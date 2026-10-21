Tabla de posiciones de la Champions League 2026: duro golpe al Barcelona; PSG y Liverpool invictos

A falta de los juegos de hoy miércoles 21 de octubre, así marcha el panorama en el máximo torneo a nivel de clubes en Europa

El PSG mantiene paso perfecto tras tres partidos | Reuters

La jornada 3 de la UEFA Champions League 2026-27 comenzó a mover la clasificación general, con PSG y Liverpool como los únicos equipos que han ganado sus tres partidos hasta el momento. Los parisinos encabezan la tabla con nueve puntos y una diferencia de goles de +9, mientras que los ingleses también suman nueve unidades, pero con +5.

Uno de los principales movimientos de la fecha fue el del Barcelona, que perdió 4-2 ante el PSG en el Parque de los Príncipes y dejó escapar su paso perfecto en el torneo. Los blaugranas permanecen con seis puntos y una diferencia de +5, mientras que Stuttgart se mantiene invicto con siete unidades después de empatar 1-1 frente al Atlético de Madrid.

La clasificación todavía puede registrar modificaciones con los partidos pendientes de este miércoles, entre ellos Real Madrid vs RB Leipzig, Bayern vs Arsenal, Betis vs Feyenoord e Inter vs Shakhtar. Además de la lucha por los primeros lugares, la tercera jornada también empieza a marcar diferencias en la parte baja, donde varios clubes siguen sin conocer la victoria y otros permanecen sin sumar puntos.

MÁS INFORMACIÓN: Khvicha Kvaratskhelia se rompe el cruzado y apunta a perderse toda la temporada con el PSG

Tabla de posiciones de la Champions League 2026: ¿Quién es el líder tras la jornada 3?

Con los partidos de este miércoles pendientes, son dos los equipos que mantienen el paso perfecto en Champions League tras tres fechas: PSG y Liverpool, con los parisinos en el primer puesto gracias a su mejor diferencia de goles (+9). El Stuttgart es el otro club invicto, con dos triunfos y un empate para colocarse con siete puntos en la tercera posición.

En el otro extremo de la clasificación aparecen Porto y Bratislava, los tres con cero puntos luego de sus tres cotejos. Por si fuera poco otros siete clubes no conocen el triunfo hasta el momento: Fenerbahce, Viking, Slavia Praga, Lille, Galatasaray, Inter y LASK.

PSG | 9 puntos | +9 Liverpool | 9 puntos | +5 Stuttgart | 7 puntos | +5 Aston Villa | 6 puntos | +7 Barcelona | 6 puntos | +5 Manchester City | 6 puntos | +4 Sporting Lisboa | 6 puntos | +4 Arsenal | 6 puntos | +4 Como 1907 | 6 puntos | +3 Real Madrid | 6 puntos | +2 Betis | 6 puntos | +2 Dortmund | 6 puntos | +1 Bayern Munich | 4 puntos | +4 Roma | 4 puntos | +3 Shakhtar | 4 puntos | +2 Atlético de Madrid | 4 puntos | +1 PSV Eindhoven | 4 puntos | 0 Manchester United | 3 puntos | +1 Villarreal | 3 puntos | 0 Club Brujas | 3 puntos | 0 Lens | 3 puntos | -1 Napoli | 3 puntos | -2 RB Leipzig | 3 puntos | -2 Feyenoord | 3 puntos | -3 Sabah | 3 puntos | -3 Bodo/Glimt | 3 puntos | -5 AEK | 3 puntos | -5 Fenerbahce | 2 puntos | -6 Viking | 1 punto | -2 Slavia Praga | 1 punto | -3 Inter | 0 puntos | -2 LASK | 0 puntos | -4 Lille | 0 puntos | -4 Porto | 0 puntos | -4 Galatasaray | 0 puntos | -5 Slovan Bratislava | 0 puntos | -12

Resultados de la jornada 3 de la Champions League 2026

La jornada 3 de la UEFA Champions League arrancó con un triunfo del Borussia Dortmund en su visita al Sabah, así como un empate entre el Fenerbahce y el Slavia Praga. Más tarde, el PSG se impuso al Barcelona por 4-2 en el duelo más esperado de la fecha, mientras que el Manchester City no tuvo piedad del AEK con un contundente 5-1, con hat-trick de Phil Foden.

En otros resultados destacados, el Liverpool alargó su perfección con un 4-3 sobre el Villarreal y la Roma sumó su primera victoria al golear 4-0 al Bratislava.

MÁS INFORMACIÓN: El PSG acaba con la perfección del Barcelona y le propina un duro golpe antes del Clásico ante el Real Madrid

Sabah 1-2 Borussia Dortmund

Fenerbahce 2-2 Slavia Praga

PSG 4-2 Barcelona | CRÓNICA

Manchester City 5-1 AEK

Napoli 4-3 Bodo/Glimt

Porto 0-1 PSV Eindhoven | CRÓNICA

Roma 4-0 Slovan Bratislava

Liverpool 4-3 Villarreal

Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid | CRÓNICA

Como vs Manchester United

Lille vs Galatasaray

Sporting Lisboa vs LASK

Betis vs Feyenoord

Inter vs Shakhtar

Bayern vs Arsenal

Aston Villa vs Viking

Club Brujas vs Lens

Real Madrid vs RB Leipzig

Tabla de goleo de la Champions League 2026: al momento, tras la jornada 3

Después de tres fechas, son cuatro los futbolistas que se ubican en la cima de la tabla de goleo: Erling Haaland (Manchester City), Ermedin Demirovic (Stuttgart), Nicolo Tresoldi (Club Brujas) y Serhou Guirassy (Dortmund), cada uno con cuatro goles. El delantero noruego marcó dobletes frente al Porto y el PSG; sin embargo no tuvo acción en el triunfo sobre el AEK, lo que derivó en que otro elemento lo igualara en lo más alto.

Demirovic también se fue en blanco en la tercera fecha, aunque él sí disputó minutos. El atacante serbio arrancó la Champions con un hat-trick frente al Viking y posteriormente marcó ante el Bratislava; el último nombre en sumarse al primer puesto es el de Guirassy, autor de un doblete ante el Sabah.

Pendiente de actividad en la jornada 3 está Nicolo Tresoldi, quien se apuntó un hat-trick frente al Inter en la fecha 2 y abrió con un gol ante el Aston Villa.