MLB Trade Deadline 2026: todos los traspasos de la fecha límite de cambios 

Repasa todos los movimientos confirmados durante el Trade Deadline 2026 de la MLB, con los equipos que reforzaron su plantilla rumbo a los Playoffs

El venezolano dejó San Francisco tras ocho meses | Imagn Images via Reuters

Toronto refuerza su rotación y los Angels apuestan por el futuro Los Toronto Blue Jays reforzaron su rotación al adquirir al derecho José Soriano desde Los Angeles Angels a cambio prospecto general número 43, Arjun Nimmala, además del jardinero Eddie Micheletti y el lanzador Ángel Rivero. Soriano, de 27 años y con control contractual hasta 2028, tuvo un inicio dominante de temporada al permitir apenas una carrera en sus primeras 37.2 entradas, aunque después bajó su rendimiento con una efectividad de 4.64 en sus siguientes 16 aperturas. Angels will reportedly receive SS Arjun Nimmala (No. 43 overall prospect), OF Eddie Micheletti and RHP Angel Rivero in return for José Soriano, per MLB's @Feinsand.



(MLB x @CohnReznick) https://t.co/moDSwfEDMD pic.twitter.com/0swFfIohVP — MLB (@MLB) August 3, 2026 Los Phillies se siguen reforzando Los Phillies también reforzaron su bullpen al adquirir al relevista zurdo Brooks Raley desde los New York Mets. El veterano de 38 años llega tras firmar una destacada temporada con efectividad de 1.96, 40 ponches y apenas dos cuadrangulares permitidos en 41.1 entradas. Con Raley próximo a convertirse en agente libre al finalizar la campaña, Nueva York aprovechó para obtener valor por uno de sus brazos más confiables antes de la fecha límite de cambios. Phillies reportedly acquire LHP Brooks Raley from Mets, per multiple reports including @MLBNetwork insider @JonHeyman.



(MLB x @CohnReznick) pic.twitter.com/ExieljNlQ8 — MLB (@MLB) August 3, 2026 Luis Arráez llega a Philadelphia Los Philadelphia Phillies reforzaron su infield al adquirir al venezolano Luis Arráez desde los San Francisco Giants. El tres veces campeón de bateo llega tras firmar apenas en enero con San Francisco, donde recuperó su mejor nivel al bate con promedio de .324, cuatro cuadrangulares, 10 bases robadas y un OPS de .801, convirtiéndose en una de las piezas más codiciadas del mercado. Phillies reportedly acquire INF Luis Arraez from Giants, per multiple reports including @MLBNetwork insider @JonHeyman.



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Los intercambios más importantes del MLB Trade Deadline 2026, hasta el momento

El movimiento que sacudió por completo el mercado fue el de Tarik Skubal a Los Angeles Dodgers. El vigente ganador de los dos últimos premios Cy Young de la Liga Americana dejó a los Tigers a cambio de los prospectos Zyhir Hope, River Ryan y Brady Smith, en una de las operaciones más importantes de los últimos años. Con Skubal, los Dodgers suman al que muchos consideran el mejor lanzador del béisbol a una rotación que también cuenta con Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell, Shohei Ohtani y Tyler Glasnow, consolidándose como el gran favorito para pelear por un nuevo título de la Serie Mundial.

Otro de los movimientos más destacados involucró a Kevin Gausman, quien dejó a los Toronto Blue Jays para reforzar la rotación de los Chicago Cubs. Los Cachorros enviaron a Toronto a los prospectos Ty Southisene y Brett Bateman para incorporar a un abridor con amplia experiencia de cara a la recta final de la campaña. Además, los Tampa Bay Rays respondieron tras perder la carrera por Skubal y adquirieron al derecho Freddy Peralta desde los Mets, entregando tres prospectos de su sistema para fortalecer su cuerpo de abridores rumbo a la postemporada.

Los New York Yankees también protagonizaron uno de los canjes más importantes al sumar al infielder Luis García Jr., procedente de los Nationals, a cambio de cuatro lanzadores derechos. Mientras tanto, los Chicago White Sox apostaron por recuperar la mejor versión de Luis Castillo, adquirido desde Seattle pese a una complicada temporada, y también incorporaron al mexicano José Urquidy, quien llegó desde la organización de Pittsburgh tras ser designado para asignación y comenzará su etapa con la sucursal Triple-A del club.

Tarik Skubal llegó a Los Angeles Dodgers tras un intercambio con Tigers | Reuters

Los jugadores que podrían cambiar de equipo en el cierre de mercado

A pocas horas del cierre del MLB Trade Deadline 2026, todavía quedan varios nombres importantes que podrían cambiar de equipo y modificar el panorama rumbo a la postemporada. Entre los bateadores más cotizados aparecen Luis Arráez y Gleyber Torres, dos segundas bases con perfiles distintos, pero capaces de fortalecer cualquier alineación. Arráez continúa como uno de los mejores productores de contacto de las Grandes Ligas, mientras que Torres aporta mayor capacidad para embasarse y una probada experiencia en escenarios de Playoffs.

En el mercado de abridores, Clay Holmes encabeza la lista de posibles movimientos tras consolidarse como lanzador de rotación con los Mets. También destacan Casey Mize, quien atraviesa la mejor temporada de su carrera con Detroit; Robbie Ray, ganador del Cy Young en 2021 que ha recuperado un gran nivel con San Francisco; Foster Griffin, una de las revelaciones del año con Washington; y Dustin May, cuyo rendimiento ha sido mejor de lo que reflejan sus números tradicionales.

Los relevistas también podrían protagonizar varias de las últimas negociaciones. El zurdo Adrián Morejón despierta un fuerte interés por su poderosa recta y su capacidad para dominar bateadores zurdos, aunque San Diego solo aceptaría una oferta importante. Por su parte, Luke Weaver se mantiene como una opción atractiva para equipos que buscan reforzar el bullpen gracias a su consistencia y versatilidad en entradas de alta presión.

Otro nombre a seguir es el jardinero Daulton Varsho, cuyo valor radica principalmente en su defensa de élite en el jardín central. Aunque su producción ofensiva ha disminuido respecto a la campaña anterior.

Último día de mercado en las Grandes Ligas

El MLB Trade Deadline 2026 entra en sus horas decisivas y las oficinas de las 30 franquicias trabajan a contrarreloj para cerrar los últimos movimientos antes del cierre del mercado. Equipos contendientes buscan reforzar sus plantillas de cara a la recta final de la temporada, mientras otros aprovechan la ventana para negociar figuras y acelerar sus procesos de reconstrucción.

En esta cobertura encontrarás todos los traspasos confirmados, las negociaciones de último momento y los rumores más importantes conforme se hagan oficiales. Actualizaremos cada movimiento que se produzca durante la fecha límite de cambios de las Grandes Ligas.

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