México cae ante Argentina en penaltis en su debut en la Vertex Cup 2026

Tras la derrota, el Tricolor sub 17 buscará su primera victoria el domingo 4 de octubre ante China y lo podrás seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports

México no logró mantener la ventaja ante Argentina | Claro Sports

La Selección Mexicana sub 17 comenzó su participación en la Vertex Cup London 2026 con una derrota ante Argentina en tanda de penaltis, luego de igualar 2-2 durante el tiempo regular. El conjunto dirigido por Jürgen Castañeda tuvo opciones de quedarse con el encuentro hasta los últimos minutos, pero la Albiceleste consiguió el empate sobre el cierre y después se impuso 4-3 desde los once pasos.

México afrontó el compromiso como parte de su preparación para la Copa del Mundo sub 17, que se disputará en Qatar entre noviembre y diciembre. En el SkyEx Community Stadium de Londres, el Tricolor se encontró con una selección argentina que también utiliza el torneo para ajustar su plantilla antes de la competencia mundialista.

El partido mantuvo el marcador sin movimientos durante la primera mitad, con ambos conjuntos en busca de espacios para llegar al área rival. Fue hasta el complemento cuando Argentina consiguió romper la igualdad. Galo Escobar apareció al minuto 50 para marcar el 1-0 y obligar a México a modificar su planteamiento en busca de la respuesta.

El equipo mexicano encontró el empate en la recta final. Fernando Ruiz marcó al minuto 78 y devolvió al Tricolor al partido cuando Argentina intentaba administrar su ventaja. El delantero del Toluca volvió a aparecer nueve minutos después y, al 87′, firmó su doblete para colocar el 2-1 a favor de la Selección Nacional de México.

Cuando el conjunto de Jürgen Castañeda parecía encaminado a quedarse con el resultado, Argentina reaccionó antes del silbatazo final. Mateo Santa María consiguió el 2-2 al minuto 90, resultado que llevó el encuentro directamente a la definición desde el punto penal y evitó que México concretara la remontada.

La tanda volvió a colocar a ambos equipos frente a frente en un escenario de presión. Argentina encontró respuesta en el guardameta Valentín Reigia, quien fue determinante durante la definición, mientras que la Albiceleste aprovechó sus oportunidades para cerrar la serie 4-3 y sumar el triunfo en su estreno dentro del torneo.

Pese al resultado, México tuvo capacidad de reacción después de verse abajo en el marcador y estuvo cerca de completar la remontada con el doblete de Fernando Ruiz. La Vertex Cup reúne a México, Argentina, China y Tanzania en un formato de todos contra todos, con tres partidos para cada selección entre el 1 y el 7 de octubre en Londres. El certamen representa una de las últimas pruebas internacionales para los cuatro equipos antes del Mundial Sub 17.

La actividad continuará para la Selección Mexicana el domingo 4 de octubre, cuando dispute su segundo encuentro del torneo frente a China a las 7:00 horas, tiempo del centro de México. El partido también podrá seguirse a través de Claro Sports Premium en YouTube, antes de que el Tricolor cierre su participación frente a Tanzania el miércoles 7 de octubre.