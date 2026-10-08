¡El Rey sigue vivo! Dodgers elimina a Atlanta y avanza a la Serie de Campeonato

Andy Pages rompió el empate en la séptima y Max Muncy sentenció con jonrón el 4-1 sobre los Braves.

Muncy sella el boleto de los Dodgers | Brett Davis-Imagn Images

Los Angeles Dodgers sellaron su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional después de vencer 4-1 a los Atlanta Braves este miércoles y cerrar la Serie Divisional por 3-1. El conjunto angelino necesitó paciencia, buen relevo y un ataque oportuno para terminar con la temporada de Atlanta.

El partido comenzó cuesta arriba para los Dodgers, que se vieron abajo 1-0, pero encontraron rápidamente el empate en la segunda entrada. Shohei Ohtani negoció una base por bolas, se robó la segunda y avanzó a tercera por un error de tiro de Sean Murphy, antes de anotar gracias a una falla defensiva de Mauricio Dubón en una pelota conectada por Max Muncy.

A partir de ahí, el encuentro se convirtió en un duelo cerrado. Tyler Glasnow sostuvo a Los Ángeles durante buena parte de su apertura, aunque tuvo que trabajar con tráfico en las bases. Atlanta consiguió colocar corredores en posición de hacer daño, pero no logró transformar esas oportunidades en carreras.

MÁS INFORMACIÓN: Calendario y resultados de los Playoffs MLB 2026

La defensa de los Dodgers también respondió en momentos importantes. Andy Pages tuvo varias intervenciones en el jardín central, mientras Freddie Freeman y Mookie Betts participaron en jugadas que ayudaron a mantener el empate durante las entradas intermedias.

Glasnow dejó el encuentro en la quinta después de conceder bases por bolas a Austin Riley y Ronald Acuña Jr. Con dos corredores en circulación, Alex Vesia entró al relevo y necesitó apenas un lanzamiento para retirar a Matt Olson, apagando una de las mejores amenazas de los Braves.

El momento definitivo llegó en la séptima. Teoscar Hernández abrió la puerta con un sencillo y, después de que Max Muncy avanzara al corredor, los Dodgers llenaron las bases con pasaportes para Josue De Paula y Kyle Tucker. Atlanta recurrió entonces a Robert Suárez con dos outs y el partido todavía 1-1.

MÁS INFORMACIÓN: Los mexicanos buscan hacer historia en los playoffs de MLB 2026

Andy Pages respondió con el batazo más importante de la noche. El jardinero conectó un sencillo al central que permitió anotar a Teoscar Hernández y Tommy Edman, mientras Tucker avanzaba hasta tercera. De un momento a otro, Los Ángeles pasó de un empate tenso a una ventaja de 3-1 que cambió por completo el escenario.

El bullpen se encargó de proteger la diferencia. Tanner Scott retiró la octava entrada sin permitir daño y dejó a Atlanta con solo tres outs para intentar prolongar su temporada. Los Braves no encontraron respuesta ante un relevo angelino que apareció en los momentos de mayor presión.

Max Muncy terminó por poner el golpe definitivo en la novena entrada con un cuadrangular solitario por el jardín derecho, su tercero de la postemporada, para establecer el 4-1. En la parte baja, Los Ángeles consiguió los tres últimos outs y Kyle Tucker atrapó el elevado de Austin Riley que puso punto final a la serie. Dodgers eliminó a Atlanta 3-1 en la Serie Divisional y avanzó a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Te puede interesar: