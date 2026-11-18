La Selección Mexicana recibe a Jamaica en Monterrey con la obligación de remontar el 3-2 de la ida. Sigue los goles, las alineaciones y las acciones del encuentro

México vs Jamaica, en vivo online 2026 | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del México vs Jamaica! La Selección Mexicana afronta una noche decisiva este martes 17 de noviembre, cuando reciba a los Reggae Boyz en el Estadio BBVA de Monterrey, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. El equipo de Rafael Márquez necesita remontar el 3-2 que sufrió en Kingston para mantener sus aspiraciones de avanzar al Final Four.

El Tricolor llega bajo presión después de un inicio sin victorias en la etapa de Rafa Márquez, quien buscará su primer triunfo como seleccionador nacional. Jamaica, por su parte, intentará defender la ventaja conseguida en casa y dar otro golpe en una eliminatoria que mantiene en suspenso el futuro de ambas selecciones.

Sigue aquí el México vs Jamaica en vivo, con las alineaciones oficiales, las mejores jugadas, los goles, las decisiones arbitrales y todas las incidencias del encuentro. El Gigante de Acero será el escenario de un compromiso en el que México necesita encontrar respuestas para evitar una eliminación en los cuartos de final.

¿A qué hora empieza y dónde ver el México vs Jamaica hoy martes 17 de noviembre?

El partido entre México y Jamaica comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, este martes 17 de noviembre de 2026, en el Estadio de Monterrey, Nuevo León.

Claro Sports Premium transmitirá el encuentro en vivo y sin anuncios a través de YouTube, con una cobertura que comenzará a las 20:20 horas, diez minutos antes del silbatazo inicial. Los aficionados podrán seguir el partido mediante una membresía activa y consultar las noticias del encuentro en Claro Sports.

¿Cómo le ha ido a México vs Jamaica? Antecedentes y últimos resultados

México mantiene un balance favorable en sus enfrentamientos recientes contra Jamaica, aunque el conjunto caribeño se impuso 3-2 en el partido de ida de esta eliminatoria. El resultado obligó al Tricolor a buscar una remontada en Monterrey para conseguir su clasificación.

Entre los antecedentes aparecen enfrentamientos de Copa América, Copa Oro y Concacaf Nations League, competencias en las que ambas selecciones han disputado partidos con consecuencias directas para sus aspiraciones internacionales.

Últimos cinco enfrentamientos:

Jamaica 3-2 México | Nations League 2026, cuartos de final (ida).

México 1-0 Jamaica | Copa América 2024.

Jamaica 0-3 México | Copa Oro 2023, semifinales.

México 2-2 Jamaica | Nations League 2023.

Jamaica 1-1 México | Nations League 2022.

El balance de estos cinco partidos es de dos victorias para México, dos empates y una derrota, con nueve goles a favor y seis en contra.

Alineaciones probables del México vs Jamaica

Rafael Márquez podría presentar modificaciones respecto al equipo que perdió en Kingston, con alternativas en los laterales, el mediocampo y la delantera. Entre los nombres que se perfilan para competir por un lugar aparecen Mateo Chávez, Rodrigo Huescas, Santiago Sandoval y Armando ‘Hormiga’ González.

Posible alineación de México: Raúl ‘Tala’ Rangel; Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez, Mateo Chávez; Erik Lira, Santiago Sandoval, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Armando González.

La alineación de Jamaica está pendiente de confirmación. El cuerpo técnico caribeño definirá su formación titular antes del encuentro, con la intención de conservar la ventaja obtenida en el partido de ida.

¿Quién es favorito para ganar el partido de vuelta de la Nations League hoy? Momios y pronósticos

La Selección Mexicana aparece como favorita para ganar el encuentro de vuelta ante Jamaica, de acuerdo con los momios publicados antes del partido de este martes 17 de noviembre. El triunfo del Tricolor presenta una cuota decimal de 1.15, mientras que el empate se ubica en 7.00 y la victoria de los Reggae Boyz alcanza 15.00.

Sin embargo, ganar el partido no garantiza automáticamente la clasificación de México. El equipo de Rafael Márquez necesita remontar la derrota 3-2 de Kingston y deberá considerar el criterio de goles como visitante. Una victoria por 1-0 o 2-1 le permitiría avanzar, mientras que un triunfo por 3-2 llevaría la serie a tiempos extra.

El pronóstico favorece a México para imponerse durante los 90 minutos, pero Jamaica conserva una ventaja en el marcador global. Los momios pueden modificarse antes del silbatazo inicial, programado para las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

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