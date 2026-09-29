Tabla de posiciones de la Concacaf Nations League 2026: ligas A, B y C

Cómo se definen la clasificación, ascensos y descensos.

Tabla de posiciones de la Concacaf Nations League 2026 | Media Concacaf

La Concacaf Nations League 2026/27 avanza con una fase de grupos que pone en juego la clasificación, los ascensos y la permanencia. La competencia se divide en tres ligas, cada una con su propio formato. Por eso, además de seguir a las selecciones centroamericanas en la Liga A, las posiciones de las ligas B y C también resultan decisivas para conocer el panorama del torneo.

Tabla de posiciones de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026

Guatemala y Honduras consiguieron victorias importantes en sus segundas presentaciones: la Bicolor goleó 6-0 a El Salvador y la H derrotó 1-0 a Jamaica. En el otro grupo, Curazao, Haití y República Dominicana volvieron a ganar, mientras que Costa Rica y Nicaragua siguen sin sumar puntos después de sus primeras dos actuaciones.

Grupo A Pos. Selección Pts. PJ PG PE PP GF GC DG 1 Curazao 6 2 2 0 0 10 4 +6 2 Haití 6 2 2 0 0 5 2 +3 3 República Dominicana 6 2 2 0 0 5 3 +2 4 Trinidad y Tobago 0 2 0 0 2 3 5 -2 5 Costa Rica 0 2 0 0 2 3 6 -3 6 Nicaragua 0 2 0 0 2 3 9 -6 Grupo B Pos. Selección Pts. PJ PG PE PP GF GC DG 1 Surinam 6 2 2 0 0 5 3 +2 2 Guatemala 3 2 1 0 1 8 3 +5 3 Honduras 3 2 1 0 1 3 3 0 4 Jamaica 3 2 1 0 1 3 3 0 5 El Salvador 3 2 1 0 1 3 7 -4 6 Martinica 0 2 0 0 2 2 5 -3

Tabla de posiciones de la Liga B de la Concacaf Nations League 2026

La Liga B presenta cuatro grupos y una lucha por el ascenso que ya comienza a tomar forma. Guyana consiguió su segunda victoria ante Islas Caimán, mientras que Cuba y San Cristóbal y Nieves también volvieron a ganar. Por su parte, Santa Lucía se recuperó con un 5-2 sobre Bermudas, y Guadalupe y Barbados repartieron puntos después de empatar 2-2.

Grupo A Pos. Selección Pts. PJ PG PE PP GF GC DG 1 Guyana 6 2 2 0 0 3 0 +3 2 Puerto Rico 3 2 1 0 1 2 1 +1 3 Islas Caimán 1 2 0 1 1 0 2 -2 4 Dominica 1 2 0 1 1 0 2 -2 Grupo B Pos. Selección Pts. PJ PG PE PP GF GC DG 1 Barbados 4 2 1 1 0 4 2 +2 2 Guadalupe 4 2 1 1 0 4 3 +1 3 Santa Lucía 3 2 1 0 1 5 4 +1 4 Bermudas 0 2 0 0 2 3 7 -4 Grupo C Pos. Selección Pts. PJ PG PE PP GF GC DG 1 Cuba 6 2 2 0 0 5 0 +5 2 San Cristóbal y Nieves 6 2 2 0 0 5 1 +4 3 Bonaire 0 2 0 0 2 1 4 -3 4 Granada 0 2 0 0 2 0 6 -6 Grupo D Pos. Selección Pts. PJ PG PE PP GF GC DG 1 San Vicente y las Granadinas 3 1 1 0 0 2 1 +1 2 Belice 3 1 1 0 0 1 0 +1 3 Guayana Francesa 0 1 0 0 1 1 2 -1 4 Sint Maarten 0 1 0 0 1 0 1 -1

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Tabla de posiciones de la Liga C de la Concacaf Nations League 2026

Montserrat volvió a ganar al superar 3-0 a Islas Vírgenes Británicas, mientras que Antigua y Barbuda e Islas Vírgenes de Estados Unidos también celebraron victorias en la última jornada disputada. La Liga C reúne grupos de tres integrantes, por lo que las selecciones no siempre acumulan la misma cantidad de partidos durante el desarrollo del calendario.

Grupo A Pos. Selección Pts. PJ PG PE PP GF GC DG 1 Montserrat 6 2 2 0 0 5 0 +5 2 Islas Turcas y Caicos 0 1 0 0 1 0 2 -2 3 Islas Vírgenes Británicas 0 1 0 0 1 0 3 -3 Grupo B Pos. Selección Pts. PJ PG PE PP GF GC DG 1 Antigua y Barbuda 3 2 1 0 1 5 1 +4 2 Aruba 3 1 1 0 0 1 0 +1 3 Anguila 0 1 0 0 1 0 5 -5 Grupo C Pos. Selección Pts. PJ PG PE PP GF GC DG 1 San Martín 3 2 1 0 1 8 2 +6 2 Islas Vírgenes de Estados Unidos 3 1 1 0 0 2 0 +2 3 Bahamas 0 1 0 0 1 0 8 -8

¿Cómo se definen la clasificación, los ascensos y los descensos?

En la Liga A, cada selección disputa cuatro partidos durante la fase de grupos. Los dos primeros de cada zona avanzan a cuartos de final, donde esperan México, Estados Unidos, Canadá y Panamá. Los equipos que finalicen en quinto y sexto lugar de cada grupo descenderán a la Liga B para la siguiente edición.

En la Liga B, cada equipo juega seis encuentros. Los cuatro ganadores de grupo consiguen el ascenso a la Liga A y disputarán el campeonato de su categoría. En el extremo opuesto, las selecciones que terminen en el último puesto de cada zona perderán su lugar y pasarán a competir en la Liga C.

En la Liga C, cada selección disputa cuatro partidos. Los tres líderes de grupo y el mejor segundo ascienden a la Liga B y también clasifican al campeonato de su categoría. Las posiciones actuales son provisionales: ocupar hoy una plaza de ascenso o descenso no significa que esa situación ya esté definida.

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¿Cuáles son los criterios de desempate?

Las posiciones se ordenan primero por puntos, diferencia de goles y goles anotados. Si continúa la igualdad, se consideran los resultados entre las selecciones involucradas y los demás criterios previstos en el reglamento, incluidos los disciplinarios. Por eso, sumar los mismos puntos no implica compartir necesariamente el mismo lugar en la clasificación.

¿Qué relación tiene la Concacaf Nations League con la Copa Oro 2027?

Los ganadores de los cuartos de final de la Liga A y los líderes de grupo de la Liga B clasifican directamente a la Copa Oro. Los perdedores de cuartos, terceros y cuartos de la Liga A, y los dos mejores segundos de la Liga B avanzan a las preliminares. Además, los quintos y sextos de la Liga A disputan un repechaje ante los tres líderes y el mejor segundo de la Liga C por otros lugares en las preliminares.

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