El resurgir de Santos Laguna: de colista al equipo con mejor forma de la Liga MX

Santos suma cuatro victorias seguidas, se acerca a la fase final y encuentra en Renato Paiva, Aleco Irarragorri y su ataque las claves del cambio

El proyecto de Santos marcha por buen camino en la Liga MX | Claro Sports

Santos Laguna pasó del último lugar de la Liga MX a convertirse en el equipo con la mejor racha ganadora del Apertura 2026. Después de siete jornadas sin triunfos, el conjunto de Renato Paiva consiguió cuatro victorias consecutivas, sumó 12 de los últimos 12 puntos y alcanzó las 13 unidades. Los Guerreros son los únicos que han ganado sus últimos cuatro partidos y ahora ocupan el decimocuarto puesto, a dos puntos de la zona de fase final.

La reacción comenzó con un 2-1 ante Juárez, siguió con una remontada 3-2 en Toluca, continuó con un 1-0 sobre Pachuca y llegó a cuatro triunfos con el 2-1 frente al Atlético de San Luis. En tres de esos encuentros, el equipo tuvo que remontar. El cambio también se refleja en su producción ofensiva: duplicó sus goles esperados, triplicó los remates a puerta y pasó de marcar 0.57 a 2 goles por partido.

De seis títulos al fondo de la Liga MX

Santos conquistó seis campeonatos de Liga entre 1996 y 2018, además de disputar la final del Guard1anes 2021. Sin embargo, la salida de jugadores importantes, los refuerzos que no consiguieron consolidarse y los constantes cambios deportivos dieron paso a una crisis prolongada. El club sumó apenas 17 puntos durante 2025 y terminó último en el Clausura 2026. En febrero de ese año fue destituido Francisco Rodríguez Vílchez, después de conseguir un punto en seis jornadas y recibir 19 goles. También salió Braulio Rodríguez, responsable de gestión deportiva.

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Para el Apertura 2026, la estructura quedó encabezada por Alejandro Irarragorri Kalb como presidente, Andrés Bejarano en Gestión Deportiva, Gonzalo Pineda en la dirección de fútbol y Renato Paiva en el banquillo. Los resultados tardaron en llegar. Santos perdió sus primeros cinco encuentros ante Monterrey, Atlas, América, Guadalajara y Puebla, además de quedar eliminado en la fase de grupos de la Leagues Cup. El empate sin goles frente a Tigres, en la sexta fecha, significó su primer punto, pero una derrota posterior contra Cruz Azul lo dejó con apenas cuatro tantos anotados y doce recibidos.

El primer triunfo llegó hasta la jornada 8. Santos remontó contra Juárez con goles de Ezequiel Bullaude y Esteban Lozano. Después levantó un 2-0 en Toluca, donde Kevin Palacios empató al minuto 86 y Fran Villalba marcó el tanto definitivo al 95. El español volvió a resolver ante Pachuca desde el punto penal y Tahiel Jiménez completó la cuarta victoria con un doblete en San Luis Potosí.

Aleco Irarragorri y la “esperanza”: de las críticas a la conexión con la afición

Alejandro Irarragorri asumió la presidencia el 17 de octubre de 2024, a los 24 años, en sustitución de Dante Elizalde. Su relación con Santos comenzó desde niño, cuando acompañaba al primer equipo en concentraciones y participaba como balonero. Sin embargo, los malos resultados durante el inicio de su gestión generaron cuestionamientos alrededor de su experiencia y capacidad para sacar al club de la crisis.

El episodio más reciente ocurrió en agosto de 2026, cuando se viralizó un video del presidente cantando «Color Esperanza», de Diego Torres, durante una reunión privada. Santos acumulaba cinco derrotas y ningún punto, por lo que las imágenes generaron mucho revuelo en redes sociales. Puebla incluso utilizó la canción en un video relacionado con su victoria sobre los laguneros, aunque posteriormente retiró el contenido y ofreció disculpas.

La primera victoria contra Juárez cambió el contexto de aquella canción y la convirtió en un himno de motivación y reflejó el buen momento en el vestuario. «Color Esperanza» sonó en el Estadio Corona y los futbolistas comenzaron a utilizarla durante sus festejos.

Aleco también se convirtió en protagonista de las celebraciones desde los palcos, especialmente en Toluca y San Luis Potosí, donde fue captado alentando al plantel y festejando los goles junto a la afición Albiverde. Después de una de las remontadas escribió: “Remontamos por deporte, eso somos… disfrútenlo, y los invito a confiar, creer, soñar y apoyar”.

