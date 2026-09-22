¿Por qué México, EE.UU, Panamá y Canadá clasificaron a cuartos de la Nations League 2026 sin jugar?

Se meten a partir de los cuartos de final.

México levantó su primer título de Concacaf Nations League | Reuters

Este jueves 24 de septiembre comienza una nueva edición de la Concacaf Nations League. La Liga A de la competencia se pondrá en marcha con el juego que disputen Martinica y El Salvador, por el Grupo A. El caso es que muchos aficionados supieron preguntarse los motivos por los cuales ni México, ni Estados Unidos, Panamá y Canadá disputan la competencia desde primera fase.

De acuerdo a lo que establece el reglamento de la competencia, las cuatro mejores selecciones ranqueadas de Concacaf acceden al torneo desde la instancia de cuartos de final. Es por eso que los cuatro países mencionados que son los mejores en dicho rubro, tendrán la ventaja de acceder con más descanso y menos ritmo de competencia que sus rivales a enfrentar.

México llega a esta edición en calidad de último campeón. Superó a Panamá en la final de la edición 2024-25 para adjudicarse de esa manera su primera medalla en este torneo que a la actualidad está liderado en dicho rubro por Estados Unidos, que había ganado las anteriores tres ediciones y por ende es también un candidato a llevarse la actual.

Por su parte, la actividad en el que es, el segundo torneo de selecciones más importante de la región luego de la Copa Oro, inicia actividad este jueves 24 de septiembre con el Grupo A, con el duelo entre Martinica y El Salvador. En cuanto a los principales favoritos a quedarse con los cuatro cupos a cuartos de final, Costa Rica debuta frente a Curazao, mientras que Jamaica y Guatemala juegan entre sí.

Cabe recordar que además de que los dos primeros se clasifican, los dos últimos dos de cada grupo descenderán a la Liga B, motivo por el cual todos los seleccionados compiten siempre por un objetivo, lo que hace que la competencia ser más disputada y apasionante.

Quiénes son los favoritos de cada grupo

El Grupo A está integrado por Costa Rica, Trinidad y Tobago, Curazao, República Domínicana, Haití, y Nicaragua, mientras que el B por Jamaica, Guatemala, El Salvador, Martinica, Surinam y Honduras. En cualquier otro momento de la historia, Costa Rica, Jamaica y Honduras, incluso Guatemala, habrían peleado sin problemas por los cupos, pero la paridad es tal que todo puede pasar.

En el Grupo A la batalla será muy dura entre selecciones de gran presente, como Curazao y Haití, e históricas en transición, como Costa Rica. Más de atrás corren al menos en la previa los equipos de Nicaragua, Trinidad y Tobago. Mientras que en el Grupo B, el favorito es Jamaica, Surinam, Honduras y Guatemala pelearán palmo a palmo por un lugar en cuartos.

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