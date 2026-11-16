La Selección Mexicana, en este momento está fuera de las semifinales del torneo. Necesita vencer a Jamaica en Monterrey para poder acceder

Así se jugarían las semifinales en este momento. México no estaría

Los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026/27 comienzan a definir a las cuatro selecciones que disputarán el Final Four en marzo de 2027. Con Panamá ya clasificado y las otras series todavía pendientes de resolución, la pelea no solo está en conseguir el boleto a las Finales, sino también en determinar el orden de los cuatro equipos que avanzarán.

Concacaf estableció que los cuatro ganadores de los cuartos de final serán ordenados del 1 al 4 mediante los resultados obtenidos en sus respectivas series. Esa clasificación determinará los cruces de las semifinales: el primero enfrentará al cuarto y el segundo se medirá con el tercero.

¿Cuáles son los cruces del Final Four de la Concacaf Nations League?

Por el momento, los posibles cruces se proyectan con Panamá como primer sembrado, después de eliminar a Curazao con un marcador global de 2-0. Estados Unidos, Canadá y Jamaica todavía deben completar sus respectivas eliminatorias.

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Con los resultados registrados hasta ahora, el orden provisional es:

Panamá – 4 puntos, +2 de diferencia de goles. Estados Unidos – 3 puntos, +6 de diferencia de goles. Canadá – 3 puntos, +1 de diferencia de goles. Jamaica – 3 puntos, +1 de diferencia de goles.

Si estos lugares se mantuvieran después de los partidos de vuelta, los enfrentamientos serían:

Semifinal 1: Panamá vs Jamaica

Semifinal 2: Estados Unidos vs Canadá

Sin embargo, estos cruces todavía no son definitivos. Canadá debe cerrar su serie ante Guatemala, Estados Unidos enfrenta a Haití y México todavía busca remontar ante Jamaica después de perder 3-2 en Kingston.

La particularidad del formato es que no existe un sorteo para definir las semifinales. Una vez que estén definidos los cuatro clasificados, Concacaf los ordenará del primero al cuarto y establecerá los cruces 1 vs. 4 y 2 vs. 3.

¿Cuándo se jugará el Final Four?

El Final Four de la Concacaf Nations League 2026/27 se disputará del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

Las semifinales están programadas para el jueves 25 de marzo, mientras que el domingo 28 se disputarán el partido por el tercer lugar y la final. El campeón se definirá en territorio estadounidense después de dos jornadas de actividad.

Así, las selecciones que superen los cuartos de final tendrán varios meses para preparar la etapa definitiva del torneo. El camino hacia Los Ángeles quedará completamente definido una vez que concluyan las cuatro series de cuartos de final.

Criterio de desempate y qué obtienen los ganadores

La posición de los cuatro clasificados al Final Four se determinará mediante un orden específico. El primer criterio son los puntos obtenidos en los dos partidos de cuartos de final: tres por victoria, uno por empate y cero por derrota.

Si existe igualdad, Concacaf utilizará los siguientes criterios:

Diferencia de goles en los cuartos de final.

Goles a favor durante la serie.

Goles de visitante.

Juego limpio, tomando en cuenta las tarjetas recibidas.

Sorteo, si todos los criterios anteriores dejan igualdad.

En cuanto a las series de cuartos de final, si dos selecciones terminan empatadas en el marcador global, primero se aplica el gol de visitante. Si persiste la igualdad, se disputarán tiempos extra y, de ser necesario, penales.

Los cuatro ganadores de los cuartos de final avanzarán al Final Four y obtendrán la clasificación directa a la Copa Oro 2027. Las cuatro selecciones eliminadas tendrán que disputar las preliminares de la Copa Oro.

Por ahora, Panamá ya tiene asegurado su lugar, mientras Estados Unidos, Canadá, Jamaica y México todavía deben definir su destino. La última jornada de los cuartos de final determinará no solo quiénes estarán en Los Ángeles, sino también cómo quedarán los cruces del Final Four.