Mexicanos, a la conquista de la Noche UFC 2026: ¿Quiénes son y cómo llegan a Las Vegas?

Brandon Moreno, Alexa Grasso, Edgar Chairez, David Martínez y otros representantes mexicanos buscarán protagonismo en una cartelera especial de UFC

UFC celebra a México desde Arizona | @PPlusDeportes

La UFC vuelve a poner los reflectores sobre los peleadores mexicanos con una nueva edición de Noche UFC 2026, una función que reunirá a varios representantes del país en busca de una victoria importante dentro del octágono.

La cartelera tendrá como escenario Glendale, Arizona, y contará con una mezcla de experiencia y nuevos talentos mexicanos. Entre los nombres más destacados aparecen excampeones de la organización como Brandon Moreno y Alexa Grasso, además de peleadores que buscan consolidarse dentro de sus respectivas divisiones.

¿Quiénes son los mexicanos que pelean en Noche UFC 2026 y con qué récord llegan?

La representación mexicana estará encabezada por Brandon Moreno, quien enfrentará a Joseph Morales en la división de peso mosca. El peleador tijuanense volverá al octágono con la intención de mantenerse entre los protagonistas de una categoría donde ya consiguió el campeonato de UFC.

Alexa Grasso también tendrá una prueba importante frente a Manon Fiorot en la división de peso mosca femenil. La mexicana buscará recuperar terreno ante una rival que llega como una de las contendientes principales de la categoría.

Otro de los combates con presencia mexicana será el de David Martínez contra Dan Ige en peso gallo. El peleador mexicano tendrá la oportunidad de medir sus condiciones ante un rival con experiencia dentro de la compañía.

En la cartelera preliminar aparecerán otros representantes nacionales. Edgar Chairez enfrentará a Tim Elliott en peso mosca, mientras que Regina Tarín se medirá con JJ Aldrich. Además, Rafa García tendrá actividad ante Rongzhu en la división de peso ligero.

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La cartelera completa con presencia mexicana queda de la siguiente manera:

Brandon Moreno vs Joseph Morales | Peso mosca

| Peso mosca Alexa Grasso vs Manon Fiorot | Peso mosca femenil

| Peso mosca femenil David Martínez vs Dan Ige | Peso gallo

| Peso gallo Edgar Chairez vs Tim Elliott | Peso mosca

| Peso mosca Rafa García vs Rongzhu | Peso ligero

| Peso ligero Regina Tarín vs JJ Aldrich | Peso mosca femenil

¿Cuáles son las probabilidades de que los mexicanos ganen en Noche UFC? Pronósticos y momios

La presencia mexicana llega con varios combates de alto nivel, aunque las probabilidades dependerán del momento de cada peleador y del rival que tendrán enfrente.

Brandon Moreno y Alexa Grasso representan las mayores expectativas para la delegación mexicana debido a su experiencia dentro de UFC y su historial en peleas de campeonato. Ambos llegan con el objetivo de mantenerse cerca de las posiciones importantes dentro de sus divisiones.

Sin embargo, Noche UFC también representa una oportunidad para nombres como Edgar Chairez, David Martínez, Rafa García y Regina Tarín, quienes buscarán aprovechar el escenario para sumar una victoria que impulse sus carreras.

¿Qué títulos buscará conquistar la legión mexicana en la UFC?

Aunque la cartelera no contempla combates por campeonato, los mexicanos que participarán tienen objetivos importantes dentro de UFC.

Brandon Moreno busca regresar a la conversación por el título de peso mosca, una división donde ya escribió historia al convertirse en campeón. Alexa Grasso también apunta a recuperar protagonismo después de haber sido una de las figuras principales de la categoría femenil.

Para el resto de los representantes mexicanos, una victoria puede significar avanzar posiciones, obtener mejores oportunidades dentro de la organización y acercarse a peleas de mayor relevancia.

Fecha, horario, sede y dónde ver en vivo Noche UFC desde México

Noche UFC 2026 se realizará este sábado 12 de septiembre en Glendale, Arizona. La función tendrá como sede el escenario preparado para una jornada que celebrará la presencia mexicana dentro de la compañía.

La cartelera preliminar comenzará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la cartelera estelar iniciará a las 15:00 horas a través de Paramount+.

El combate principal estará protagonizado por Jean Silva y José Delgado en la división de peso pluma. La función podrá seguirse mediante las plataformas oficiales de transmisión de UFC disponibles para México.

La noche promete ser una nueva oportunidad para que los peleadores mexicanos demuestren su nivel dentro del octágono y mantengan la presencia del país como una de las más importantes dentro de las artes marciales mixtas.

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