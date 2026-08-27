Sorteo de la Champions League 2026 en vivo: equipos, bombos, cruces y fechas clave del torneo en directo

Champions League 2026: estos son los equipos clasificados

La ronda de playoffs terminó el miércoles 26 de agosto y entregó los últimos boletos para la fase de liga. Fenerbahçe, Viking, AEK Atenas y Slovan Bratislava completaron la lista, después de que LASK, Sabah y Bodø/Glimt consiguieran su clasificación un día antes. En total, 29 clubes ingresaron de manera directa y siete avanzaron desde las eliminatorias.

Los 36 participantes quedaron divididos de la siguiente manera:

Bombo 1: Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid.

Bombo 2: Borussia Dortmund, Roma, Sporting de Portugal, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis y PSV Eindhoven.

Bombo 3: Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

Bombo 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Como, Lens, Viking y Sabah.

Cada conjunto disputará ocho partidos contra ocho adversarios distintos, cuatro como local y cuatro como visitante. El sorteo asignará dos rivales de cada bombo, incluido el sector al que pertenece el propio club. Uno de esos encuentros se jugará en casa y el otro fuera de ella.

Los equipos de una misma federación no podrán enfrentarse durante la fase de liga. Además, cada participante tendrá como máximo dos rivales pertenecientes a una misma asociación nacional. Esta condición tendrá especial impacto para los representantes de Inglaterra, España, Italia y Alemania, países que cuentan con varios clubes en el torneo.

El procedimiento comenzará con la extracción de una pelota del bombo correspondiente. Una vez conocido el nombre del equipo, el sistema digital determinará sus ocho oponentes y la condición de local o visitante en cada cruce. El mecanismo será revisado por un auditor externo y deberá respetar todas las restricciones establecidas en el reglamento.

La fase de liga estará compuesta por 144 partidos, distribuidos en ocho jornadas. Los ocho primeros lugares de la clasificación avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los clubes ubicados entre las posiciones nueve y 24 disputarán una eliminatoria de playoffs. Los conjuntos que terminen del puesto 25 al 36 quedarán fuera de las competencias europeas.

La primera jornada se celebrará del 8 al 10 de septiembre de 2026. Las siguientes fechas quedaron programadas para el 13 y 14 de octubre, 20 y 21 de octubre, 3 y 4 de noviembre, 24 y 25 de noviembre, 8 y 9 de diciembre, 19 y 20 de enero y el 27 de enero de 2027. La UEFA publicará el calendario con días y horarios de cada partido a más tardar el sábado 29 de agosto.