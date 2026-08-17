Previa AFC Norte 2026: Ravens quieren recuperar el trono y Bengals amenazan con despertar

Ravens parten como favoritos, Bengals buscan volver a playoffs, Steelers estrenan era y Browns llegan con incógnita en quarterback

Una batalla entre Burrow y Jackson este 2026 | Claro Sports

La AFC Norte llega a la temporada 2026 de la NFL con un escenario muy diferente al que dejó el curso anterior. Pittsburgh Steelers conquistó la división con marca de 10-7, mientras Baltimore Ravens terminó 8-9, Cincinnati Bengals cerró 6-11 y Cleveland Browns quedó al fondo con registro de 5-12. Sin embargo, el verano cambió buena parte del panorama: tres de las cuatro franquicias estrenan entrenador en jefe y solo Zac Taylor continúa en el cargo en Cincinnati, por lo que el arranque de la campaña pondrá a prueba proyectos prácticamente renovados.

La división ofrece tres quarterbacks capaces de convertirse en protagonistas: Joe Burrow, Lamar Jackson, y Aaron Rodgers, además de una batalla todavía abierta en Cleveland. Baltimore arranca como favorito para llevarse la AFC Norte, por delante de Cincinnati, Pittsburgh y Cleveland, pero los cuatro equipos llegan con interrogantes importantes que pueden alterar el orden rápidamente.Ravens inician proyecto.

Baltimore Ravens inicia una nueva era con Jesse Minter

Baltimore parte como favorito para ganar la AFC Norte, pese a venir de una campaña de 8-9 que terminó con la salida de John Harbaugh después de 18 temporadas al frente de la franquicia. Su reemplazo es Jesse Minter, quien llega después de trabajar como coordinador defensivo de Los Angeles Chargers, y tendrá como primera misión recuperar a un equipo que mantiene buena parte de su núcleo competitivo.

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La ofensiva sigue encabezada por Jackson, Derrick Henry, Mark Andrews, Zay Flowers y Rashod Bateman, pero una parte importante de las respuestas deberá llegar del otro lado del balón. Baltimore terminó 2025 en el puesto 18 en puntos permitidos y 24 en yardas concedidas, números alejados de sus estándares recientes. Para corregirlo incorporó a Trey Hendrickson, mientras Nnamdi Madubuike trabaja para volver después de una lesión en el cuello y Calais Campbell regresó para reforzar la profundidad. Si la defensa recupera consistencia y Jackson se adapta al sistema de Doyle, Baltimore tiene argumentos para volver a controlar la división.

En los Bengals todo vuelve a depender de la salud de Joe Burrow

Cincinnati afronta posiblemente una de sus temporadas con mayor presión reciente después de quedarse fuera de playoffs durante tres campañas consecutivas. Joe Burrow continúa acompañado por Ja’Marr Chase y Tee Higgins, mientras Chase Brown aporta equilibrio desde el backfield. El ataque conserva buena parte de su estructura, pero el problema principal de 2025 estuvo en la disponibilidad de su quarterback: Burrow sufrió una lesión en un dedo del pie que necesitó cirugía y lo dejó fuera durante nueve encuentros, obligando al equipo a recurrir a Joe Flacco.

Joe Burrow regresa y los Bengals vence a los Ravens | IMAGN IMAGES via Reuters

La directiva respondió reforzando principalmente la defensa. Los Bengals incorporaron a Dexter Lawrence mediante un intercambio y sumaron a Jonathan Allen, Boye Mafe, Bryan Cook y Kyle Dugger, además de utilizar selecciones del Draft en jugadores defensivos. Burrow reconoció durante la temporada baja que Cincinnati realizó los movimientos que necesitaba para reforzar esa unidad. La ecuación parece clara: si el quarterback puede disputar una campaña completa y la renovada defensa responde, los Bengals tienen herramientas para pelear directamente con Baltimore.

Aaron Rodgers y Mike McCarthy van por un último intento con Steelers

Pittsburgh defiende el título divisional después de terminar 10-7 en 2025, pero lo hará sin Mike Tomlin al frente por primera vez en casi dos décadas. La franquicia eligió a Mike McCarthy como nuevo entrenador en jefe, decisión que terminó acompañada por el regreso de Aaron Rodgers para una temporada número 22 en la NFL. El quarterback había dejado abierta la posibilidad del retiro, pero su reencuentro con el entrenador con el que ganó el Super Bowl XLV en Green Bay modificó el panorama. Rodgers anunció que 2026 será su última temporada.

El veterano lanzó para 3,322 yardas, 24 touchdowns y siete intercepciones durante 2025, año en el que Pittsburgh ganó la división antes de quedar eliminado en la ronda de comodines. McCarthy buscará elevar una ofensiva que también incorporó a Michael Pittman Jr., mientras Jaylen Warren y Rico Dowdle aparecen entre las principales piezas del juego terrestre. El reto no estará únicamente en ataque: la defensa de los Steelers finalizó 26 en yardas permitidas en 2025 y ahora será dirigida por Patrick Graham.

Browns con una competencia de quarterbacks define el nuevo proyecto

Cleveland comienza otra reconstrucción después de terminar 5-12 y despedir a Kevin Stefanski tras seis temporadas. Todd Monken, antiguo coordinador ofensivo de Baltimore, asumió como entrenador en jefe y heredó una de las principales incógnitas de toda la AFC Norte: los Browns todavía no han definido a su quarterback titular entre Deshaun Watson y Shedeur Sanders, mientras Dillon Gabriel también forma parte del grupo. La competencia se mantiene abierta durante la pretemporada y Watson está programado para iniciar el primer encuentro de preparación del equipo. La transformación también alcanzó a la defensa. Myles Garrett dejó Cleveland después de registrar 23 sacks en 2025 y fue enviado a Los Angeles Rams en un intercambio que llevó a Jared Verse y selecciones del Draft a los Browns. Además, Jim Schwartz salió de la coordinación defensiva. Cleveland conserva piezas como Denzel Ward, Carson Schwesinger, Mason Graham y el propio Verse, pero deberá comprobar si puede compensar la salida de quien había sido su principal generador de presión. Antes de pensar en disputar la división, el primer paso será encontrar estabilidad en la posición más importante del campo.

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