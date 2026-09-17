Cruz Azul se topa con Messi y Casemiro para ponerle fin al sueño de la Campeones Cup

Inter Miami supo pegar en los momentos clave para sumar un título más en su corta historia profesional

Inter Miami es campeón ante Cruz Azul | KHANNA / AFP

El Inter Miami conquistó la Campeones Cup 2026 después de imponerse 2-0 a Cruz Azul en una final marcada por el protagonismo de Lionel Messi. El argentino abrió el camino del triunfo con un gol histórico y Casemiro sentenció el partido con un remate de cabeza para entregarle al conjunto de Florida un nuevo título frente a su afición.

La noche tuvo un significado especial para Messi, quien volvió a encontrarse con el equipo contra el que comenzó su historia en el fútbol estadounidense. El delantero argentino marcó ante Cruz Azul su gol número 100 con la camiseta del Inter Miami, precisamente ante el rival frente al que convirtió su primera anotación con las Garzas en aquel debut de la Leagues Cup 2023.

Cruz Azul buscaba convertirse en monarca de la Campeones Cup por primera vez en su historia, pero se encontró con un Inter Miami que aprovechó mejor los momentos clave del encuentro. El conjunto de la MLS controló las acciones importantes y terminó celebrando un campeonato que suma a la etapa ganadora que comenzó con la llegada de sus grandes figuras.

La Máquina comenzó el partido con una postura ofensiva y generó las primeras aproximaciones de peligro. José Paradela estuvo cerca de abrir el marcador apenas al minuto 6 con un disparo que pasó cerca del poste, mientras que Jeremy Márquez también probó desde fuera del área, aunque la defensa del Inter Miami logró contener los intentos.

La respuesta de las Garzas llegó con su ataque estelar. Luis Suárez y Lionel Messi comenzaron a encontrar espacios y al minuto 24 apareció la primera diferencia del encuentro. El uruguayo envió un centro al área y el argentino apareció cerca del arco para conectar un remate de cabeza que terminó en las redes y significó el 1-0 para Inter Miami.

El tanto no solo modificó el marcador, también agregó un capítulo especial a la historia de Messi en el club. Su primera anotación con Inter Miami había llegado justamente ante Cruz Azul en 2023, cuando marcó un tiro libre en los últimos minutos para darle la victoria a su equipo. Tres años después, volvió a marcar frente a La Máquina para alcanzar la cifra de 100 goles con la institución.

Cruz Azul intentó reaccionar antes del descanso. Agustín Palavecino exigió al arquero Dayne St. Clair con un disparo desde fuera del área, mientras que Rodo Rotondi también generó peligro con un remate que terminó bloqueado por la defensa local.

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Para la segunda mitad, la Máquina realizó ajustes en busca del empate. Gonzalo Piovi y Omar Campos ingresaron al terreno de juego, y el equipo mexicano tuvo una de sus oportunidades más claras al minuto 67, cuando Gabriel Fernández conectó un remate de cabeza que terminó impactando en el poste izquierdo.

Con el partido abierto, Inter Miami encontró espacios para atacar. Luis Suárez estuvo cerca de ampliar la ventaja tras una jugada de contragolpe encabezada por Messi, pero su disparo se marchó por encima de la portería defendida por Kevin Mier.

La sentencia llegó al minuto 81. Después de un tiro de esquina, Lionel Messi colocó un centro preciso al área y Casemiro apareció con un remate de cabeza para marcar el 2-0. El mediocampista brasileño aprovechó la jugada a balón parado y prácticamente aseguró el campeonato para el equipo dirigido por las Garzas.

En los minutos finales, Cruz Azul buscó descontar con centros al área y cambios ofensivos, pero la defensa del Inter Miami mantuvo el orden. El silbatazo final confirmó el campeonato de las Garzas, con Messi como protagonista absoluto: un gol histórico, una asistencia y una nueva copa para la era del argentino en Estados Unidos.

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