Santos liga cuatro triunfos, pero Renato Paiva lanza advertencia por el furor alrededor de Tahiel Jiménez

El técnico portugués destacó el crecimiento de Santos, dedicó el triunfo a su preparador físico y pidió mantener los pies en la tierra

Renato Paiva pide calma por Tahiel Jiménez tras su doblete. Imago 7

Renato Paiva no quiere que la racha de Santos Laguna se convierta en euforia. El técnico portugués valoró la victoria 1-2 sobre Atlético de San Luis en la jornada 11 del Apertura 2026, la cuarta consecutiva para los Guerreros, pero insistió en que el equipo todavía atraviesa una situación que exige trabajo y concentración.

“Sabe a tres puntos. No hay que confundir crecimiento y confianza con euforia. Hay motivos para entender que el trabajo está dando sus frutos. Estamos creciendo, empezamos a crecer temprano, pero los resultados no acompañaban. Ahora los resultados están acompañando”, explicó Paiva en conferencia de prensa después del encuentro en territorio potosino.

El entrenador destacó que Santos no modificó su plan pese a comenzar el partido en desventaja. Los Guerreros terminaron imponiéndose 1-2 y consiguieron su cuarto triunfo del torneo, una racha que contrasta con las dificultades que enfrentaron durante el inicio del campeonato.

“Es la cuarta victoria de Santos, no es mía. Es mía, obviamente, tiene un porcentaje mío, pero tiene la mayor parte de los jugadores”, señaló Paiva, quien destacó el trabajo que realiza el plantel durante la semana y la capacidad de sus futbolistas para mantener la propuesta incluso cuando el marcador está en contra.

Tahiel Jiménez responde con un doblete

El gran protagonista de la noche fue Tahiel Jiménez, quien marcó los dos goles de Santos y consiguió su primer doblete en la Liga MX. El delantero, hijo del histórico Walter ‘Lorito’ Jiménez, apareció en los minutos 34 y 64 para darle la vuelta al encuentro y concretar la cuarta victoria consecutiva de los Guerreros.

Paiva explicó que la titularidad de Jiménez no estuvo relacionada con el rendimiento de Esteban Lozano, sino con las características del rival. El técnico consideró que el esquema de cinco defensores de Atlético de San Luis ofrecía un escenario favorable para las condiciones del joven delantero.

“Confiamos en Jiménez, sabemos cuáles son sus características más importantes. Sentimos que este era un partido importante para él por las características de la línea de cinco de San Luis”, explicó.

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El estratega también aclaró que Lozano atraviesa un buen momento y que su ausencia en el once inicial no obedeció a una falta de rendimiento. “Nos daba más Jiménez que Esteban Lozano, que está también trabajando espectacularmente. Este juego era más para las características de Jiménez y nos salió bien a nosotros, a él y en especial al club”, agregó.

Paiva pide calma alrededor de Tahiel Jiménez

El doblete colocará a Tahiel Jiménez en el centro de la conversación durante los próximos días, pero Paiva anticipó que será necesario mantener bajo control las expectativas alrededor del delantero. El entrenador sabe que un partido destacado puede generar una atención que, si no se acompaña con trabajo, puede afectar el proceso de crecimiento de un futbolista joven.

“Hoy es euforia, esta semana ustedes y los medios van a buscarlo, se va a hablar mucho de Jiménez, y yo tengo que hacer la parte del padre malo cuando la madre lo deja ir al cine”, comentó entre risas.

Paiva insistió en que el crecimiento de Jiménez debe estar acompañado por trabajo diario y los pies en la tierra. “El crecimiento muy rápido a veces no es un crecimiento verdadero y, a veces, este tipo de momentos, si no es sustentado con el trabajo diario, con los pies en la tierra”, explicó.

Para el técnico portugués, el doblete es una consecuencia del trabajo que el delantero viene realizando y no un motivo para modificar el proceso que ha seguido Santos. La intención será que Jiménez continúe desarrollándose sin que la atención generada por sus dos goles altere sus objetivos.

Santos ya piensa en la quinta victoria

Paiva también aprovechó para dedicar el triunfo a Igor, su preparador físico, quien perdió a un familiar durante la semana, y a la afición de Santos Laguna, a la que reconoció por el apoyo mostrado durante el partido.

“Quería dedicar esta victoria a Igor, mi preparador físico, que perdió un familiar esta semana y fue una semana dura para él, para nosotros también”, expresó el entrenador.

El portugués también destacó que durante distintos momentos del encuentro pudo escuchar a los seguidores de Santos alentando al equipo. Paiva agradeció el respaldo de la afición y pidió que ese apoyo se mantenga en el próximo partido como local, cuando los Guerreros recibirán a Querétaro. “Necesitamos del estadio lleno, necesitamos que nos apoyen para buscar nuestra quinta victoria”, afirmó.

Santos tendrá así la oportunidad de extender su racha ante un Querétaro al que Paiva también reconoció por el torneo que está realizando. Mientras los Guerreros buscan aprovechar el impulso de sus cuatro triunfos consecutivos, el técnico mantiene el discurso de prudencia: crecer, trabajar y evitar que los buenos resultados se conviertan en exceso de confianza.