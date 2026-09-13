Rayados y Tigres no se hacen daño en el Clásico Regio

Empate sin goles en el ‘Gigante de Acero’, con los felinos salvándose en la línea en el tiempo de compensación

Monterrey y Tigres empatan en el Clásico Regio | Imago7

Nada para nadie en el Clásico Regio. Monterrey y Tigres empataron 0-0 en el Gigante de Acero en la jornada 8 del Apertura 2026, en un partido de muchas caras nuevas (Vucetich en el banquillo de Tigres, Almeyda en el de Rayados, con Orbelín, Cuypers, Rossi, Monreal, Franco y Mauro Lainez), pero eso no se tradujo en emociones en las áreas hasta los últimos instantes, en que los felinos se salvaron en la línea.

La novedad táctica fue que Vucetich dejó a un costado la línea de cinco, dejando cuatro en el fondo para combatir el ataque de Rayados, que asumió el protagonismo, pero sin claridad en el ataque.

Los locales tuvieron el 63.0% de la posesión e intentaron 18 remates, pero tampoco es que Nahuel fuera el protagonista del partido. Lucas Ocampos fue el primero en probar suerte en los primeros minutos, con un disparo que se fue por alto. Tras ello, el arquero de Tigres reclamó problemas con la red de su arco, por lo que el partido se detuvo cuando apenas comenzaba.

Ni la amarilla tempranera a Joaquim permitió a Rayados encontrar huecos en la defensiva visitante. La intensidad de los primeros minutos fue disminuyendo, lo que favoreció a los dirigidos por Vucetich, quienes tuvieron su ocasión más clara al 45′, en una contra en que iban dos contra uno, pero Monreal optó por un disparo desde fuera del área en lugar de pasar a un Aguirre que entraba solo al área.

En la segunda parte no cambiaron los roles. Tigres esperaba sin prisa, conformándose en esperar alguna ocasión en la contra, como se presentó al 54′ con fogonazo de Brunneta que desvió con puños Andrada. Rayados lo intentaba más, pero se topaba con pared. Un disparo de Tecatito Corona y un cabezazo de Ocampos fue lo mejor en el arranque del complemento, pero Nahuel Guzmán evitó la anotación.

En el tiempo de compensación estuvo quizá la más clara del partido. Orellano limpió el área, cedió para Orbelín, quien disparó con potencia a la posición de Nahuel. El arquero dio rebote y la tomó Djurdjevic, quien fue al piso buscando un penalti inexistente, por más que lo gritó el Gigante de Acero. El balón quedó para Pineda, quien disparó sin portero, pero estuvo atenta la defensa para despejar y luego la chilena de Uros se fue por un costado. Un final con mucha emoción para un Clásico Regio que quedó a deber.

Reparto de puntos en el Clásico Regio que mantiene a ambos equipos fuera de los puestos de Liguilla. Rayados suma 10 puntos, a dos del octavo lugar, mientras que Tigres sigue con 7, solo por encima de Atlante, San Luis, Santos y Juárez en el Apertura 2026.

Te puede interesar: