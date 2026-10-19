¡Desde Penta hasta Eddie Guerrero! todos Los luchadores mexicanos que han ganado títulos en WWE

El nacido en Ecatepec se convirtió en ‘Mr. Money in the Bank’ y está a las puertas de sumar uno de los galardones más importantes en la empresa estadounidense

Penta promete aumentar la lista de galardones obtenidos por mexicanos

La victoria de Penta en Money in the Bank le permitió convertirse en el más reciente luchador mexicano en conquistar un título o reconocimiento dentro de WWE. El maletín le otorga la posibilidad de pelear por el campeonato de su elección, por lo que ahora tiene en sus manos una oportunidad para ampliar su palmarés dentro de la empresa.

El triunfo del nacido en Ecatepec también sirve como punto de partida para repasar a los representantes mexicanos que han conseguido galardones durante su paso por la más grande empresa de entretenimiento deportivo de los Estados Unidos. Desde Rey Mysterio, pasando por Eddie Guerrero, Mr Águila, Alberto del Río hasta Dragon Lee y Dominik Mysterio, varios son los gladiadores aztecas que han puesto la bandera tricolor en lo más alto del ring estadounidense.

Rey Mysterio

El ‘Pequeño gigante’ de la WWE | Imago7

El ‘Amo del 619’ encabeza la lista por la cantidad y variedad de logros conseguidos en los Estados Unidos. El luchador obtuvo el Campeonato de la WWE, el Campeonato Mundial Pesado, el Campeonato Intercontinental, el Campeonato de los Estados Unidos, el Campeonato Crucero, el Campeonato de Parejas de la WWE y el Campeonato de Parejas de SmackDown, además de un destacable triunfo en el Royal Rumble. Sus diversas gestas lo hicieron ganarse un lugar dentro del WWE Hall of Fame.

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Eddie Guerrero

El vástago del legendario Salvador ‘Gory’ Guerrero también construyó una trayectoria con campeonatos en distintas divisiones. El ‘Latino Heat’ consiguió el Campeonato de la WWE, además del Campeonato Intercontinental, el Campeonato de los Estados Unidos, el Campeonato Europeo y el Campeonato de Parejas de la WWE. Su impacto en los encordados y en la comunidad latina le dio un sitio en el Salón de la Fama de la empresa.

Tito Santana

Uno de los primeros en brillar en el escenario luchístico del país vecino fue el mexico-americano Tito Santana. Durante su carrera ganó el Campeonato Intercontinental y el Campeonato de Parejas de la WWE, además de conquistar el King of the Ring, sumando un torneo a sus logros dentro de la empresa.

Chavo Guerrero Sr.

El apellido ‘Guerrero’ siempre ha sido un sinónimo de éxito en la empresa estadounidense. La cosecha comenzó con Chavo Guerrero Sr., quien tuvo entre sus principales conquistas el Campeonato Crucero de WWE. Su paso por la empresa quedó vinculado a una división en la que posteriormente también tendría presencia su hijo, Chavo Guerrero Jr., quien amplió la presencia de la familia en la lista de campeones.

Juventud Guerrera

Eduardo Ánibal González, además de dejar un legado en la empresa, tras integrar las facciones ‘Latino World Order’ y los ‘Mexicools’, también logró conseguir un campeonato durante su etapa en WWE. El vástago de Fuerza Guerrera conquistó el Campeonato Crucero de WWE, título que formó parte de la división en la que participaron distintos representantes de la lucha libre mexicana.

Essa Ríos

Essa Ríos, mejor conocido en la actualidad como Mr. Águila, logró conquistar el Campeonato Peso Ligero durante su paso por WWE. Si bien solo estuvo cuatro años en la empresa, dejó un grato sabor, al tener varias apariciones al lado de Lita, además de hacer equipo con Eddie Guerrero.

Chavo Guerrero Jr.

Chavo Guerrero Jr. amplió el legado de su familia en WWE al conquistar varios campeonatos. El sobrino de Eddie consiguió el Campeonato Crucero de WWE, el Campeonato de Parejas y el Campeonato de ECW.

Alberto del Río

La ‘Esencia de la excelencia’, brillando en Estados Unidos | Imago7

El nacido en San Luis Potosí construyó uno de los palmarés más amplios entre los representantes mexicanos en WWE. El luchador ganó el Campeonato de la WWE, el Campeonato Mundial de Peso Completo, el Campeonato de los Estados Unidos y el Royal Rumble. Además, conquistó el Money in the Bank, convirtiéndose en el primer tricolor en convertirse en ‘Mr Dinero en el Banco’.

Sin Cara

El segundo gladiador en ocupar la identidad de Sin Cara, tras la salida de Místico, consiguió un campeonato durante su etapa en WWE al formar parte de la división de parejas de NXT. El mexicano fue campeón de parejas en la empresa de desarrollo de WWE, antes de su arribo al círculo independiente.

Kalisto

También conocido como ‘Samuray del Sol’ logró títulos tanto en NXT como en el roster principal de WWE. El luchador conquistó el Campeonato de los Estados Unidos, el Campeonato Crucero de WWE y el Campeonato de Parejas de NXT, al lado de Sin Cara, por lo que tuvo presencia en distintas divisiones durante su carrera.

Andrade

Manuel Alfonso Andrade, gladiador que portó la incógnita de ‘La Sombra’ en el Consejo Mundial de Lucha Libre, también forma parte de la lista de mexicanos que consiguieron campeonatos en la máxima empresa luchística en los Estados Unidos. Ganó el Campeonato de NXT y posteriormente conquistó el Campeonato de los Estados Unidos.

Ángel Garza

Ángel Garza, sobrino del ‘Querubín’ Héctor Garza, consiguió el Campeonato Crucero de NXT durante su paso por la marca de desarrollo de WWE. El mexicano se incorporó así a una división que históricamente ha contado con presencia de luchadores provenientes de México y de otras regiones. Aún forma parte de la empresa, y actualmente posee el Campeonato de Tríos de la AAA, al lado de Daga y Berto, con quienes integra a Los Perros del Mal.

Santos Escobar

Quien portara la identidad de ‘El Hijo del Fantasma’ antes de dar el salto a WWE, también conquistó el Campeonato Crucero de NXT, título que consiguió durante su etapa en la marca. El mexicano no logró tener una carrera consistente en la empresa, sin embargo el tiempo le dio para escribir su nombre en la lista de mexicanos galardonados.

Dragon Lee

Integrante de la ‘Dinastía Muñoz’, a la espera | ETHAN MILLER/GETTY IMAGES VIA AFP

El vástago de ‘La Bestia del Ring’ también se encuentra actualmente en las filas de la WWE, abriéndose espacio entre el roster principal. Levantó el Campeonato Norteamericano de NXT, y ya en la plana principal conquistó el Campeonato de Parejas de WWE junto a AJ Styles. El destino lo ha puesto en peleas por otros galardones, sin embargo no ha contado con mayor fortuna.

Dominik Mysterio

Hijo de Rey Mysterio, el ‘Sucio Dom’ también ha conseguido campeonatos en la empresa. El luchador ganó el Campeonato Norteamericano de NXT, el Campeonato Intercontinental y el Campeonato de Parejas de SmackDown al lado de su padre. Se espera que en un futuro no tan lejano se le abran las puertas a las peleas por los principales campeonatos.

Penta

Penta, con la gloria en sus manos / Cortesía WWE

El ‘Cero Miedo’ es el integrante más reciente de esta lista. El mexicano conquistó el Campeonato Intercontinental y ahora agregó el Money in the Bank a su palmarés. El maletín le permite elegir una oportunidad titular y abre la posibilidad de que pueda buscar otro campeonato en el momento que lo deseé. El objetivo sería, posiblemente, el Campeonato Mundial Pesado, en manos de Roman Reigns.