Joel Huiqui asume la derrota de Cruz Azul ante Inter Miami: “No fuimos nuestra mejor versión”

El técnico de Cruz Azul reconoció que La Máquina no mostró su mejor versión ante Inter Miami y aseguró que el equipo se recuperará

Huiqui reconoce que Cruz Azul quedó a deber | KHANNA / AFP

Cruz Azul se quedó sin la Campeones Cup 2026 después de caer 2-0 ante Inter Miami en una final donde el conjunto mexicano no logró mostrar el nivel que había presentado en sus últimos encuentros. Tras el partido, Joel Huiqui reconoció que el equipo no tuvo su mejor actuación y asumió la responsabilidad por un resultado que calificó como doloroso.

El entrenador de La Máquina aseguró que enfrentar a un rival con futbolistas de la jerarquía de Lionel Messi, Luis Suárez y compañía exigía mayor atención, principalmente en las transiciones defensivas. Sin embargo, señaló que la derrota pasó principalmente por aspectos propios y no por factores externos.

“Nos hacemos responsables por nosotros mismos. Me parece que hoy no fuimos el equipo que habíamos venido siendo en los últimos tres partidos”, explicó Huiqui en conferencia de prensa. El estratega reconoció que el funcionamiento colectivo quedó lejos de lo mostrado recientemente en Liga MX.

Para el técnico cementero, el resultado representa un golpe importante para el plantel y para la afición azul. “Es un golpe duro para nosotros, para el equipo, pero sigo confiando que tengo un gran plantel”, afirmó, al destacar el trabajo que han realizado sus jugadores durante la temporada.

Huiqui descartó que los acontecimientos previos al partido, incluyendo el viaje y el contexto alrededor del encuentro, hayan sido una justificación para la derrota. El estratega explicó que el equipo llegó en condiciones adecuadas y que la responsabilidad estuvo dentro del terreno de juego.

“No es un pretexto. Estamos dentro del contexto y hay que solucionarlo”, comentó el entrenador, quien reconoció que Cruz Azul tuvo problemas para construir juego, perdió balones en zonas comprometidas y eso terminó afectando su capacidad para competir ante Inter Miami.

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El estratega también habló sobre la dificultad de enfrentar a Lionel Messi. Huiqui explicó que la intención no era realizar una marca individual sobre el argentino, sino controlar las transiciones del rival. Sin embargo, aceptó que las pérdidas de balón permitieron que Inter Miami encontrara espacios para atacar.

“Leo es parte del juego, hablamos un par de cosas, pero nada”, mencionó sobre el intercambio de palabras que tuvo con Messi durante el partido. Huiqui destacó la calidad del argentino, aunque insistió en que el análisis principal debía centrarse en el desempeño de Cruz Azul.

Sobre Inter Miami, el entrenador reconoció el trabajo del campeón y destacó la calidad de su plantilla. “Es un equipo digno campeón”, señaló, aunque también consideró que La Máquina tuvo oportunidades para cambiar la historia del encuentro, especialmente con las ocasiones generadas en el segundo tiempo.

Cruz Azul tuvo posibilidades claras durante el partido, incluido un remate de Gabriel Fernández que terminó en el poste y algunas aproximaciones que no pudieron convertirse en gol. Para Huiqui, la diferencia estuvo en la falta de precisión en los últimos metros y en los errores que cometió su equipo durante el desarrollo del encuentro.

Finalmente, el entrenador aseguró que la derrota debe servir como aprendizaje antes de regresar a la actividad de Liga MX. “Estos golpes, estas derrotas nos hacen fortalecer”, expresó Huiqui, quien confió en que Cruz Azul podrá recuperarse rápidamente y enfocarse en los próximos objetivos de la temporada.

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