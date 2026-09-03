Ferran Torres espera ganar con el PSG la Champions que se le negó con el Barcelona y el Manchester City

El español habla de sus primeros partidos con el PSG, equipo que cree que es un cambio para su carrera

En menos de una semana, el París Saint-Germain comenzará la defensa de la UEFA Champions League, competición que ganaron las últimas dos temporadas, consiguiendo el título que fuera una obsesión en el Parque de los Príncipes por tantos años.

Solo el Real Madrid sabe lo que es ser tricampeón de la Champions, para lo cual el PSG renovó su plantilla, incluyendo el fichaje del autor del gol que le dio el título del Mundial para España, Ferran Torres.

El jugador de 26 años llega del Barcelona, donde ganó tres veces LaLiga, además de ser bicampeón de la Premier League de su paso por el Manchester City, por lo que tiene experiencia en los escenarios más grandes, por lo que espera ayudar al equipo a subir todavía más su nivel.

“Te unes al equipo que es el campeón de Europa. Es un paso en mi carrera, no sé si adelante, atrás o al lado. Es un paso que cambia mi carrera y estoy ilusionado con esta nueva etapa“, declaró Ferran el jueves en rueda de prensa.

Ferran firmó por 5 años con el PSG, esperando convertirse en una de las figuras del equipo que lo ha ganado prácticamente todo en las últimas dos temporadas.

El español lleva dos goles en dos partidos con el club y aseguró que el nivel de la plantilla es sobresaliente: “Desde los primeros entrenamientos se puede comprobar por qué ganaron las últimas dos Champions. Ojalá me ayuden a ganar la mía primera y su tercera consecutiva”.

En su carrera, Ferran acumula 62 partidos en la Liga de Campeones. Su historia inició con el Valencia en la 18/19 y la 19/20, tras lo cual pasó al City. A las órdenes de Guardiola, en 2021 alcanzó con el City la final, pero estuvo borrado desde los octavos y no jugó ante el Chelsea, que les negó la ‘Orejona’.

Con el Barcelona desde la 21/22, le tocó par de tragos amargos como fueron caer eliminados en la fase de grupos en la 22/23, caer en cuartos ante su actual equipo, el PSG, y con el Inter en semifinales de 2025 y el Atlético en cuartos la campaña anterior.

¿Doble ley del ex para Ferran?

Ferran se enfrentará a sus dos clubes previos en esta fase de liga de la Champions. El 14 de octubre visitarán al Manchester City y el 20 de octubre visitarán al Barcelona, pero su debut será el miércoles 9 de septiembre ante el Slovan Bratislava.

Antes de eso, el equipo parisino, que no ha ganado en sus primeros dos partidos en la Ligue 1, se enfrenta al Monaco este sábado 5 de septiembre, que ganó en sus dos juegos en el torneo local y está segundo.

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