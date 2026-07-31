Deebo Samuel regresa a los 49ers: San Francisco recupera a su receptor tras la lesión de Ricky Pearsall

La falta de profundidad en el cuerpo de receptores llevó al equipo de Kyle Shanahan a reforzar su ofensiva con una incorporación de impacto inmediato

Deebo Samuel vuelve a los 49ers / Thearon W. Henderson / Getty Images via AFP

San Francisco no tenía previsto volver a abrirle la puerta a Deebo Samuel tan pronto, pero las circunstancias cambiaron por completo durante el campamento de entrenamiento.

Según reportó Ian Rapoport, de NFL Network, la franquicia decidió reunirse con el receptor al acordar un contrato por un año y hasta 7 millones de dólares, una operación que responde directamente a la creciente preocupación por las lesiones en su ofensiva. Deebo Samuel regresa a los 49ers en un momento en el que el equipo necesita soluciones inmediatas para mantenerse competitivo de cara al inicio de la temporada 2026.

De concretarse el movimiento, representa el regreso de un jugador que conoce a la perfección el sistema ofensivo de Kyle Shanahan, quien no la ha pasado bien en las últimas semanas. Después de disputar la temporada 2025 con los Washington Commanders, donde registró 72 recepciones, 727 yardas y cinco touchdowns, Samuel vuelve a la organización que lo seleccionó en la segunda ronda del Draft de 2019 y con la que disputó seis campañas.

Las lesiones cambiaron los planes de 49ers

La principal razón detrás de la contratación fue la crisis que golpeó al grupo de receptores. Ricky Pearsall fue diagnosticado con inflamación del ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha, una lesión que pone en duda su disponibilidad para el arranque de la campaña y que incluso, ha generado preocupación dentro del cuerpo técnico.

A ese problema se sumó la situación de Christian Kirk, quien también tuvo que ausentarse de algunas prácticas por molestias físicas. Además, Brandon Aiyuk continúa sin incorporarse al equipo, mientras busca resolver su situación contractual, dejando a Brock Purdy con menos opciones de confianza en el juego aéreo.

¿Por qué Deebo Samuel era la mejor opción?

Ante ese panorama, la decisión de apostar nuevamente por Samuel parecía la alternativa más lógica. El receptor no necesita un periodo de adaptación porque domina el libro de jugadas de Shanahan y entiende la cultura del vestidor, lo que le permitirá competir por snaps desde los primeros entrenamientos junto al veterano Mike Evans y apoyar a jóvenes como De’Zhaun Stribling, Jordan Watkins y Jacob Cowing.

Más allá de sus números, Samuel ofrece una versatilidad difícil de encontrar en la NFL. Puede desempeñarse como receptor abierto, alinearse en el slot o incluso actuar como corredor desde el backfield, un perfil híbrido que durante años convirtió a la ofensiva de San Francisco en una de las más impredecibles de la liga.

Otro aspecto que favorece su regreso es su capacidad para generar yardas después de la recepción, una de sus principales fortalezas desde que llegó a la NFL. Esa habilidad puede reducir la presión sobre Christian McCaffrey y darle a Brock Purdy una opción confiable en jugadas de corto y medio recorrido, además de aportar experiencia en equipos especiales si el cuerpo técnico lo considera necesario.

Con el inicio de la temporada cada vez más cerca, Deebo Samuel regresaría a los 49ers como una respuesta directa a una emergencia médica dentro del plantel. Si logra mantenerse sano, el veterano tendrá la oportunidad de convertirse nuevamente en una pieza importante para un equipo que aspira a regresar a la pelea por el título de la NFC y que necesitaba una solución inmediata para recomponer su ataque.

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