México sorprende con su convocatoria al Mundial sub 17 Qatar 2026: ¿quiénes son los 21 elegidos?

Jürgen Castañeda perfila una selección con jugadores de Liga MX y del extranjero para disputar el Mundial sub 17

Da’vian Kimbrough es uno de los elementos principales | Imago7

La Selección Mexicana sub 17 prepara su participación en el Mundial de Qatar 2026 con una lista de 21 futbolistas que combina talento de la Liga MX y jugadores que militan en el extranjero. El equipo dirigido por Jürgen Castañeda disputará la competencia del 19 de noviembre al 13 de diciembre, con el objetivo de buscar el tercer campeonato de la categoría para México.

Entre los nombres que destacan aparecen Da’vian Kimbrough, Santiago Cisneros, Saulo Tejeda y Juan Martínez, jóvenes que han formado parte de distintos procesos de selecciones menores. El cuerpo técnico cuenta con una base que participó en los partidos de preparación y en las eliminatorias de Concacaf. América, Chivas, Monterrey, León y Tijuana figuran entre los clubes que aportan jugadores, mientras que cinco elementos desarrollan su carrera fuera de México. La convocatoria presentada por el citado medio todavía requiere confirmación mediante un comunicado oficial de la Federación Mexicana de Fútbol.

¿Quiénes son los 21 convocados de México para el Mundial sub 17 de Qatar 2026?

Estos son los futbolistas convocados para esta Copa del Mundo sub 17:

Porteros

José Corona – Tijuana

Johan Cuenca – Tigres

Marcelo Ávalos – San Jose Earthquakes

Defensas

André Godínez – Guadalajara

Gerson Gutiérrez – Guadalajara

Alan Hernández – León

Dylan Martínez – Necaxa

Adonaí Valdez – América

Miguel de Jesús Rivera – América

Álvaro Velázquez – Monterrey

Mediocampistas

Santiago Cisneros – León

Jonathan de la Fuente – Colorado Rapids

Edy Lugo – Monterrey

Juan Martínez – Querétaro

Jesús Orduño – Tijuana

Ángel Reyes – Atlético de San Luis

Saulo Tejeda – Dinamo Zagreb

Matthew Arana – Houston Dynamo

Delanteros

Da’vian Kimbrough – Dallas FC

Fernando Ruiz – Toluca

Adán Sánchez – Monterrey

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La presencia de Kimbrough representa una de las novedades de la convocatoria, después de que el delantero nacido en Estados Unidos participara en procesos juveniles de ambos países y fuera considerado por México para esta edición mundialista.

De los 21 jugadores que aparecen en la lista, 16 pertenecen a clubes mexicanos y cinco militan en equipos del extranjero. Monterrey es la institución con mayor representación, con tres futbolistas, mientras que América, Guadalajara, León y Tijuana cuentan con dos cada uno. La convocatoria también contempla elementos que han disputado torneos internacionales de preparación, como la Vertex Cup celebrada en Inglaterra, donde el cuerpo técnico de Castañeda evaluó alternativas antes de definir el plantel que viajará a territorio catarí.

¿Cuándo debuta México en el Mundial sub 17 y contra quién juega?

México consiguió su clasificación al Mundial de Qatar 2026 después de terminar invicto y como líder del Grupo A en las eliminatorias de Concacaf. Durante el certamen clasificatorio, el Tricolor consiguió cuatro victorias y aseguró su boleto con un triunfo de 2-1 sobre Trinidad y Tobago, gracias a las anotaciones de Jesús Orduño y Adán Sánchez. El combinado nacional buscará conquistar su tercera Copa del Mundo sub 17, después de los campeonatos obtenidos en Perú 2005 y México 2011, dos antecedentes que forman parte de la historia de las selecciones juveniles mexicanas.

La Selección Mexicana quedó ubicada en el Grupo K del Mundial sub 17 de Qatar 2026, junto a Rumania, Camerún y Venezuela. Su debut será el sábado 21 de noviembre frente a Rumania, mientras que el segundo compromiso se disputará el martes 24 ante Camerún. México cerrará la primera ronda el viernes 27 de noviembre contra Venezuela, con los tres partidos programados en el complejo Aspire Zone. El campeonato reunirá a 48 selecciones y finalizará el 13 de diciembre, fecha en la que se conocerá al nuevo campeón mundial de la categoría.