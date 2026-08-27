Barcelona ya tiene rivales en la Champions League 2026-27: Manchester City, PSG y Aston Villa en su camino

El equipo de Hansi Flick buscará volver a conquistar la Champions League después de más de una década

Estos son los rivales del Barcelona en la Champions League 2026-27 | Reuters

Barcelona ya conoce el camino que tendrá que recorrer en la UEFA Champions League 2026-27. Este jueves 27 de agosto se realizó el sorteo de la fase de liga del torneo y el conjunto dirigido por Hansi Flick quedó emparejado con sus ocho equipos, entre los que destacan Manchester City, Paris Saint-Germain y Aston Villa.

El cuadro blaugrana inicia una nueva temporada europea con el objetivo de volver a conquistar la máxima competición de clubes. La última vez que el Barça levantó la Champions League fue en 2015, por lo que ahora buscará terminar con esa espera bajo el mando de Flick. El equipo catalán integró el Bombo 1 y, como parte de los lineamientos del sorteo, no enfrentará a clubes de su misma asociación durante esta primera fase.

Los rivales del Barcelona en la fase de liga serán: Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting CP, Feyenoord, Galatasaray, Como y Sabah FK. Los enfrentamientos estarán determinados por el calendario oficial de la UEFA, el cual se dará a conocer este sábado 29 de agosto.

¿Quiénes son los rivales del Barcelona en la Champions League 2026-27? Conoce a cada equipo

Entre los rivales más destacados aparece el Manchester City, campeón de la Champions League en 2023 y subcampeón en 2021. El conjunto inglés comenzará una nueva etapa después de la salida de Pep Guardiola y ahora estará dirigido por Enzo Maresca, quien asumió el reto de continuar el proyecto deportivo del club.

Otro de los grandes desafíos para Barcelona será enfrentar al Paris Saint-Germain, vigente bicampeón de la Champions League después de conquistar los títulos de 2025 y 2026. El equipo francés, dirigido por Luis Enrique, también cuenta con un subcampeonato europeo obtenido en 2020 y llega como uno de los clubes protagonistas del fútbol internacional en las últimas temporadas.

El calendario también incluirá duelos ante equipos con historia en sus respectivos países. Aston Villa, campeón de Europa en 1982 y actual ganador de la Europa League tras vencer 3-0 al Friburgo en la final, será otro de los adversarios del Barcelona. Además, los culés enfrentarán al Sporting CP, tercer club más laureado de Portugal con 55 trofeos oficiales.

La fase de liga también tendrá la presencia del Feyenoord, campeón de la Champions League en 1970 y uno de los clubes más importantes de Países Bajos junto al Ajax y PSV Eindhoven. Por su parte, Galatasaray llegará como el equipo más ganador del fútbol turco con 26 ligas, 18 copas y 16 supercopas, además de contar con títulos europeos como la Europa League y la Supercopa de Europa conquistados en 2000.

Los otros dos rivales serán Como y Sabah FK, clubes con historias diferentes dentro del fútbol europeo. El equipo italiano es dirigido por Cesc Fàbregas, exjugador del Barcelona, y consiguió su clasificación a la Champions League tras finalizar cuarto en la Serie A 2025-26, por encima de equipos como Milan, Juventus y Atalanta. Sabah FK, por su parte, hará historia como representante de Azerbaiyán después de apenas ocho años de su fundación y tras superar cuatro rondas de clasificación para llegar al torneo.

¿Cuándo se disputarán los partidos de la fase liga de la Champions League 2026/27?

La fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 arrancará en septiembre, específicamente del 8 al 10, y se extenderá hasta enero de 2027. Los 36 equipos participantes jugarán ocho partidos cada uno, cuatro como local y cuatro como visitante. Los ocho primeros de la tabla general avanzarán de forma directa a octavos de final, mientras que los siguientes 16 jugarán una fase de Playoffs, donde solo ocho se mantendrán con vida. A continuación el calendario completo de la fase de liga:

Jornada 1: del 8 al 10 de septiembre de 2026

Jornada 2: 13 y 14 de octubre de 2026

Jornada 3: 20 y 21 de octubre de 2026

Jornada 4: 3 y 4 de noviembre de 2026

Jornada 5: 24 y 25 de noviembre de 2026

Jornada 6: 8 y 9 de diciembre de 2026

Jornada 7: 19 y 20 de enero de 2027

Jornada 8: 27 de enero de 2027

Con sus ocho rivales definidos, Barcelona comenzará la preparación para una nueva edición de la Champions League, una competición en la que buscará regresar a la pelea por el título continental. El equipo de Hansi Flick conocerá próximamente el calendario de partidos de la fase de liga.

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