Así va la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX: equipos clasificados al momento y formato

El Apertura 2026 se acerca a la recta final sin Play-In y con ocho boletos directos a los cuartos de final

Así va la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX. Claro Sports

El Apertura 2026 de la Liga MX entró en su tramo decisivo con la continuación de la jornada 13 y la pelea por los ocho lugares de la Liguilla completamente abierta. Después de los cuatro partidos disputados el martes 20 de octubre, América conserva el liderato con 24 puntos, mientras Chivas subió al segundo lugar con 23 tras vencer 1-0 a Necaxa.

Detrás del Guadalajara aparecen Toluca, León y Atlas, con 21 unidades, mientras Cruz Azul y Querétaro suman 20. Monterrey ocupa el octavo puesto con 17 puntos, aunque tiene un partido pendiente ante Querétaro. La diferencia entre la zona de clasificación y los equipos que persiguen los últimos boletos es de apenas un punto.

La fecha 13 todavía tiene cinco encuentros por disputar este miércoles: Puebla vs. Monterrey, Atlas vs. América, Toluca vs. Tijuana, Pachuca vs. Cruz Azul y Santos Laguna vs. Pumas. Los resultados modificarán tanto la parte alta como la lucha por el octavo lugar, donde cinco equipos llegan con 16 puntos.

El escenario también está marcado por el sistema de competencia. El Apertura 2026 no tendrá Play-In, por lo que los ocho primeros de la clasificación al finalizar las 17 jornadas avanzarán directamente a los cuartos de final. FC Juárez ya quedó eliminado, mientras Necaxa, Pachuca, Tigres y Atlante se encuentran fuera de los ocho primeros lugares y todavía tienen margen para reducir la distancia.

¿Qué equipos ya están clasificados a la Liguilla del Apertura 2026?

Hay que hacer una precisión: ningún equipo está clasificado matemáticamente todavía. Sin embargo, si la fase regular terminara en este momento, los ocho clubes que ocuparían los lugares de acceso directo a los cuartos de final serían América, Chivas, Toluca, León, Atlas, Cruz Azul, Querétaro y Monterrey.

La tabla, al corte previo a los cinco partidos restantes de la jornada 13, está encabezada por América con 24 puntos, seguido por Chivas con 23. Toluca, León y Atlas tienen 21; Cruz Azul y Querétaro, 20; y Monterrey, 17. La diferencia entre el octavo y el noveno lugar es de apenas un punto.

Por ello, estos ocho equipos son los que actualmente ocupan los puestos de Liguilla, pero no pueden considerarse clasificados de manera matemática. El escenario puede cambiar desde esta misma jornada, especialmente porque América, Toluca, Atlas y Monterrey todavía tienen partidos por disputar.

Si el torneo terminara hoy y se respetaran las posiciones actuales, los cuartos de final quedarían de la siguiente manera:

1. América vs. 8. Monterrey

2. Chivas vs. 7. Querétaro

3. Toluca vs. 6. Cruz Azul

4. León vs. 5. Atlas

Estos enfrentamientos representan únicamente un escenario con la clasificación actual y no son los cruces definitivos. Los ocho lugares se definirán al término de la jornada 17.

¿Qué necesitan los otros equipos para asegurar su lugar en la Liguilla 2026?

La zona más apretada comienza inmediatamente debajo de Monterrey. Santos Laguna, Tijuana, Pumas, Puebla y Atlético de San Luis tienen 16 puntos, apenas uno menos que los Rayados. Sin embargo, no todos cuentan con el mismo número de partidos pendientes.

Santos Laguna tiene cinco partidos por disputar, incluido su encuentro de esta Jornada 13 ante Pumas. Tijuana también tiene seis encuentros pendientes, porque además del duelo de este miércoles contra Toluca todavía debe disputar el partido aplazado ante América. Pumas y Puebla tienen cinco partidos por delante, mientras que Atlético de San Luis, que ya jugó ante Querétaro, cuenta con cuatro.

Por ello, no existe todavía una cantidad de puntos que garantice la clasificación para todos los equipos que se encuentran fuera de los ocho primeros. La pelea dependerá tanto de sus propios resultados como de los partidos entre rivales directos.