Las imágenes del presidente conviviendo con aficionados, regalando indumentaria y celebrando los goles han acompañado el cambio de resultados. Se trata de acciones de comunicación y acercamiento con la plantilla y la tribuna cuya repercusión se refleja en cada partido y el apoyo al proyecto.

La conexión con los seguidores tuvo uno de sus episodios más destacados tras vencer a Pachuca. Jared, un seguidor que apareció llorando en un video después del encuentro, explicó que llevaba alrededor de dos años y medio viendo al equipo atravesar dificultades. Irarragorri lo invitó a viajar con el plantel a San Luis Potosí y presenciar el siguiente partido desde el palco.

Aleco también ha recibido, a lo largo de su gestión, el respaldo de leyendas del equipo, que confían en que su amor por los colores y su profundo conocimiento del club le permitirán sacar el equipo hacía adelante: “A Aleco yo lo quiero mucho, es un tipo que conoce las entrañas de Santos desde lo más profundo”, declaró Oswaldo Sánchez en una entrevista.

Renato Paiva y los protagonistas del cambio

Renato Paiva llegó a Torreón en mayo de 2026 con el objetivo de fortalecer la plantilla, recuperar el protagonismo de la cantera y construir un equipo capaz de controlar el balón. Antes de la tercera jornada reconoció que algunos futbolistas todavía no conectaban con su propuesta, pese a haber acumulado alrededor de 45 entrenamientos. También identificó problemas de compactación y contundencia.

A lo largo del campeonato, el portugués ha realizado ajustes importantes en su planteamiento. Los cambios han lograd reforzar el centro del campo y ofrecer mayor participación a los jugadores ofensivos. La mejoría en los resultados coincidió con una mayor presencia en el área rival y un aumento considerable de las oportunidades de gol.

Cinco futbolistas se repartieron los ocho tantos de la racha. Bullaude marcó contra Juárez y Toluca, además de asistir a Tahiel Jiménez en San Luis. Villalba anotó los goles decisivos frente a los Diablos Rojos y Pachuca, actuaciones que lo llevaron al Once Ideal de la Liga MX durante dos jornadas consecutivas. Palacios y Lozano fueron determinantes en las remontadas de las fechas 8 y 9.

La irrupción de Tahiel tuvo especial importancia en la cuarta victoria. El delantero de 20 años llevaba más de dos años sin marcar en Liga MX y consiguió su primer doblete en Primera División. Carlos Acevedo, el rostro y capitán del club, también contribuyó a la racha con atajadas importantes en los cierres de los partidos contra Pachuca y Atlético de San Luis.

¿Qué cambió en Santos? Las estadísticas explican su mejoría

La principal diferencia está en el ataque. Durante las primeras siete jornadas, Santos generaba pocas ocasiones y tenía dificultades para rematar a portería. En sus cuatro victorias, el equipo pasó de 11.57 a 20 disparos por encuentro y triplicó sus tiros entre los tres palos. También aumentó la calidad de las oportunidades, medida mediante los goles esperados (xG).

Estadísticas Santos Laguna Apertura 2026 | Claro Sports

El aumento de tiros a puerta fue del 204%, mientras que las ocasiones claras crecieron un 163%. Santos ahora genera más oportunidades y remata con mayor precisión. También mejoró su aprovechamiento: durante las primeras siete fechas anotó cuatro goles pese a producir 7.65 xG; en los cuatro encuentros recientes marcó ocho con una producción de 9.71 xG.

Antes, los rivales generaban más peligro que el rival; ahora sucede lo contrario. El diferencial de goles esperados pasó de -0.43 a +0.80 por encuentro. La diferencia proviene principalmente del crecimiento ofensivo, mientras que la reducción de las oportunidades concedidas sigue siendo una tarea pendiente.

Santos se acerca a la fase final: ¿qué sigue?

Con cuatro victorias, un empate y seis derrotas, Santos ocupa el decimocuarto lugar con 13 puntos. Pachuca, Pumas y Tigres tienen las mismas unidades, mientras que Atlético de San Luis suma 12 y Atlante registra 11. Los Guerreros están a dos puntos del octavo puesto, aunque necesitan escalar seis posiciones para entrar en zona de fase final.

Su siguiente compromiso será frente a Querétaro. Las cuatro victorias consecutivas han cambiado el ambiente en Torreón. La confianza dentro del vestidor, el respaldo de la afición y la cercanía de Aleco Irarragorri con jugadores y seguidores acompañan el mejor momento del equipo en el torneo. Con seis jornadas por disputar, los Guerreros buscarán aprovechar este impulso para mantener su racha y alcanzar los puestos de fase final.