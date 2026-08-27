Los gigantes que enfrentará el Real Madrid en Champions: Inter y Arsenal encabezan la lista

La fase de liga se llevará a cabo del 8 de septiembre del 2026 al 27 de enero de 2027, con cuatro encuentros como local y cuatro como visitante

Rivales del Real Madrid para la fase de liga de la Champions League | Reuters

¡Definidos! El Real Madrid ya conoce a los ocho rivales que enfrentará en la fase liga de la Champions League 2026-2027. El conjunto español enfrentará una nueva edición del torneo bajo el formato de liga única y tendrá duelos destacados ante equipos como Inter de Milán y Arsenal, en la búsqueda de su Decimosexta ‘Orejona’. Será hasta este sábado 29 de agosto que se conocerá el orden de los encuentros jornada por jornada.

Tras llevarse a cabo el sorteo en Mónaco, el equipo dirigido por José Mourinho recibirá en el Estadio Santiago Bernabéu al Inter de Milán, PSV Eindhoven, RB Leipzig y LASK. Estos cuatro encuentros como local formarán parte del camino que tendrá el cuadro blanco para buscar uno de los ocho boletos directos a los octavos de final.

Como visitante, el Real Madrid tendrá compromisos ante Arsenal, Roma, Shakhtar Donetsk y AEK Atenas. El duelo frente al conjunto inglés será uno de los más atractivos de la primera fase, debido a la presencia de dos equipos ubicados entre los principales coeficientes de la UEFA.

La Champions League mantendrá por tercera temporada consecutiva el formato de fase liga con 36 equipos participantes. Cada club disputará ocho partidos contra rivales diferentes, enfrentando a dos equipos de cada uno de los cuatro bombos, con cuatro encuentros en casa y cuatro fuera.

El Real Madrid fue colocado en el bombo 1 del sorteo junto a otros equipos como PSG, Bayern Munich, Liverpool, Manchester City, Inter, Arsenal y Barcelona. Por reglamento, los clubes no podían enfrentar a equipos de su misma federación durante esta fase.

Entre sus rivales aparece el Inter de Milán, uno de los equipos con mayor coeficiente de Europa y campeón continental en tres ocasiones. También se medirá ante el Arsenal, Roma y RB Leipzig, clubes que han tenido presencia constante en competiciones europeas durante los últimos años.

El objetivo del Real Madrid será terminar entre los primeros ocho lugares de la clasificación general para avanzar directamente a los octavos de final. Los equipos que finalicen entre la novena y la vigesimocuarta posición tendrán que disputar una ronda de playoffs para buscar su lugar en la siguiente fase.

¿Cuándo se disputarán los partidos de la fase liga de la Champions League 2026/27?

La fase liga de la Champions League 2026/27 se disputará entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Los 36 equipos participantes jugarán ocho partidos cada uno, con cuatro encuentros como local y cuatro como visitante, antes de definir a los clubes que avanzarán directamente a los octavos de final. El calendario de jornadas quedó establecido de la siguiente manera:

Jornada 1: del 8 al 10 de septiembre de 2026

Jornada 2: 13 y 14 de octubre de 2026

Jornada 3: 20 y 21 de octubre de 2026

Jornada 4: 3 y 4 de noviembre de 2026

Jornada 5: 24 y 25 de noviembre de 2026

Jornada 6: 8 y 9 de diciembre de 2026

Jornada 7: 19 y 20 de enero de 2027

Jornada 8: 27 de enero de 2027

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