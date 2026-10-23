Querétaro vs Cruz Azul en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 14

El Querétaro recibe al Cruz Azul este domingo 25 de octubre en el Estadio Corregidora, un partido con dos equipos con aspiraciones a Liguilla

¿Dónde ver en vivo el Querétaro vs Cruz Azul del Apertura 2026? | Claro Sports

El Estadio Corregidora será el escenario del partido entre Querétaro y Cruz Azul este domingo 25 de octubre, en un enfrentamiento correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2026. Ambos equipos afrontan una etapa crucial del torneo con el objetivo de asegurar su lugar en la Liguilla, aunque la competencia por los boletos a la siguiente ronda mantiene una clasificación apretada, en la que cada resultado puede modificar las aspiraciones de los clubes involucrados.

Los Gallos Blancos sorprendieron durante buena parte del certamen con su rendimiento, pero dos derrotas consecutivas los relegaron al octavo puesto con 20 puntos, por lo que necesitan recuperar el paso para defender su lugar entre los clasificados. Por su parte, la Máquina ocupa la tercera posición con 23 unidades, luego de sumar dos victorias consecutivas que fortalecieron su panorama en el cierre de la fase regular. La diferencia de apenas tres puntos entre ambos refleja la importancia del encuentro, pues un triunfo puede impulsar a Querétaro en la tabla o consolidar la posición de Cruz Azul en la parte alta de la clasificación.

Fecha, horario y dónde ver el Querétaro vs Cruz Azul del Apertura 2026 de la Liga MX

El Estadio Corregidora recibirá un partido crucial este domingo 25 de octubre, cuando Querétaro y Cruz Azul se enfrenten con la mirada puesta en la Liguilla del futbol mexicano. Los Gallos Blancos ocupan el octavo lugar de la clasificación con 20 puntos, mientras que la Máquina marcha tercera con 23 unidades, en un choque que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la recta final del torneo. Sigue toda la acción en Claro Sports a través de nuestro minuto a minuto, con el marcador, las estadísticas, las jugadas más importantes y el análisis de cada detalle de un partido en el que los dos clubes buscarán dar un paso firme hacia la fase final.

México : 19:00 horas. | Fox One.

: 19:00 horas. | Fox One. Centroamérica : 19:00 horas. | ViX (disponible sólo en algunos países).

: 19:00 horas. | ViX (disponible sólo en algunos países). Estados Unidos: 21:00 horas ET, 18:00 horas PT. | ViX.

Alineaciones probables del Querétaro vs Cruz Azul para la jornada 14 de la Liga MX 2026

El Querétaro de Esteban González ha encontrado un impulso anímico en las últimas jornadas de la Liga MX, pese a la derrota de la semana pasada. El Chino parece haber encontrado respuestas futbolísticas con el 4-2-3-1, un sistema que ofrece equilibrio entre la recuperación del balón y la generación de juego ofensivo. La presencia de un doble pivote permite proteger la zona central, mientras que el mediapunta adquiere un papel clave para conectar con los delanteros y aprovechar los espacios entre líneas. Los Gallos Blancos buscarán mantener esta evolución en su funcionamiento colectivo, con mayor solidez defensiva y eficacia en el último tercio para competir ante un rival de mayor exigencia.

Por su parte, Cruz Azul, bajo la dirección de Joel Huiqui, también podría apostar por el 4-2-3-1 con la intención de mantenerse en la pelea por el liderato del Apertura 2026. La coincidencia táctica plantea un duelo interesante en el mediocampo, donde la presión, la circulación del balón y la movilidad de los mediapuntas podrían marcar diferencias. La Máquina tendrá que aprovechar la calidad de sus hombres ofensivos para romper el orden defensivo de Querétaro, mientras que los Gallos Blancos podrían buscar oportunidades mediante transiciones rápidas y ataques por las bandas. Aunque ambos equipos partirían de una estructura similar, la eficacia frente al arco y la capacidad para controlar los espacios serán determinantes en el desarrollo del encuentro.

Querétaro : Guillermo Allison, Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia, Daniel Parra, Carlo García, Bernardo Parra, Enzo Giménez, Mateo Coronel, Paulo Victor y Ali Ávila.

: Guillermo Allison, Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia, Daniel Parra, Carlo García, Bernardo Parra, Enzo Giménez, Mateo Coronel, Paulo Victor y Ali Ávila. Cruz Azul: Andrés Gudiño, Alan Mozo, Amaury García, Gonzalo Piovi, Omar Campos, Érik Lira, Jeremy Márquez, Alán Montes, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez y Gabriel Fernández.

Antecedentes y últimos resultados del Querétaro vs Cruz Azul en la Liga MX

Cruz Azul mantiene una tendencia favorable en sus últimos enfrentamientos ante Querétaro, con tres victorias y dos empates en sus cinco partidos más recientes, una racha que refleja la superioridad de La Máquina en esta rivalidad. El conjunto celeste ha mostrado mayor contundencia ofensiva, con ocho goles a favor por apenas cuatro de los Gallos Blancos, aunque los dos empates más recientes evidencian una mayor resistencia del cuadro queretano. Si bien Cruz Azul conserva el dominio en los antecedentes, Querétaro ha conseguido competir de mejor manera en sus últimos compromisos, un factor que podría equilibrar las condiciones en un nuevo enfrentamiento entre ambos equipos.

Querétaro 1-1 Cruz Azul | Liga MX Clausura 2026 | Jornada 16 | 21/04/2026.

| Liga MX Clausura 2026 | Jornada 16 | 21/04/2026. Cruz Azul 2-2 Querétaro | Liga MX Apertura 2025 | Jornada 10 | 24/09/2025.

| Liga MX Apertura 2025 | Jornada 10 | 24/09/2025. Cruz Azul 1-0 Querétaro | Liga MX Clausura 2025 | Jornada 8 | 23/02/2025.

| Liga MX Clausura 2025 | Jornada 8 | 23/02/2025. Querétaro 0-2 Cruz Azul | Liga MX Apertura 2024 | Jornada 5 | 23/08/2024.

| Liga MX Apertura 2024 | Jornada 5 | 23/08/2024. Querétaro 1-3 Cruz Azul | Liga MX Clausura 2024 | Jornada 5 | 02/02/2024.

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 14?

De acuerdo con la información de Caliente MX, Cruz Azul parte como favorito para conseguir la victoria ante los Gallos Blancos de Querétaro, con un momio de -103 para el triunfo de la Máquina. Por su parte, la victoria del conjunto queretano en casa ofrece +245, mientras que el empate se encuentra en +275. Estas cuotas reflejan una ligera ventaja para el equipo celeste, aunque el panorama no apunta a una diferencia abismal entre ambos clubes. Querétaro tendrá la oportunidad de aprovechar su condición de local para complicar el encuentro, pero Cruz Azul aparece como la opción con mayores probabilidades de sumar los tres puntos.

En cuanto al pronóstico de goles, el mercado favorece un partido con al menos tres anotaciones, pues el más de 2.5 goles presenta una cuota de -154, frente a los +120 del menos de 2.5. Esta tendencia apunta a una expectativa de mayor actividad ofensiva, con posibilidades de que el encuentro supere los dos tantos. En conjunto, los momios perfilan a Cruz Azul como favorito, aunque sin una ventaja contundente, y anticipan un duelo en el que la eficacia frente al arco podría resultar determinante para definir el resultado.