 2027.

El mercado externo cuenta otra historia. Los portales de comparación de claves reportan que vendedores verificados podrían ofrecer ambas ediciones con rebajas de entre 15% y 22% durante el Black Friday. Eso dejaría la edición estándar entre 62 y 68 dólares. Antes de pagar, confirma que el vendedor cuente con verificación y valoraciones sólidas.

¿Cuánto cuesta GTA 6 según su edición?

La edición estándar cuesta $79.99 dólares y está disponible en formato digital y como código de descarga físico en caja para PS5 y Xbox Series X|S. La Ultimate Edition sube a $99.99 dólares, solo en formato digital, y agrega artículos cosméticos, tiendas y vehículos exclusivos.

La diferencia de $20 dólares solo suma contenido digital, sin misiones extra de historia. Además, la versión para PC todavía no tiene fecha de salida, un patrón que Rockstar ya aplicó con Red Dead Redemption 2, cuyo port llegó cerca de un año después del estreno original.

GTA 6 Online tampoco tiene fecha confirmada. El juego arrancó como experiencia individual, así que el costo a largo plazo es un factor que conviene considerar antes de elegir edición.

¿Qué paquetes de PS5 con GTA 6 hay en oferta?

En Estados Unidos, QVC distribuye un paquete con la PS5 Slim Digital, el código de descarga de GTA 6, audífonos con cable y base de carga doble para controles por $899.98 dólares, unos $50 dólares por debajo de su precio original.

El consejo práctico es comparar el costo del paquete contra la suma de consola y juego por separado. Si ya tienes consola, revisa además la campaña de Black Friday de PlayStation, que trae rebajas en controles DualSense y otros accesorios.

¿Las tarjetas regalo de PS Store son la mejor opción para ahorrar?

Comprar tarjetas regalo de PlayStation Store en tiendas minoristas con descuento es hoy la vía más práctica para pagar menos por GTA 6. Cadenas de clubes de precio como Costco las venden de forma habitual hasta 10% por debajo de su valor nominal y varias grandes superficies replican promociones similares durante la semana del Black Friday.

Una tarjeta de $100 dólares con 10% de descuento te cuesta $45 dólares. Si juntas el saldo necesario para la edición estándar, que vale $99.99 dólares, el ahorro ronda los $10 dólares sin esperar rebajas de Rockstar ni exponerte a vendedores externos sin garantías.

El saldo funciona como dinero en tu cartera de PSN y no caduca, así que también te sirve para acumular ventajas. La propia PlayStation confirma que puedes usar el crédito de las tarjetas en las promociones de su tienda, como la campaña de Black Friday que corre hasta el 30 de noviembre con rebajas de hasta 75% en miles de juegos. Compra solo en tiendas físicas o cadenas oficiales, evita portales de reventa sin verificación y guarda el comprobante hasta canjear el código.

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