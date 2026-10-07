El Caribe gana terreno ante Centroamérica en la Concacaf Nations League

El dominio caribeño quedó especialmente marcado en el Grupo A.

Jamaica, Curazao y Haití avanzaron a cuartos | AFP y @TheBlueWaveFFK

La fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026 dejó un escenario favorable para las selecciones del Caribe. Curazao, Haití y Jamaica consiguieron tres de los cuatro boletos disponibles para los cuartos de final, mientras que Guatemala fue el único representante centroamericano que logró superar esta instancia.

El dominio caribeño quedó especialmente marcado en el Grupo A. Curazao terminó primero con 10 puntos y Haití ocupó la segunda posición con nueve. República Dominicana también alcanzó nueve unidades, aunque quedó fuera por los criterios de desempate. Costa Rica, por su parte, finalizó cuarta con seis puntos y no pudo avanzar.

Los enfrentamientos directos también reflejaron esta tendencia. Costa Rica perdió 4-3 frente a Curazao después de irse al descanso con tres goles de ventaja y posteriormente cayó 2-0 ante Haití. Nicaragua tampoco pudo responder y cerró la fase sin puntos, incluyendo una derrota por 6-1 contra Curazao.

Guatemala fue la excepción de Centroamérica

El Grupo B tuvo una definición diferente, aunque nuevamente con protagonismo caribeño. Jamaica terminó segunda con siete puntos y consiguió la clasificación, mientras Honduras quedó cuarta, Martinica quinta y El Salvador sexto. Los hondureños cerraron su participación con un empate 1-1 frente a Jamaica que no fue suficiente para continuar.

Guatemala consiguió romper esa tendencia. La selección dirigida por Luis Fernando Tena llegó a la última jornada obligada a vencer a Surinam y consiguió el 1-0 con un gol de Matthew Evans en el tiempo añadido, resultado que le permitió terminar primera del Grupo B con siete unidades y una diferencia de gol de +6.

De esta manera, tres de los cuatro clasificados procedentes de la fase de grupos pertenecen al Caribe. Curazao enfrentará a Panamá, Haití se medirá con Estados Unidos y Jamaica jugará contra México. Guatemala, en tanto, tendrá como rival a Canadá.

El rendimiento también muestra una mayor competencia dentro de la región. Selecciones caribeñas han incorporado futbolistas desarrollados en distintas ligas y ampliado sus opciones para conformar sus planteles, algo que se reflejó en varios resultados ante representantes centroamericanos durante esta edición.

Centroamérica todavía tendrá a Panamá y Guatemala en los cuartos de final, pero el balance de la fase de grupos marca una diferencia: de los cuatro lugares que estaban en juego, tres quedaron en manos de Curazao, Haití y Jamaica. La próxima ronda permitirá medir ese crecimiento frente a las selecciones preclasificadas de Concacaf.

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