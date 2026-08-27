Sorteo de la Champions League 2026 en vivo: equipos, bombos, cruces y fechas clave del torneo en directo
El sorteo de la Champions League 2026-2027 define los cruces de 36 equipos, sus ocho rivales y el camino hacia la final del 5 de junio en el Estadio Metropolitano de Madrid
La final volverá al Metropolitano
El Estadio Metropolitano de Madrid recibirá la final el 5 de junio de 2027. Será la segunda definición de Champions en ese inmueble y la sexta celebrada en la capital española. La primera en ese escenario terminó con el triunfo 2-0 del Liverpool sobre Tottenham en 2019.
Real Madrid contra Bayern, el cruce más repetido
Real Madrid y Bayern Munich se han enfrentado 30 veces en la Copa de Europa y Champions League, más que cualquier otra pareja de clubes. Cada equipo suma 13 victorias, pero nunca se han encontrado en una final.
PSG busca un tercer título consecutivo
Paris Saint-Germain conquistó las Champions de 2024-2025 y 2025-2026. Un nuevo campeonato le permitiría igualar los tres títulos consecutivos obtenidos por el Real Madrid entre 2016 y 2018 en la etapa moderna del torneo.
Shakhtar será local en Stamford Bridge
Shakhtar Donetsk disputará sus cuatro partidos como local de la fase de liga en Stamford Bridge, estadio del Chelsea. El conjunto ucraniano ha jugado sus encuentros europeos fuera de su país durante las últimas temporadas.
Fenerbahçe terminó una espera de 18 años
Fenerbahçe volverá a la fase principal de la Champions League por primera vez desde la temporada 2008-2009. El equipo turco consiguió el boleto tras eliminar al Lyon con un marcador global de 3-2.
Viking tiene dos entrenadores
El conjunto noruego trabaja desde 2021 con Bjarte Lunde Aarsheim y Morten Jensen como entrenadores principales. Ambos se presentaron juntos a la entrevista para el cargo y propusieron compartir la dirección del equipo.
Un programa de televisión ayudó al técnico del Sabah
Valdas Dambrauskas, entrenador del Sabah, financió un viaje a Inglaterra para continuar su formación como técnico después de participar en la versión lituana de “¿Quién quiere ser millonario?”. Años después llevó al club de Azerbaiyán a su primera Champions.
Como jugará por primera vez una competencia europea
Como se clasificó después de terminar cuarto en la Serie A. Cesc Fàbregas consiguió el boleto en su primer trabajo como entrenador, mientras que Thierry Henry y el propio técnico español forman parte del grupo de accionistas minoritarios del club.
Cuatro equipos vivirán su primera fase de Champions
Como, LASK, Sabah y Viking disputarán por primera vez la fase principal de la Copa de Europa o Champions League. Los cuatro aparecen en el bombo 4 y tendrán dos encuentros contra clubes de cada sector.
Cada clasificado asegura 18.62 millones de euros
Los 36 equipos que disputarán la fase de liga recibirán una asignación inicial de 18.62 millones de euros. La bolsa destinada a los clubes de la Champions League y la Supercopa será de 2 mil 467 millones de euros.
No hay premios individuales confirmados para el sorteo
Hasta el momento, la UEFA no ha anunciado la entrega de premios individuales durante la ceremonia del sorteo. El organismo suele conceder al inicio de la temporada el Premio del Presidente, pero todavía no ha comunicado al ganador de 2026. Zlatan Ibrahimović recibió el reconocimiento en 2025.
La lista de jugadores tiene fecha límite
Los clubes deberán registrar su Lista A antes de las 23:59 horas del 2 de septiembre. Podrán incluir un máximo de 25 jugadores, con ocho plazas reservadas para futbolistas formados en el club o en su federación.
La diferencia de goles puede definir la clasificación
Si dos o más clubes terminan igualados en puntos, el primer criterio de desempate será la diferencia de goles. Después se tomarán en cuenta los goles anotados, tantos como visitante, triunfos, victorias fuera de casa y el rendimiento colectivo de sus adversarios.
Los conflictos de ciudad también afectan el calendario
Si dos clubes comparten estadio, ciudad o se encuentran en localidades separadas por menos de 50 kilómetros, la UEFA evitará que jueguen como locales el mismo día o en fechas consecutivas cuando exista alguna restricción de seguridad u operación.
Real Madrid no puede visitar al Liverpool
Liverpool recibió al Real Madrid en Anfield durante las fases de liga de 2024-2025 y 2025-2026. Por la nueva restricción, los ingleses no pueden volver a ser locales ante el conjunto español en esta ronda, aunque el cruce sí podría jugarse en el Santiago Bernabéu.
No se repetirá la misma localía durante tres años
La UEFA incorporó una condición que impide que dos equipos disputen el mismo cruce, con el mismo club como local, durante tres temporadas consecutivas. Los rivales pueden volver a encontrarse, pero el escenario deberá cambiar.