Tijuana tiene una oportunidad adicional con su partido pendiente ante América, pero primero debe enfrentar a Toluca. Santos Laguna y Pumas se medirán entre sí, por lo que uno de los dos podrá sumar mientras el otro dejará puntos en el camino. Puebla también tendrá un partido directo contra Monterrey, el equipo que actualmente ocupa el octavo lugar.

Más abajo aparecen Tigres y Atlante, con 14 puntos, y Pachuca, con 13. Tigres ya disputó su partido de la Jornada 13 y perdió 2-0 ante León, por lo que tiene cuatro encuentros más y puede alcanzar 26 unidades si gana todos. Atlante también tiene 14 puntos y cuatro partidos por disputar.

Pachuca tiene cinco partidos por delante y puede llegar a 28 puntos si gana todos sus compromisos restantes. Necaxa, con nueve unidades y cuatro encuentros por disputar, puede alcanzar como máximo 21 puntos, por lo que necesita ganar todos sus partidos y esperar una combinación de resultados para mantenerse en la pelea.

La situación puede resumirse así:

Equipo Puntos Situación Santos Laguna 16 A un punto del octavo lugar Tijuana 16 A un punto y con un partido pendiente Pumas 16 A un punto del octavo lugar Puebla 16 A un punto del octavo lugar Atlético de San Luis 16 A un punto del octavo lugar Tigres 14 Puede llegar a 26 puntos Atlante 14 Puede llegar a 26 puntos Pachuca 13 Puede llegar a 28 puntos Necaxa 9 Puede llegar a 21 puntos FC Juárez 4 Eliminado matemáticamente

La lucha por los últimos boletos a la Liguilla del Apertura 2026 se intensifica

La pelea se mantiene abierta porque Monterrey solo tiene un punto de ventaja sobre el grupo de cinco equipos que lo persigue. Además, varios de esos clubes todavía tienen partidos directos entre sí, por lo que las posiciones pueden modificarse de una jornada a otra.

Liga MX: ¿Cuándo empieza la Liguilla del Apertura 2026?

La Liguilla del Apertura 2026 comenzará el miércoles 25 de noviembre, apenas unos días después de que concluya la fase regular. La fecha 17 está programada para el 20, 21 y 22 de noviembre y será la que defina a los ocho equipos que avanzarán a la fase final.

Los cuartos de final de ida se disputarán el 25 y 26 de noviembre, mientras que los partidos de vuelta están programados para el 28 y 29 del mismo mes. Las Semifinales se jugarán los días 2, 3, 5 y 6 de diciembre.

La Final tiene como fechas previstas el 10 y 13 de diciembre. Sin embargo, si Toluca alcanza la serie por el título, los partidos se recorrerán al 24 y 27 de diciembre debido a la participación de los Diablos Rojos en la Copa Intercontinental de la FIFA.

Formato de la Liguilla Apertura 2026: ¿Hay Play-In o ya no?

No hay Play-In en el Apertura 2026. Los ocho primeros lugares de la tabla general al término de la fase regular avanzarán directamente a los Cuartos de Final. La FMF tiene publicado el reglamento correspondiente a la temporada 2026-2027, mientras que el calendario de la Liga MX establece que la fase final comienza directamente con los ocho equipos clasificados.

Los cruces de Cuartos de Final se determinan de acuerdo con la posición obtenida en la fase regular:

1.º vs. 8.º

2.º vs. 7.º

3.º vs. 6.º

4.º vs. 5.º

Las series se disputan a ida y vuelta. En Cuartos de Final y Semifinales, si existe empate en el marcador global, avanza el equipo que terminó mejor ubicado en la tabla general. La Final también se juega a dos partidos, pero si termina empatada en el global se disputan tiempos extra y, de ser necesario, penales.

La eliminación del Play-In modifica el camino hacia el título. Los lugares del primero al octavo tendrán acceso directo a los Cuartos de Final, mientras que los equipos que terminen del noveno puesto hacia abajo quedarán eliminados al finalizar la Jornada 17.

Con la Jornada 13 todavía en curso, América, Chivas, Toluca, León, Atlas, Cruz Azul, Querétaro y Monterrey ocupan actualmente los ocho puestos de clasificación, pero ninguno tiene todavía el boleto asegurado de manera matemática. La pelea continuará durante las cuatro jornadas restantes y los partidos pendientes hasta conocer a los ocho integrantes definitivos de la Liguilla.