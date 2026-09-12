Noche UFC queda lista: Brandon Moreno y Alexa Grasso cumplen en el pesaje

Brandon Moreno y Alexa Grasso registraron 125.5 libras en la báscula y confirmaron sus peleas en la división mosca

Noche UFC: Brandon Moreno y Alexa Grasso cumplen con el pesaje | UFC

Los protagonistas de Noche UFC cumplieron con el último requisito antes de subir al octágono. Este viernes 11 de septiembre se realizó la ceremonia de pesaje del evento de UFC que celebra la Independencia de México, donde los peleadores marcaron sus respectivos límites y quedaron preparados para sus combates.

La delegación mexicana tuvo como figuras principales a los excampeones mundiales Brandon Moreno y Alexa Grasso. Ambos cumplieron con la báscula dentro de la división mosca y confirmaron sus enfrentamientos ante rivales que forman parte del ranking de UFC.

Moreno fue el primero en subir a la romana y registró un peso de 125.5 libras, cifra que le permitió oficializar su pelea coestelar ante Joseph Morales. El mexicano volverá al octágono con el objetivo de sumar una nueva victoria dentro de la categoría de peso mosca.

Both have something to prove 😎



Brandon Moreno vs Joseph Morales



[ #NocheUFC | SEP 12 | 5pmET on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/WtfmcXhhvG — UFC (@ufc) September 11, 2026

Por su parte, Alexa Grasso también marcó 125.5 libras y dejó lista su pelea frente a Manon Fiorot. La mexicana buscará imponerse ante una contendiente de la división en una de las peleas más esperadas de la cartelera.

El evento principal tendrá como protagonistas a Jean Silva y José Miguel Delgado. Durante el careo final, el brasileño apareció con pintura de calavera en el rostro y protagonizó un momento relacionado con la celebración mexicana, pese a que su rival es quien cuenta con raíces del país.

Silva aseguró que representará a México durante la función y señaló que llevará esa responsabilidad durante su combate. Delgado, por su parte, respondió que defenderá esa conexión con la afición mexicana durante su presentación.

💢 PELEA ESTELAR 💢



Jean Silva 🆚 José Delgado#NocheUFC

ESTELARES 5pm ET 🇺🇸 / 3pm 🇲🇽 / 6pm 🇦🇷 / 11pm 🇪🇸

PRELIMS 2pm ET 🇺🇸 / 12pm 🇲🇽 / 3pm 🇦🇷 / 8pm 🇪🇸 pic.twitter.com/xMqv96Yprq — UFC Español (@UFCEspanol) September 11, 2026

La ceremonia también tuvo un momento de tensión en el enfrentamiento entre Tommy McMillen y Marwan Rahiki. Ambos peleadores intercambiaron palabras durante su último cara a cara y la situación aumentó de intensidad cuando McMillen empujó a su rival e intentó golpearlo, lo que provocó la intervención del equipo de seguridad.

Después de ser separado, McMillen continuó con la discusión antes de abandonar el escenario. La pelea entre ambos será una de las encargadas de complementar la cartelera de Noche UFC.

Con todos los combates confirmados tras el pesaje, UFC quedó lista para una función encabezada por Jean Silva contra José Miguel Delgado, con Brandon Moreno y Alexa Grasso como representantes mexicanos dentro de los duelos principales de la noche.

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