El sorteo no entregará el calendario completo
La ceremonia determinará los ocho adversarios y la sede de cada compromiso, pero no la jornada, el día ni la hora de los partidos. La UEFA dará a conocer el calendario completo a más tardar el sábado 29 de agosto.
No habrá enfrentamientos entre clubes del mismo país
Los equipos de una misma federación no pueden enfrentarse durante la fase de liga. Además, cada participante podrá tener como máximo dos adversarios pertenecientes a una misma asociación nacional.
Estar en el bombo 1 no evita a los clubes principales
Cada equipo deberá enfrentar a dos integrantes de cada bombo, incluido el sector al que pertenece. Esto significa que Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Liverpool, Manchester City o PSG pueden cruzarse entre ellos desde la fase de liga.
Un sorteo manual y digital
La UEFA mantendrá las tradicionales pelotas para seleccionar a cada club, pero un programa informático determinará sus ocho adversarios y la condición de local o visitante. Todo el proceso será supervisado por un auditor externo.
Champions League 2026: estos son los equipos clasificados
La ronda de playoffs terminó el miércoles 26 de agosto y entregó los últimos boletos para la fase de liga. Fenerbahçe, Viking, AEK Atenas y Slovan Bratislava completaron la lista, después de que LASK, Sabah y Bodø/Glimt consiguieran su clasificación un día antes. En total, 29 clubes ingresaron de manera directa y siete avanzaron desde las eliminatorias.
Los 36 participantes quedaron divididos de la siguiente manera:
Bombo 1: Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid.
Bombo 2: Borussia Dortmund, Roma, Sporting de Portugal, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis y PSV Eindhoven.
Bombo 3: Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.
Bombo 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Como, Lens, Viking y Sabah.
Cada conjunto disputará ocho partidos contra ocho adversarios distintos, cuatro como local y cuatro como visitante. El sorteo asignará dos rivales de cada bombo, incluido el sector al que pertenece el propio club. Uno de esos encuentros se jugará en casa y el otro fuera de ella.
Los equipos de una misma federación no podrán enfrentarse durante la fase de liga. Además, cada participante tendrá como máximo dos rivales pertenecientes a una misma asociación nacional. Esta condición tendrá especial impacto para los representantes de Inglaterra, España, Italia y Alemania, países que cuentan con varios clubes en el torneo.
El procedimiento comenzará con la extracción de una pelota del bombo correspondiente. Una vez conocido el nombre del equipo, el sistema digital determinará sus ocho oponentes y la condición de local o visitante en cada cruce. El mecanismo será revisado por un auditor externo y deberá respetar todas las restricciones establecidas en el reglamento.
La fase de liga estará compuesta por 144 partidos, distribuidos en ocho jornadas. Los ocho primeros lugares de la clasificación avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los clubes ubicados entre las posiciones nueve y 24 disputarán una eliminatoria de playoffs. Los conjuntos que terminen del puesto 25 al 36 quedarán fuera de las competencias europeas.
La primera jornada se celebrará del 8 al 10 de septiembre de 2026. Las siguientes fechas quedaron programadas para el 13 y 14 de octubre, 20 y 21 de octubre, 3 y 4 de noviembre, 24 y 25 de noviembre, 8 y 9 de diciembre, 19 y 20 de enero y el 27 de enero de 2027. La UEFA publicará el calendario con días y horarios de cada partido a más tardar el sábado 29 de agosto.
Sorteo de la Champions League 2026-2027: ¿Cuándo se juegan octavos, cuartos, semifinales y la final?
Los clubes ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto disputarán los playoffs de eliminación directa los días 16, 17, 23 y 24 de febrero de 2027. Los ganadores de esas series completarán el cuadro de octavos junto con los ocho equipos que avanzaron de forma directa.
Los octavos de final se jugarán el 9, 10, 16 y 17 de marzo. Los cuartos de final están programados para el 6, 7, 13 y 14 de abril, mientras que las semifinales se celebrarán el 27 y 28 de abril, con los partidos de vuelta previstos para el 4 y 5 de mayo.
La final de la Champions League 2026-2027 tendrá lugar el sábado 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid. Será la segunda ocasión en que el inmueble del Atlético de Madrid reciba el encuentro por el título, después de la edición de 2019, cuando Liverpool venció 2-0 al Tottenham.
Sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27, en directo
La Champions League 2026-2027 define este jueves 27 de agosto el camino de los 36 clubes que participarán en la fase de liga. El sorteo comienza a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, en el Grimaldi Forum de Mónaco, donde cada equipo conocerá a sus ocho rivales para esta etapa del torneo.
La ceremonia tendrá un sistema híbrido, con la extracción manual de las pelotas y la asignación de adversarios mediante un programa informático. Los clubes fueron distribuidos en cuatro bombos de nueve integrantes según el coeficiente de la UEFA, con el Paris Saint-Germain, campeón de la edición anterior, como primer cabeza de serie.