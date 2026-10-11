Atlético de San Luis vs Santos Laguna en vivo el partido de la jornada 11 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

El Atlético de San Luis recibe a Santos Laguna este domingo 11 de octubre en el Estadio Libertad Financiera, por la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. Ambos conjuntos llegan después de conseguir resultados positivos antes de la Fecha FIFA, aunque permanecen fuera de los ocho primeros lugares de la clasificación. Los potosinos buscan su tercera victoria consecutiva, mientras que los Guerreros intentarán extender su racha a cuatro triunfos.

El equipo dirigido por Diego Mejía ocupa el decimocuarto puesto con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas. En sus últimos dos compromisos superó 3-1 a Necaxa y 3-2 a Pumas, este último en Ciudad Universitaria. Sin embargo, su rendimiento como local sigue siendo una asignatura pendiente: únicamente ha conseguido un triunfo en casa y se encuentra entre los tres clubes que más goles han recibido en el campeonato.

Por su parte, Santos Laguna llega en el decimosexto lugar con 10 unidades después de tres victorias, un empate y seis derrotas. Los dirigidos por Renato Paiva comenzaron su recuperación al imponerse 2-1 a Juárez, posteriormente vencieron 3-2 a Toluca en el Nemesio Diez y cerraron su actividad previa al parón internacional con un 1-0 sobre Pachuca. Una nueva victoria les permitiría superar al conjunto potosino en la tabla.

¿A qué hora juega Atlético de San Luis vs Santos Laguna y dónde ver hoy 11 de octubre la jornada 11 de la Liga MX 2026?

El encuentro comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Libertad Financiera de San Luis Potosí. La transmisión estará disponible a través de ESPN 2 en televisión de paga, además de las plataformas Disney+ Premium y ViX Premium.

Alineaciones Atlético de San Luis vs Santos Laguna, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Fernando Hernández Gómez será el árbitro central del partido, acompañado por José Ibrahim Martínez Chavarría y Jesús Lorenzo Soto Dávila como asistentes, mientras que Mario Terrazas estará a cargo del VAR.

Atlético de San Luis (alineación probable): Miguel Lajud, Eduardo Águila, Aldo Cruz, Benjamín Galindo, Anderson Duarte, Sébastien Salles-Lamonge, Óscar Macías, Román Torres, Rafa Llorente, Felipe Mora y David Rodríguez.

Miguel Lajud, Eduardo Águila, Aldo Cruz, Benjamín Galindo, Anderson Duarte, Sébastien Salles-Lamonge, Óscar Macías, Román Torres, Rafa Llorente, Felipe Mora y David Rodríguez. Santos Laguna (alineación probable): Carlos Acevedo, Efraín Orona, Felipe Sánchez, Franco Partod, Diego González, Fran Villalba, Facundo Cáseres, Mauricio Cuevas, Ezequiel Bullaude, Esteban Lozano y Kevin Palacios.

Antecedentes Atlético de San Luis vs Santos Laguna, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

El historial reciente favorece ampliamente al Atlético de San Luis, que ha ganado los últimos cinco enfrentamientos de Liga MX ante Santos Laguna. Durante esa racha, el conjunto potosino marcó 15 goles y recibió cuatro. Los Guerreros no derrotan a este rival desde el Apertura 2023, cuando consiguieron una victoria por 2-0 como visitantes.

Estos son los últimos cinco resultados entre ambos:

22 de abril de 2026: Atlético de San Luis 2-0 Santos Laguna.

21 de septiembre de 2025: Santos Laguna 1-4 Atlético de San Luis.

30 de marzo de 2025: Santos Laguna 2-3 Atlético de San Luis.

28 de septiembre de 2024: Atlético de San Luis 3-1 Santos Laguna.

28 de abril de 2024: Santos Laguna 0-3 Atlético de San Luis.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Atlético de San Luis parte como ligero favorito para conseguir los tres puntos en el Estadio Libertad Financiera. Los potosinos acumulan cinco victorias consecutivas frente a Santos Laguna y llegan después de superar a Necaxa y Pumas. Sin embargo, los Guerreros atraviesan su mejor momento del torneo, con tres triunfos al hilo que les han permitido acercarse a los puestos de clasificación.

Los momios para el encuentro colocan al Atlético de San Luis en -115, mientras que el empate se paga en +255 y la victoria de Santos Laguna en +250. Aunque las cuotas favorecen a los locales, el conjunto dirigido por Renato Paiva buscará aprovechar su recuperación reciente para romper la racha negativa frente a los potosinos.

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