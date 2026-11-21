El conjunto Tricolor resolvió un encuentro parejo ante su similar de Rumania gracias a un disparo de media distancia

Adán Sánchez le dio a México la victoria en su debut. | @miseleccionsubs

México sub 17 1 V 0 Rumania sub 17 SEDE: Aspire Zone Doha, Qatar

La Selección Mexicana debutó con una victoria de 1-0 sobre Rumania en el Mundial sub 17 de Qatar 2026, gracias a un golazo de Adán Sánchez al minuto 55. El futbolista de las fuerzas básicas de Monterrey fue el encargado de romper el empate con un potente disparo desde fuera del área, en un encuentro en el que el Tricolor tuvo que superar dos anotaciones anuladas y resistir los intentos de reacción del conjunto europeo para conseguir sus primeros tres puntos del Grupo K.

El equipo dirigido por Jürgen Castañeda tomó la iniciativa desde los primeros minutos, con presión alta y posesiones prolongadas para encontrar espacios en la defensa rumana. La primera polémica llegó al minuto 14, cuando Jonathan de la Fuente mandó el balón a las redes después de un servicio largo de Álvaro Velázquez. Sin embargo, el árbitro consideró que el mediocampista mexicano cometió una infracción sobre su marcador y anuló la anotación.

México mantuvo su propuesta ofensiva y al minuto 21 estuvo cerca de abrir el marcador, cuando Adán Sánchez envió un centro que superó la salida del guardameta Tudor Cosa, pero André Godínez no consiguió conectar correctamente la pelota en el segundo poste. Rumania respondió con dos aproximaciones de Alexandru Goncear, quien al 29 sacó un disparo cruzado que pasó cerca del arco de José Miguel Corona y al 35 volvió a generar peligro con un remate por encima del travesaño.

Adán Sánchez firma un golazo que le da la victoria a México

El complemento comenzó con otra decisión arbitral en contra del conjunto mexicano. Al minuto 47, Adán Sánchez había conseguido marcar después de una combinación de tres toques dentro del área, pero la jugada fue invalidada por un fuera de lugar en el primer pase. La segunda anotación anulada aumentó la frustración del Tricolor, que hasta ese momento no lograba reflejar sus oportunidades en el marcador.

La insistencia mexicana finalmente tuvo recompensa al minuto 55, cuando Sánchez aprovechó un rebote en los límites del área, acomodó el balón hacia su perfil izquierdo y conectó un potente disparo que superó a Tudor Cosa. El remate combinó fuerza y colocación para establecer el 1-0, que terminaría por convertirse en el resultado definitivo. Apenas un minuto después, el autor del gol abandonó el terreno de juego para ceder su lugar a Carlos Martínez Jr.

Con la desventaja, Rumania adelantó sus líneas e intentó recuperar el control del encuentro. Al minuto 63 se presentó otra acción polémica, cuando el entrenador europeo solicitó una revisión arbitral por una posible mano del guardameta mexicano fuera del área. Después de observar la repetición, el silbante determinó que Corona había tomado el balón sobre la línea, por lo que mantuvo su decisión de no sancionar la jugada.

México resiste la presión de Rumania y comienza con tres puntos

En el último tramo del encuentro, Rumania incrementó su posesión y obligó al conjunto mexicano a defender más cerca de su portería. Jürgen Castañeda realizó modificaciones para mantener el orden, con los ingresos de futbolistas como Miguel Rivera, Edy Lugo y Alberto Cisneros. El Tricolor cerró espacios en el mediocampo y buscó aprovechar los contragolpes para ampliar la diferencia.

La oportunidad más clara para sentenciar el compromiso llegó al minuto 84, cuando Alberto Cisneros encabezó una salida rápida y envió un centro que terminó en los pies de Edy Lugo, quien sacó un disparo por encima del travesaño. Poco después, Ioan Precup recibió una tarjeta amarilla por una falta sobre el propio Lugo. El cuerpo técnico mexicano solicitó una revisión por un posible golpe al rostro del atacante, pero el árbitro mantuvo la amonestación original.

México consiguió conservar el 1-0 y arrancó su participación mundialista con tres puntos, en un encuentro que dejó como figura a Adán Sánchez y evidenció la capacidad del equipo para mantener la ventaja bajo presión. El Tricolor disputará su segundo compromiso del Grupo K el martes 24 de noviembre ante Camerún, a las 07:30 horas del centro de México, antes de enfrentar a Venezuela el viernes 27. La selección nacional buscará dar otro paso hacia la clasificación a los dieciseisavos de final y mantener viva la aspiración de conquistar su tercer título mundial de la categoría.