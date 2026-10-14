PSG conquista el Etihad, vence al Manchester City y mantiene su invicto en Champions League

Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Vitinha y Maghnes Akliouche marcaron los goles del conjunto parisino, que consiguió su segunda victoria en la fase de liga

El PSG golea al Manchester City en la Champions | Reuters

El Paris Saint-Germain mantuvo su paso invicto en la Champions League 2026-27 después de imponerse 4-2 al Manchester City en el Etihad Stadium. El conjunto dirigido por Luis Enrique aprovechó sus oportunidades durante la primera mitad para construir una ventaja de tres goles, que terminó por marcar el rumbo del encuentro pese a la reacción de los ingleses en el complemento.

Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Vitinha y Maghnes Akliouche fueron los encargados de marcar para el equipo francés, que consiguió su segunda victoria en la fase de liga del torneo. Por el Manchester City, Erling Haaland firmó un doblete con el que alcanzó los 61 goles en la historia de la Champions League, aunque sus anotaciones no fueron suficientes para evitar la derrota de los locales.

El encuentro comenzó con el Manchester City intentando controlar la posesión del balón, mientras el PSG buscaba recuperar la pelota y generar oportunidades mediante la presión sobre la salida de los ingleses. Al minuto 10, los locales reclamaron un penal por una intervención de Marquinhos dentro del área, pero después de la revisión del VAR, el árbitro determinó que no existía infracción.

La respuesta de los parisinos llegó al minuto 13, cuando Désiré Doué recibió el balón fuera del área y sacó un disparo que terminó junto al poste de la portería defendida por Gianluigi Donnarumma. La anotación cambió el desarrollo del partido, pues apenas dos minutos después, Ousmane Dembélé apareció dentro del área para conectar de cabeza un centro de Doué y colocar el 0-2.

El conjunto francés mantuvo la presión y estuvo cerca de ampliar la diferencia con un disparo de Vitinha que detuvo Donnarumma y un cabezazo de Achraf Hakimi que terminó en el poste. Sin embargo, al minuto 32 llegó el tercer tanto. Akliouche recuperó un balón dividido, Warren Zaïre-Emery participó en la construcción de la jugada y Vitinha apareció dentro del área para definir ante el guardameta italiano.

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Manchester City intentó reaccionar antes del descanso, pero se encontró con las intervenciones de Willian Pacho, quien evitó un remate de Antoine Semenyo y bloqueó un disparo de Elliot Anderson. Los locales también dejaron escapar una oportunidad en un tiro de esquina, cuando Marc Guéhi y Josko Gvardiol coincidieron en la disputa del balón y ninguno consiguió rematar. El primer tiempo terminó con el PSG arriba 0-3.

Haaland alcanza los 61 goles en Champions League, pero no evita la derrota del Manchester City

Para el segundo tiempo, Enzo Maresca realizó tres modificaciones con los ingresos de Bouaddi, Matheus Nunes e Iliman Ndiaye, en sustitución de Rúben Dias, Jérémy Doku y Rayan Cherki. Los movimientos permitieron al Manchester City tener mayor presencia en el área contraria y comenzar a generar oportunidades frente a Matvey Safonov.

Después de varios intentos, el descuento llegó al minuto 53. Ndiaye envió un centro al área y Erling Haaland se elevó para conectar un cabezazo que terminó en el ángulo superior derecho de la portería del PSG. El tanto permitió a los ingleses acercarse 1-3 y aumentó la presión sobre el conjunto de Luis Enrique.

Los Citizens continuaron buscando el segundo gol, pero no lograron aprovechar sus llegadas. Semenyo estrelló un balón en el poste en una acción invalidada por fuera de juego, mientras que Ndiaye también desperdició una oportunidad desde el centro del área.

Cuando el Manchester City intentaba acercarse en el marcador, el PSG volvió a marcar. Al minuto 62, Maghnes Akliouche sacó un disparo que Donnarumma alcanzó a tocar, aunque el guardameta no pudo impedir que la pelota terminara dentro de su portería para el 1-4.

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El conjunto inglés mantuvo su propuesta ofensiva y estuvo cerca de descontar al minuto 70, cuando Nuno Mendes despejó un balón sobre la línea de gol después de un tiro de esquina. Haaland también tuvo oportunidades para marcar, pero sus remates no encontraron la portería. La insistencia del noruego tuvo recompensa al minuto 75. Bouaddi le entregó el balón en las inmediaciones del área y el delantero sacó un disparo que superó a Safonov para colocar el 2-4. Con su segunda anotación de la noche, Haaland llegó a 61 tantos en la Champions League, ampliando su registro goleador dentro de la competencia europea.

Durante los últimos minutos, el Manchester City buscó reducir la diferencia. Semenyo probó con disparos desde distintas posiciones, mientras que Haaland tuvo una oportunidad para completar su triplete al minuto 83, pero Safonov respondió con una atajada que impidió el tercer gol de los locales.

El PSG también encontró espacios para atacar. Al minuto 77, Khvicha Kvaratskhelia desperdició una oportunidad después de recibir un pase de Hakimi, mientras que al 87, Matheus Nunes cometió una falta sobre Nuno Mendes dentro del área y el árbitro señaló penal a favor de los visitantes. Ferran Torres fue el encargado de ejecutar el cobro, pero Donnarumma detuvo su disparo al minuto 88 y evitó que el conjunto francés ampliara la diferencia.

El Manchester City agotó sus modificaciones en busca de una reacción durante los instantes finales, aunque no consiguió volver a superar a Safonov. El marcador terminó 2-4 a favor del PSG, que salió del Etihad Stadium con su segunda victoria de la fase de liga y conservó su invicto en la Champions League 2026-27.