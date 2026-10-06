Los Angeles Dodgers vs Atlanta Braves en vivo la MLB 2026: resultado del Juego 3 de la Serie Divisional, en directo

Con la serie empatada 1-1, Dodgers y Braves se miden en Atlanta con Yoshinobu Yamamoto y Chris Sale como abridores del tercer juego

Dodgers vs Braves, en vivo | Claro Sports

Los Angeles Dodgers y Atlanta Braves llegan empatados 1-1 al Juego 3 de la Serie Divisional, que este martes cambia de escenario al Truist Park. Los angelinos ganaron 5-3 el primer encuentro, pero Atlanta respondió 3-2 en el segundo, impulsado por Michael Harris II y un cuerpo de lanzadores que dejó a Los Ángeles de 0-8 con corredores en posición de anotar.

Ahora los Braves recuperan a Chris Sale, quien cerró la temporada regular con efectividad de 2.16 y lanzó una blanqueada de cinco hits contra los Dodgers el 27 de agosto; enfrente estará Yoshinobu Yamamoto, MVP de la última Serie Mundial y dueño de un WHIP de 0.87 durante la campaña.