49ers 17-7 Rams, en vivo: Los Rams se quedan sin anotar en la yarda 1

Los 49ers y los Rams continúan la Semana 1 con el primer partido internacional

49ers vs Rams en vivo el partido de la semana 1 de la NFL en Australia

La Semana 1 de la temporada 2026 de la NFL continúa este jueves 10 de septiembre con un partido que hará historia para la liga, pues San Francisco 49ers y Los Angeles Rams se enfrentarán en el primer encuentro de la NFL disputado en Australia. El duelo de la NFC Oeste se llevará a cabo en el Melbourne Cricket Ground de East Melbourne a las 18:35 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Los Rams llegan al compromiso con una plantilla que suma a Myles Garrett a una defensiva que también cuenta con jugadores como Jared Verse y Byron Young. En la ofensiva, Los Angeles tendrá como principales referentes a Matthew Stafford y Puka Nacua, en busca de comenzar la temporada con una victoria.

San Francisco, por su parte, llega con varias dudas alrededor del estado físico de algunos de sus jugadores.Nick Bosa hará su debut de temporada después de recuperarse de una lesión de ligamento cruzado anterior, mientras que George Kittle vuelve tras una lesión en el tendón de Aquiles que terminó con su campaña de 2025. Christian McCaffrey también ha tenido participación limitada durante la preparación, mientras que los 49ers ya perdieron al receptor Ricky Pearsall por el resto del año debido a una lesión de rodilla. Sigue toda la acción del primer partido de la NFL en Australia entre San Francisco 49ers y Los Angeles Rams en nuestro minuto a minuto de Claro Sports.

49ers vs Rams: ¿Cuándo y qué hora ver el juego de la Semana 1 NFL?

Los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams se enfrentarán este jueves 10 de septiembre en el Melbourne Cricket Ground de Melbourne, Australia, en un partido correspondiente a la Semana 1 de la temporada 2026 de la NFL. El encuentro comenzará a las 18:35 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite en vivo la Semana 1 de la NFL y dónde ver por TV y online en México?

El partido entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams será a través de Netflix en todo el mundo. Además de tenerlo disponible en el NFL Season Pass de DAZN.

Te puede interesar: