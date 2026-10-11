¡Zero Miedo! Penta conquista el maletín de Money in the Bank 2026

El luchador mexicano superó a CM Punk, Kevin Owens, Bron Breakker, Trick Williams y Je’Von Evans en una lucha de escaleras que definió con un Mexican Destroyer

Penta Zero Miedo se queda con el Money In The Bank | WWE

El luchador mexicano Penta consiguió la victoria en un combate de escaleras de WWE, después de superar a CM Punk, Kevin Owens, Bron Breakker, Trick Williams y Je’Von Evans. El representante de México aprovechó los momentos finales de la contienda para alcanzar el maletín suspendido sobre el cuadrilátero y quedarse con el triunfo.

Desde los primeros minutos, los participantes buscaron abrirse camino hacia el maletín. Lil Yachty intervino para ayudar a Trick Williams a introducir una escalera al ring, pero CM Punk interrumpió la acción con un lance sobre Williams.

Kevin Owens centró parte de su ofensiva en Punk, mientras Bron Breakker comenzó a utilizar su fuerza para derribar a sus oponentes. Penta también intervino con un salto hacia el exterior del cuadrilátero sobre Punk, antes de intentar conectarle un Penta Driver.

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Breakker evitó la maniobra y respondió con un suplex alemán que involucró a ambos luchadores. Posteriormente, Owens impidió que Punk continuara ascendiendo por una escalera y golpeó su rodilla contra la estructura.

El enfrentamiento continuó con intercambios entre los participantes. Breakker interceptó a Je’Von Evans con una lanza, mientras Punk consiguió derribar al propio Breakker desde una escalera. Evans fue retirado del área de combate en una camilla y trasladado hacia una ambulancia, situación que inicialmente lo dejó fuera de la disputa por el maletín.

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El regreso de Je’Von Evans y la intervención de Lil Yachty

Con el combate en desarrollo, Penta conectó un Penta Driver sobre CM Punk, aunque Bron Breakker evitó que el mexicano pudiera subir por la escalera. Lil Yachty volvió a intervenir para distraer a Breakker, lo que permitió a Trick Williams atacarlo. Sin embargo, Kevin Owens apareció para aplicar un Stunner tanto a Williams como al rapero.

La disputa por el maletín continuó entre Owens y Punk. Ambos intentaron alcanzar el objetivo desde lados opuestos de una escalera, pero sus ataques terminaron por impedirles completar el ascenso.

Breakker recuperó el control mediante una serie de lanzas contra sus adversarios, incluyendo una acción en la que atravesó la barricada junto a Punk y Owens.

Cuando parecía que Evans había abandonado el combate, la ambulancia regresó al área del ring con el propio luchador al volante. Evans descendió del vehículo y atacó a Breakker antes de conectar un OG Cutter sobre Williams.

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Después colocó una escalera de mayor altura en el cuadrilátero e intentó utilizarla para continuar la lucha. Breakker lo interceptó y terminó derribando la estructura, provocando que Evans cayera sobre el techo de la ambulancia.

Un Mexican Destroyer le da la victoria a Penta

La definición llegó cuando Penta y Bron Breakker quedaron frente a frente. El mexicano consiguió ejecutar un Mexican Destroyer desde una escalera hacia otra, dejando a su rival fuera de la disputa inmediata por el maletín.

Sin oposición en el cuadrilátero, Penta colocó una escalera debajo del objetivo, comenzó a subir y logró descolgar el maletín para asegurar la victoria. De esta manera, el luchador mexicano cerró el enfrentamiento después de superar a cinco rivales en una contienda que incluyó intervenciones, ataques sobre escaleras y una ambulancia involucrada en las acciones.

Resultado de todas las luchas de WWE Money in the Bank 2026