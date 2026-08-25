¿Qué equipos juegan Champions League en 2026/27?
Ligas como la de Inglaterra, Italia, España, Alemania y Francia ya definieron a los equipos a participar en la fase de liga del torneo
La UEFA Champions League está a punto de definir a los equipos que disputarán la edición 2026/27 del mejor torneo de clubes del mundo. La gran mayoría de los boletos se definieron al concluir la temporada anterior de las ligas, pero quedan algunos últimos cupos cortesía de las fases previas.
El camino al repechaje comenzó mientras todavía se jugaba el Mundial, buscando uno de los siete boletos restantes para disputar la Liga de Campeones esta temporada.
¿Quiénes y cuántos equipos clasifican a la Champions League en las ligas de Europa? Criterios completos
Un total de 36 clubes integran la fase de liga. Cada país europeo tiene asignados un número de plazas según su coeficiente UEFA, por lo que el final de campaña sirve para conocer a parte de sus clasificados.
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Países como Inglaterra, Italia, España, Alemania y Francia ya definieron a sus clubes clasificados, mientras que federaciones que se encuentran debajo de ellos en el ranking deberán de buscar acceder a las rondas previas, mismas que cuentan con tres rondas clasificatorias y una ronda de playoffs. Todas ellas deberán de disputarse en los meses de junio, julio y agosto para conocer a todos los 36 invitados a la fase de liga.
- España
- Barcelona | campeón liga de España
- Real Madrid | segundo lugar liga de España
- Villarreal | tercer lugar liga de España
- Atlético de Madrid | cuarto lugar liga de España
- Betis | quinto lugar liga de España
- Inglaterra
- Arsenal | campeón liga de Inglaterra
- Manchester City | segundo liga de Inglaterra
- Manchester United | tercero liga de Inglaterra
- Aston Villa | campeón de la Europa League
- Liverpool | quinto liga de Inglaterra
- Italia
- Inter de Milán | campeón liga de Italia
- Napoli | segundo liga de Italia
- Roma | tercero liga de Italia
- Como | cuatro liga de Italia
- Alemania
- Bayern Munich | campeón liga de Alemania
- Borussia Dortmund | segundo liga de Alemania
- RB Leipzig | tercero liga de Alemania
- Stuttgart | cuarto liga de Alemania
- Francia
- PSG | campeón liga de Francia
- Lens | segundo liga de Francia
- Lille | tercero liga de Francia
- Lyon (a las fases previas) | cuarto liga de Francia
- Países Bajos
- PSV | campeón liga de Países Bajos
- Feyenoord | segundo liga de Países Bajos
- NEC (a las fases previas) | tercero liga de Países Bajos
- Portugal
- Porto | campeón liga de Portugal
- Sporting CP | segundo liga de Portugal
- Bélgica
- Brujas | campeón liga de Bélgica
- Union Saint-Gilloise (a las fases previas) | segundo liga de Bélgica
- Chequia
- Slavia Praga | campeón liga de Chequia
- Sparta Praga (a las fases previas) | segundo liga de Chequia
- Turquía
- Galatasaray | campeón liga de Turquía
- Fenerbahce (a las fases previas) | segundo liga de Turquía
- Ucrania
- Shakhtar Donetsk | campeón liga de Ucrania
- Repechajes
- Bodo/Glimt
- Sabah
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Resultados de los Repechajes de la UEFA Champions League
- Bodo/Glimt 6-1 NEC Nijmegen (1-3 ida, 3-0 vuelta)
- Sabah 6-4 Hapoel Beer Sheva (1-2 ida, 5-2 vuelta en tiempo extra)
- LASK 5-4 Celtic (0-3 ida, 5-1 vuelta en tiempo extra)
- Fenerbahçe vs Lyon (1-1 ida)
- Dinamo Zagreb vs Viking (2-2 ida)
- Slovan Bratislava vs Celje (1-1 ida)
- AEK Atenas vs Levski Sofia (0-0 ida)
¿Cuándo empieza la próxima Champions League?
La fase clasificatoria arrancará el 16 de junio con el sorteo, y con los primeros encuentros a disputarse el 7 y 8 de julio. Por su parte, la fase de liga, ya con los 36 equipos clasificados, iniciará el 8 de septiembre con el primer partido de la jornada 1. El torneo, como indicamos, verá su final el 5 de junio del 2027, en España.