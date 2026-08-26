Champions League 2026-27: UEFA impide que Liverpool reciba al Real Madrid en Anfield, ¿por qué?

La medida llamó la atención entre los aficionados, aunque no está relacionada con seguridad, rivalidad entre aficiones o algún tipo de sanción

Liverpool y Madrid no pueden medirse en Anfield | NurPhoto via AFP

La Champions League 2026-2027 todavía no arranca, pero la UEFA ya estableció algunas condiciones que modificarán la forma en la que podrían quedar definidos ciertos enfrentamientos. Una de las restricciones más llamativas involucra a dos históricos del fútbol europeo: Real Madrid y Liverpool.

En caso de que el sorteo de la nueva fase de liga coloque nuevamente a ambos clubes frente a frente, el conjunto inglés no podrá recibir al equipo español en Anfield. La medida llamó la atención entre los aficionados, aunque no está relacionada con seguridad, rivalidad entre aficiones o algún tipo de sanción.

La razón se encuentra en una nueva disposición del reglamento de la UEFA para evitar que un mismo duelo se repita durante tres temporadas consecutivas bajo exactamente las mismas condiciones de localía.

MÁS INFORMACIÓN: Todos los campeones en la historia de la Champions

¿Cuál es la regla de UEFA que afecta al Liverpool y Real Madrid?

La normativa de la Champions League 2026-2027 establece que un enfrentamiento no puede celebrarse durante tres ediciones seguidas con el mismo equipo jugando como local ante el mismo rival.

Bajo esa condición, Liverpool quedó limitado para una posible visita del Real Madrid a Anfield, ya que los dos últimos enfrentamientos entre ambos equipos en la competición tuvieron como sede el estadio inglés.

La UEFA busca con esta medida evitar una repetición constante de escenarios y darle mayor variedad al calendario de la máxima competición europea de clubes.

La restricción únicamente afecta al Liverpool como anfitrión. Si el sorteo determina un nuevo cruce entre ambos equipos, el Real Madrid sí podría recibir al conjunto inglés en el Santiago Bernabéu.

MÁS INFORMACIÓN: Todos los campeones en la historia de la Champions

Liverpool y Real Madrid ya protagonizaron dos duelos recientes en Anfield

La decisión de la UEFA toma como referencia los últimos enfrentamientos entre ambos gigantes europeos. En la temporada 2024-2025, Liverpool recibió al Real Madrid y consiguió una victoria por 2-0.

Aquella noche, los goles de Alexis Mac Allister y Cody Gakpo le dieron el triunfo al equipo dirigido por los Reds, que lograron imponerse ante uno de los grandes favoritos del torneo.

Un año después, en la edición 2025-2026, la historia volvió a repetirse en territorio inglés. Liverpool nuevamente fue local y consiguió otro triunfo, esta vez por 1-0, gracias a una anotación de Dominik Szoboszlai.

Con esos antecedentes, un tercer enfrentamiento consecutivo en Anfield habría cumplido la condición que la UEFA busca evitar, por lo que el estadio inglés queda descartado para ese posible escenario.

¿Cuándo se conocerán los rivales del Real Madrid y Liverpool en Champions League?

El sorteo de la Fase de Liga de la Champions League 2026-2027 se realizará este jueves 27 de agosto, cuando quedarán definidos los enfrentamientos de los 36 clubes participantes.

Esta edición contará nuevamente con un formato renovado, en el que los equipos buscarán avanzar hacia las rondas eliminatorias con el objetivo de destronar al Paris Saint-Germain, vigente campeón de Europa.

Mientras los clubes esperan conocer su camino en la competición, la regla de UEFA ya modificó uno de los posibles duelos más atractivos del torneo. Si Real Madrid y Liverpool vuelven a encontrarse, la cita en Anfield tendrá que esperar.

Te puede interesar: