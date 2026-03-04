Chiefs se ven obligados a cambiar a su mejor córner a los Rams

Trent McDuffie deja Kansas City tras acordar el traspaso a Los Angeles por cuatro selecciones del Draft, incluyendo el pick 29 del 2026

Trent McDuffie |JAMIE SQUIRE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Trent McDuffie, uno de los mejores jugadores de los Chiefs, no volverá al equipo para la temporada 2026, luego de que Kansas City acordara un cambio que manda al córner a los Rams de Los Angeles.

Según múltiples reportes, Kansas City traspasará al córner por cuatro selecciones del Draft: el pick de primera ronda de los Rams en el Draft del 2026, la número 29 global, la quinta y sexta ronda de Los Angeles en 2026, y una tercera ronda en 2027

El movimiento se hará oficial cuando inicie oficialmente el año de la liga, el 11 de marzo, y se espera que los Rams le den un contrato a largo plazo a McDuffie, algo que los Chiefs no podían hacer por sus problemas de tope salaria.

Los Chiefs seleccionaron a McDuffie en la primera ronda del Draft del 2022, proveniente de la Universidad de Washington. De inmediato se convirtió en titular y fue pieza clave para alcanzar el Super Bowl en sus primeros tres años en la liga, ganando los primeros dos. Su versatilidad en el perímetro le convirtió fue vital para el esquema del coordinador Steve Spagnuolo, ya que podía cubrir receptores internos y externos, además de ser incluido en paquetes de cargas.

En el 2025, Kansas City activó su opción de quinto año de contrato para la temporada 2026, que elevó su sueldo de poco menos de 3.5 millones de dólares anuales a 13.6. Con la agencia libre en puerta para 2027, los Chiefs por encima del tope salarial para la próxima campaña (según Spotrac, están 8.5 millones por encima del límite) y otro esquinero, Jaylen Watson, sin contrato, optaron por traspasar a McDuffie a los Rams, que van ‘All In‘ para la próxima temporada.

Los Angeles, que han perdido en los Playoffs por una posesión las últimas tres temporadas, refuerza su mayor debilidad del 2025, la defensiva secundaria, por un jugador que PFF valoró como el duodécimo mejor córner de la liga. Rams considera que no encontraría en el reclutamiento colegial un jugador así al final de la primera ronda, aunque tienen otra selección, de Atlanta.

McDuffie permitió 63.3% de pases y rating de 95.5 la temporada anterior, las peores cifras de su carrera, aunque en un rol distinto por las bajas de Kansas City durante la temporada. En cuatro años en la NFL, el córner ha disputado 56 partidos, consiguiendo 246 tackleadas, 5.5 capturas, 3 intercepciones y forzó 8 balones sueltos. Fue elegido al equipo ideal All Pro en 2023 y al segundo equipo ideal en 2024.

Es la segunda ocasión en los últimos tres años que los Chiefs traspasan a uno de sus mejores esquineros. En 2024 cambiaron a L’Jarius Sneed a los Titans por una selección de tercera ronda, tras haberle designado con la etiqueta de jugador franquicia.

