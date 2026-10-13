Galatasaray vs Barcelona en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy 13 de octubre

El conjunto blaugrana busca mantener el paso perfecto en la temporada, frente a un club turco que comenzó con una derrota su participación

Galatasaray Vs Barcelona en vivo la Champions League hoy 13 octubre | Claro Sports

El Barcelona se enfrentará al Galatasaray hoy martes 13 de octubre en el RAMS Park de Estambul, en un encuentro correspondiente a la segunda jornada de la UEFA Champions League 2026-27. El conjunto catalán buscará conseguir una nueva victoria en territorio turco, mientras que el equipo local intentará aprovechar el apoyo de su afición para sumar sus primeros puntos en la competición.

El equipo azulgrana parte como favorito para este compromiso y contará con Lamine Yamal, Pedri y Dani Olmo entre sus principales referentes. Sin embargo, el cuerpo técnico tendrá que ajustar su planteamiento debido a la baja de Raphinha, quien quedó descartado para el encuentro por problemas musculares.

Ambos equipos llegan con resultados diferentes tras su presentación en el torneo continental. Barcelona debutó con una goleada de 5-1 frente al Feyenoord, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos, mientras que Galatasaray perdió 3-1 ante Sporting de Lisboa en condición de visitante y buscará recuperarse frente al conjunto español.

¿A qué hora juegan Galatasaray vs Barcelona hoy 13 de octubre en Champions League 2026?

Galatasaray recibirá al Barcelona hoy martes 13 de octubre de 2026, en duelo que iniciará en punto de las 13:00 horas tiempo del centro de México. Las acciones se llevarán a cabo en el RAMS Park, estadio situado en Estambul, Turquía, inaugurado en 2011 y cuya capacidad es para poco más de 52 mil espectadores.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 2 de la Champions League 2026?

El encuentro Galatasaray vs Barcelona, correspondiente a la jornada 2 de la UEFA Champions League 2026, se podrá seguir en vivo y en directo en México a través de la señal de TNT y HBO Max. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles del encuentro en nuestro tradicional minuto a minuto, donde tendrás a la mano las acciones más relevantes, jugadas de peligro, estadísticas, resultado y goles al momento.