Chiefs vs Seahawks en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 7, al momento

El conjunto comandado por Patrick Mahomes llega invicto con marca de 5-0, después de vencer 22-6 a Los Angeles Chargers

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Los Kansas City Chiefs visitan este domingo 25 de octubre a los Seattle Seahawks en el Lumen Field, en el cierre de la semana 7 de la NFL 2026. El conjunto comandado por Patrick Mahomes llega invicto con marca de 5-0, después de vencer 22-6 a Los Angeles Chargers, mientras que Seattle, vigente campeón del Super Bowl, registra tres triunfos y tres derrotas, con una racha de dos descalabros consecutivos. Uno de los principales atractivos será el regreso de Kenneth Walker III a Seattle, ahora como corredor de Kansas City, después de conquistar el campeonato con los Seahawks.

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