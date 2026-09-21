Alan Cervantes causa baja de la Selección Mexicana por una molestia muscular

El mediocampista del América quedó fuera de la convocatoria; Isaías Violante se incorporará desde este lunes a los trabajos del Tri

Alan Cervantes se pierde la Fecha FIFA con México. | Imago 7

Alan Cervantes quedó fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de septiembre y octubre de 2026, después de presentar una molestia muscular. La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales confirmó la baja del mediocampista del América antes del inicio de los trabajos encabezados por Rafael Márquez.

El futbolista formaba parte de la primera convocatoria de Márquez como director técnico de la Selección Mexicana, presentada el pasado 17 de septiembre. Cervantes estaba incluido entre las opciones para el mediocampo junto con jugadores como Erik Lira, Luis Chávez, Obed Vargas, Jeremy Márquez, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Denzell García y Gilberto Mora.

La molestia muscular impidió que Cervantes continuara dentro del grupo, por lo que el cuerpo técnico tendrá que afrontar la concentración sin el jugador del América. La Selección Mexicana no detalló el grado de la lesión ni estableció un periodo para su recuperación.

La Federación Mexicana de Fútbol informó la situación a través de un comunicado y confirmó también el movimiento que realizará el equipo para cubrir la ausencia de Cervantes:

“La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales de México informa que Alan Cervantes, jugador del Club América, causa baja de la convocatoria de la Selección Nacional de México debido a una molestia muscular. En su lugar, Isaías Violante, quien ya formaba parte de la convocatoria y tenía previsto incorporarse con el equipo en la ciudad de Nueva Jersey, se sumará desde este lunes a la concentración y a los trabajos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).”

Isaías Violante no representa una nueva convocatoria, debido a que ya estaba contemplado por Rafael Márquez en la lista inicial. El atacante del América formaba parte del grupo de futbolistas de la Liga MX que tenía previsto incorporarse posteriormente en Nueva Jersey, después de cumplir con sus compromisos de club.

El cambio de planes permitirá que Violante se incorpore desde este lunes a los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento. De esta manera, el jugador podrá trabajar desde el comienzo de la concentración con el cuerpo técnico de Márquez, en lugar de reportar posteriormente en Estados Unidos.

La ausencia de Cervantes se produce antes del primer compromiso de esta etapa bajo el mando del exdefensa mexicano. México enfrentará a Colombia el sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, en lo que marcará el primer partido de Márquez como responsable del equipo nacional.

Posteriormente, la Selección Mexicana jugará contra Perú el 29 de septiembre en Nueva Jersey, Estados Unidos el 3 de octubre en Arizona y Chile el 6 de octubre en Los Ángeles. Los cuatro encuentros forman parte de la ventana internacional de septiembre y octubre.

Cervantes se suma a las ausencias que han condicionado la primera convocatoria de Márquez, en la que tampoco estuvieron disponibles Raúl Jiménez y Julián Quiñones por problemas físicos. Ahora el mediocampista del América deberá concentrarse en su recuperación, mientras la Selección Mexicana comienza una nueva etapa después del Mundial de 2026.

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