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Patriots 0-0 Seahawks en vivo la NFL 2026: ¡Seattle toma la primera ofensiva!

Publicado por Guillermo Herrera

Seattle inicia la defensa de su campeonato frente al mismo rival que enfrentó en el Super Bowl LX

NFL Temporada 2026
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La temporada 2026 de la NFL comienza este miércoles 9 de septiembre con el partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, encargado de abrir oficialmente la Semana 1. El encuentro se disputa en el Lumen Field de Seattle y representa el primer compromiso de temporada regular para ambas franquicias.

El Kickoff presenta además una revancha inmediata del Super Bowl LX. Seattle vuelve a encontrarse con New England después de imponerse 29-13 en el partido por el campeonato, resultado con el que los Seahawks consiguieron el segundo título de su historia. Ahora, los Patriots buscan comenzar la campaña con un resultado distinto ante el vigente campeón.

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