La falta de contundencia de los delanteros obligó a Rafa Márquez a utilizar a Julián Quiñones como centro delantero ante Jamaica, mientras Armando León ni al banquillo salió

El Tri extraña los goles de Raúl Jiménez después del Mundial | Claro Sports

La Selección Mexicana sigue sin encontrar respuestas en una de las posiciones que más preocupan a Rafael Márquez. Santiago Gimenez y Armando ‘Hormiga’ González llegaron como opciones para comandar el ataque del Tricolor, pero ninguno ha logrado convertirse en la solución que necesita el equipo. Los primeros compromisos oficiales del nuevo entrenador dejaron al descubierto un problema que va más allá de la falta de goles: México tampoco encuentra una referencia ofensiva capaz de marcar diferencias de manera constante.

La ausencia de Raúl Jiménez adquiere mayor peso conforme avanzan los partidos. El delantero mexicano se ha convertido en un referente por su capacidad para jugar de espaldas al arco, asociarse con sus compañeros y aparecer en momentos determinantes. Su experiencia representa un recurso que hoy extraña la selección, especialmente cuando enfrenta rivales que reducen los espacios y obligan a sus atacantes a resolver bajo presión.

Jiménez también tiene una cuenta pendiente con la historia del fútbol mexicano. El atacante mantiene entre sus objetivos convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos de la Selección Mexicana, una marca que pertenece a Javier ‘Chicharito’ Hernández, con 52 anotaciones. Más allá de esa aspiración individual, su ausencia vuelve a poner sobre la mesa la dificultad del Tricolor para encontrar a un delantero que asuma su responsabilidad dentro del área.

Santiago Gimenez y la Hormiga González, una oportunidad que sigue sin respuestas

Santiago Gimenez llegó a esta etapa con la responsabilidad de demostrar que puede convertirse en el delantero principal de México. Sin embargo, sus actuaciones todavía no ofrecen las respuestas que espera el cuerpo técnico. El atacante ha tenido dificultades para encontrar espacios, participar en la construcción ofensiva y transformar las oportunidades en goles, una situación que alimenta las dudas sobre su capacidad para asumir el protagonismo del ataque nacional.

El caso de Armando ‘Hormiga’ González representa otro desafío para Rafael Márquez. El delantero recibió una oportunidad para competir por un lugar en la selección, respaldado por las expectativas que genera su capacidad goleadora. No obstante, su presencia tampoco ha conseguido resolver las carencias ofensivas del equipo, que necesita algo más que movimientos dentro del área para generar peligro frente a sus adversarios.

La situación de ambos futbolistas refleja uno de los problemas que deberá atender Márquez durante su gestión. México necesita un centro delantero que no dependa exclusivamente de los servicios de sus compañeros, sino que también pueda retener el balón, generar espacios y participar en las jugadas de ataque. La comparación con Raúl Jiménez resulta inevitable por las soluciones que el experimentado atacante ofrece en esas facetas del juego.

Julián Quiñones, la solución de emergencia de Rafael Márquez

La falta de respuestas llevó al entrenador a modificar sus planes para el partido de vuelta frente a Jamaica. Rafael Márquez recurrió a Julián Quiñones como referencia principal del ataque, una decisión que evidenció las dificultades para encontrar un nueve entre sus alternativas habituales. El futbolista asumió una función que puede desempeñar, aunque no necesariamente corresponde a la posición en la que mejor aprovecha sus características.

Quiñones suele encontrar mayores posibilidades cuando parte desde un costado, ataca los espacios y aprovecha su potencia para superar defensores. Al colocarlo como centro delantero, Márquez buscó una respuesta inmediata para un encuentro que exigía mayor presencia ofensiva. La decisión también dejó un mensaje para Santiago Gimenez y Armando González: ninguno había conseguido ofrecer suficientes argumentos para convertirse en la primera opción del entrenador.

Armando León, la alternativa que ni siquiera llegó a la banca

Otra de las decisiones que llamó la atención fue la convocatoria de Armando León, uno de los nombres que sorprendieron en la primera lista oficial de Rafael Márquez. Su incorporación apuntaba a ampliar la competencia entre los delanteros y permitir que el cuerpo técnico evaluara una alternativa distinta para el ataque mexicano. Sin embargo, el futbolista no apareció entre los suplentes en ninguno de los dos encuentros frente a Jamaica, por lo que terminó la concentración sin una oportunidad de mostrarse durante los partidos.

La situación de León dejó una interrogante sobre el aprovechamiento de los recursos disponibles. Mientras Gimenez y González no conseguían responder a las expectativas, el delantero convocado como alternativa permaneció fuera de las opciones de cambio. Márquez optó por buscar soluciones con futbolistas de otras características antes que recurrir a un atacante que había incluido en su convocatoria para observarlo de cerca.

La búsqueda del nueve de México continúa abierta. Santiago Gimenez y Armando González todavía tienen margen para cambiar la percepción sobre sus actuaciones, mientras Julián Quiñones aparece como una opción para resolver necesidades inmediatas. Pero el panorama también confirma cuánto pesa la ausencia de Raúl Jiménez. El Tricolor necesita recuperar una referencia ofensiva capaz de transformar el juego colectivo en goles, una tarea que, por ahora, sigue sin encontrar dueño.

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