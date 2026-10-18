Huiqui lanza mensaje tras la goleada de Cruz Azul: “El campeón está de regreso”

El técnico señaló que las modificaciones respondieron al trabajo realizado durante las semanas previas y resaltó la competencia interna que existe en el equipo

Cruz Azul derrotó 5-0 a FC Juárez y Joel Huiqui destacó el trabajo realizado durante las últimas semanas, así como la respuesta de los futbolistas que recibieron una oportunidad en la jornada 12 del Apertura 2026. El técnico explicó que las modificaciones en la alineación no obedecieron únicamente a la intención de repartir minutos, sino también a la evolución que algunos jugadores habían mostrado durante los entrenamientos.

“No solamente fue por darle también minutos a los jugadores, hemos visto una evolución muy importante en algunos de ellos”, explicó Huiqui al referirse a Alan Mozo y Alán Montes. Sobre este último, señaló que llegó con poco ritmo de juego y que el trabajo realizado durante las semanas previas le permitió mejorar su condición. También mencionó a Andrés Montaño y Amauri García como futbolistas que aprovecharon la oportunidad recibida ante Juárez.

El entrenador también puso énfasis en la competencia interna que existe dentro del grupo y en la respuesta de quienes comenzaron el partido desde el banquillo. “En cualquiera de las posiciones, cualquiera que entre de cambio puede suplir al otro”, afirmó. Huiqui explicó que el cuerpo técnico ha buscado generar esa competencia durante las semanas de trabajo y consideró que el partido ante Juárez permitió comprobar la respuesta del plantel.

Para el estratega, la actitud de quienes no tuvieron minutos también forma parte del funcionamiento del equipo. “Recalcar la disposición de los que no entraron, eso para mí es maravilloso”, señaló. Huiqui explicó que incluso los futbolistas que no participaron estuvieron pendientes de las necesidades del grupo y relacionó esa dinámica con la construcción de un equipo que busca competir desde todos sus integrantes.

Otro de los aspectos mencionados por Huiqui fue el desarrollo de los futbolistas jóvenes y el cumplimiento de los minutos para menores. El técnico destacó los casos de Rogelio González y Ariel Castro, además de mencionar a Jorge Rodarte y Luka Romero como otras opciones dentro de la cantera. “La cantera de Cruz Azul siempre se ha manifestado por tener buenos jugadores y hoy no es la excepción”, comentó, al tiempo que explicó que continúan buscando alternativas para sumar minutos de jugadores jóvenes.

Finalmente, Huiqui puso el cero recibido ante Juárez como uno de los puntos centrales del triunfo. “Yo hoy me siento contento, sobre todo porque vimos un equipo que interpretó muy bien la forma de jugar, contrarrestó lo que era el rival y bueno, se hizo un cero atrás que para mí es clave”, explicó.

MÁS INFORMACIÓN: Carlos Álvarez marca su primer tanto con América en lluvia de goles ante León para conservar el liderato general

El técnico recordó que había señalado previamente la importancia de mejorar en defensa y sostuvo que mantener la portería sin goles permite construir el camino hacia las victorias.