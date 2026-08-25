¿Qué equipos juegan Champions League en 2026/27?

Ligas como la de Inglaterra, Italia, España, Alemania y Francia ya definieron a los equipos a participar en la fase de liga del torneo

La temporada 2026-27 ya va tomando forma | Reuters

La UEFA Champions League está a punto de definir a los equipos que disputarán la edición 2026/27 del mejor torneo de clubes del mundo. La gran mayoría de los boletos se definieron al concluir la temporada anterior de las ligas, pero quedan algunos últimos cupos cortesía de las fases previas.

El camino al repechaje comenzó mientras todavía se jugaba el Mundial, buscando uno de los siete boletos restantes para disputar la Liga de Campeones esta temporada.

¿Quiénes y cuántos equipos clasifican a la Champions League en las ligas de Europa? Criterios completos

Un total de 36 clubes integran la fase de liga. Cada país europeo tiene asignados un número de plazas según su coeficiente UEFA, por lo que el final de campaña sirve para conocer a parte de sus clasificados.

Países como Inglaterra, Italia, España, Alemania y Francia ya definieron a sus clubes clasificados, mientras que federaciones que se encuentran debajo de ellos en el ranking deberán de buscar acceder a las rondas previas, mismas que cuentan con tres rondas clasificatorias y una ronda de playoffs. Todas ellas deberán de disputarse en los meses de junio, julio y agosto para conocer a todos los 36 invitados a la fase de liga.

España Barcelona | campeón liga de España Real Madrid | segundo lugar liga de España Villarreal | tercer lugar liga de España Atlético de Madrid | cuarto lugar liga de España Betis | quinto lugar liga de España

Inglaterra Arsenal | campeón liga de Inglaterra Manchester City | segundo liga de Inglaterra Manchester United | tercero liga de Inglaterra Aston Villa | campeón de la Europa League Liverpool | quinto liga de Inglaterra

Italia Inter de Milán | campeón liga de Italia Napoli | segundo liga de Italia Roma | tercero liga de Italia Como | cuatro liga de Italia

Alemania Bayern Munich | campeón liga de Alemania Borussia Dortmund | segundo liga de Alemania RB Leipzig | tercero liga de Alemania Stuttgart | cuarto liga de Alemania

Francia PSG | campeón liga de Francia Lens | segundo liga de Francia Lille | tercero liga de Francia Lyon (a las fases previas) | cuarto liga de Francia

Países Bajos PSV | campeón liga de Países Bajos Feyenoord | segundo liga de Países Bajos NEC (a las fases previas) | tercero liga de Países Bajos

Portugal Porto | campeón liga de Portugal Sporting CP | segundo liga de Portugal

Bélgica Brujas | campeón liga de Bélgica Union Saint-Gilloise (a las fases previas) | segundo liga de Bélgica

Chequia Slavia Praga | campeón liga de Chequia Sparta Praga (a las fases previas) | segundo liga de Chequia

Turquía Galatasaray | campeón liga de Turquía Fenerbahce (a las fases previas) | segundo liga de Turquía

Ucrania Shakhtar Donetsk | campeón liga de Ucrania



Repechajes Bodo/Glimt Sabah



MÁS INFORMACIÓN: Todos los campeones en la historia de la Champions

Resultados de los Repechajes de la UEFA Champions League

Bodo/Glimt 6-1 NEC Nijmegen (1-3 ida, 3-0 vuelta)

6-1 NEC Nijmegen (1-3 ida, 3-0 vuelta) Sabah 6-4 Hapoel Beer Sheva (1-2 ida, 5-2 vuelta en tiempo extra)

6-4 Hapoel Beer Sheva (1-2 ida, 5-2 vuelta en tiempo extra) LASK 5-4 Celtic (0-3 ida, 5-1 vuelta en tiempo extra)

5-4 Celtic (0-3 ida, 5-1 vuelta en tiempo extra) Fenerbahçe vs Lyon (1-1 ida)

Dinamo Zagreb vs Viking (2-2 ida)

Slovan Bratislava vs Celje (1-1 ida)

AEK Atenas vs Levski Sofia (0-0 ida)

¿Cuándo empieza la próxima Champions League?

La fase clasificatoria arrancará el 16 de junio con el sorteo, y con los primeros encuentros a disputarse el 7 y 8 de julio. Por su parte, la fase de liga, ya con los 36 equipos clasificados, iniciará el 8 de septiembre con el primer partido de la jornada 1. El torneo, como indicamos, verá su final el 5 de junio del 2027, en España.

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