Monterrey vs Cruz Azul en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 9

Los Rayados buscan sacudirse la mala racha ante una Máquina que quiere dejar atrás la derrota ante el Inter Miami en la Campeones Cup

Monterrey vs Cruz Azul, en vivo el partido de la Liga MX | Claro Sports

Monterrey y Cruz Azul vivirán uno de los partidos más atractivos de la jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Este sábado 19 de septiembre a las 19:10 horas (tiempo del centro de México) los Rayados recibirán a una Máquina que llegará disminuida después de la derrota a mitad de semana en la Campeones Cup. El encuentro se disputará en el Gigante de Acero y se podrá seguir en vivo y en directo por Canal 5, TUDN y ViX.

El conjunto regiomontano llega en la duodécima posición de la tabla con 10 puntos, producto de tres triunfos, un empate y tres derrotas, con 13 goles anotados y 10 recibidos. Del otro lado los cementeros son cuartos de la clasificación con 15 unidades, gracias a sus cinco victorias y tres descalabros, con 16 goles a favor y 14 en contra.

Los dirigidos por Matías Almeyda arriban con una racha de tres juegos al hilo sin ganar en Liga MX (cinco considerando Leagues Cup). En su más reciente compromiso empataron sin goles frente a Tigres, mientras que en los dos anteriores de Liga cayeron contra San Luis y León.

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Del otro lado los de Joel Huqui llegan con tres triunfos consecutivos en Liga MX: 1-3 ante Necaxa, 1-0 sobre Santos y 4-3 contra el América en el Clásico Joven.

Enfocados en el próximo partido.🧠🔥 pic.twitter.com/HRnaAm9gxq — Rayados (@Rayados) September 16, 2026

Fecha, horario y dónde ver el Monterrey vs Cruz Azul del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido entre Rayados de Monterrey y Cruz Azul se jugará este sábado 19 de septiembre en punto de las 19:10 horas (tiempo del centro de México). Las acciones se llevarán a cabo en el Gigante de Acero, en un encuentro que podrás seguir en vivo y en directo a través de la señal de Canal 5, TUDN y ViX. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto, con las alineaciones, estadísticas, goles y resultado al momento.

Alineaciones probables del Monterrey vs Cruz Azul para la jornada 9 de la Liga MX 2026

Los Rayados de Monterrey repetirían el once inicial que igualó sin goles ante Tigres en el Clásico Regio, mientras que Cruz Azul podría ajustar su escuadra debido a la actividad a mitad de semana en la Campeones Cup. Futbolistas como Luka Romero y Gabriel ‘Toro’ Fernández podrían arrancar en el once celeste.

Monterrey.- Esteban Andrada, Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Lucas Ocampos, Oliver Torres, Diego Rossi, Jesús ‘Tecatito’ Corona, Orbelín Pineda y Hugo Cuypers.

Esteban Andrada, Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Lucas Ocampos, Oliver Torres, Diego Rossi, Jesús ‘Tecatito’ Corona, Orbelín Pineda y Hugo Cuypers. Cruz Azul.- Kevin Mier, Omar Campos, Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete, Erik Lira, Amaury García, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela y Nicolás Ibáñez.

Antecedentes y últimos resultados del Monterrey vs Cruz Azul en la Liga MX

El Cruz Azul llega con los antecedentes a favor sobre Monterrey. La Máquina registra cuatro partidos consecutivos sin perder frente a Rayados, registrando tres victorias y un empate en este lapso. El último triunfo regiomontano sobre los capitalinos se dio el 19 de mayo de 2024, en el partido de vuelta de las semifinales del torneo Clausura.

Si nos enfocamos únicamente en duelos en territorio rayado, la última victoria local se dio en octubre de 2022, por marcador de 3-0 en la vuelta de los cuartos de final del Apertura. Desde entonces son cuatro compromisos en el Gigante de Acero, con balance de cuatro triunfos para los cementeros.

Monterrey 0-2 Cruz Azul | Jornada 8 | Clausura 2026

Cruz Azul 2-0 Monterrey | Jornada 15 | Apertura 2025

Cruz Azul 1-1 Monterrey | Jornada 11 | Clausura 2025

Monterrey 0-4 Cruz Azul | Jornada 2 | Apertura 2024

Cruz Azul 1-2 Monterrey | Semifinal vuelta | Clausura 2024

Monterrey 0-1 Cruz Azul | Semifinal ida | Clausura 2024

Cruz Azul 2-1 Monterrey | Jornada 14 | Clausura 2024

Monterrey 1-2 Cruz Azul | Jornada 6 | Apertura 2023

Cruz Azul 2-3 Monterrey | Jornada 2 | Clausura 2023

Monterrey 3-0 Cruz Azul | Cuartos de final vuelta | Apertura 2022

Cruz Azul 0-0 Monterrey | Cuartos de final ida | Apertura 2022

Monterrey 3-2 Cruz Azul | Jornada 13 | Apertura 2022

Pronóstico y momios: ¿Quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 9?

A pesar de los antecedentes favorables para Cruz Azul, los pronósticos y momios ponen a Monterrey como favorito. En Caliente MX la victoria de los dirigidos por Matías Almeyda tiene un momio de +138, mientras que el triunfo de los pupilos de Joel Huiqui aparece en +165. El resultado que más paga es el empate con +280.

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