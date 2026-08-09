Kyle Shanahan reaparece tras el accidente y fija fecha para volver con 49ers

San Francisco prepara su primer partido de pretemporada con Shanahan cada vez más cerca de retomar completamente sus funciones habituales

Kyle Shanahan durante juego de 49ers en México | Imago7

Kyle Shanahan está cada vez más cerca de recuperar por completo su rutina con los San Francisco 49ers. El entrenador anunció que su intención es estar al frente del equipo durante el primer partido de pretemporada frente a los Tennessee Titans, programado para el 13 de agosto, después de comenzar el training camp con funciones limitadas debido a las consecuencias del accidente automovilístico que sufrió durante julio.

El entrenador de San Francisco sufrió el accidente el pasado 14 de julio y presentó tres costillas fracturadas, una fractura en una mano, una fractura de nariz y una conmoción cerebral. La organización informó posteriormente que las lesiones no representaban riesgo para su vida, aunque decidió reducir inicialmente su participación en las actividades del equipo mientras avanzaba su recuperación.

Shanahan explicó que en los aspectos que considera fundamentales de su trabajo se siente prácticamente recuperado, aunque todavía debe administrar determinadas actividades debido a la fatiga y los dolores de cabeza asociados con su proceso de recuperación. El técnico ha tenido que seleccionar con mayor cuidado sus responsabilidades diarias para evitar que una carga excesiva tenga consecuencias posteriores.

Pese a esas limitaciones, el entrenador aseguró que no se ha apartado del trabajo relacionado con el análisis de video y las prácticas competitivas del equipo. Shanahan ha revisado las jugadas junto al cuerpo técnico y los jugadores, además de estar presente en los periodos de entrenamiento que considera prioritarios. Las reuniones generales han sido una de las áreas en las que ha reducido su actividad, pues normalmente las encabezaba todos los días.

Durante su ausencia parcial, Chris Foerster, asistente del entrenador en jefe, y los coordinadores de San Francisco asumieron parte de las responsabilidades habituales de Shanahan. Los 49ers establecieron esa estructura desde el inicio del training camp con el objetivo de permitir que el head coach avanzara en su recuperación sin dejar de participar en las principales decisiones deportivas.

La aparición de Shanahan ante los medios representa otro paso dentro de ese proceso. Su intención ahora es dirigir a los 49ers contra Tennessee en el primer examen de la pretemporada 2026, encuentro que permitirá al cuerpo técnico comenzar a evaluar al roster en condiciones de partido. La franquicia también tiene programados compromisos de preparación ante Los Angeles Chargers y Las Vegas Raiders antes del inicio de la campaña regular.

San Francisco mantiene como siguiente objetivo tener a Shanahan plenamente integrado antes del comienzo de la temporada regular. Cuando el accidente se hizo público, el gerente general John Lynch explicó que no existía una fecha específica para su recuperación total, aunque no esperaba que el entrenador se perdiera el partido de la Semana 1 contra Los Angeles Rams en Australia. Por ahora, la primera señal será su posible presencia en la banda ante Tennessee el próximo 13 de agosto.

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