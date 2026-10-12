Atlético vs Manchester United en Champions League: dos gigantes bajo presión en Europa

El Metropolitano será escenario de un duelo con urgencias distintas, pues los colchoneros buscan reaccionar en la Champions, mientras los Red Devils necesitan recuperar la confianza

Los colchoneros necesitan una victoria en Champions /Óscar del Pozo / AFP

El Atlético de Madrid y el Manchester United se enfrentarán este martes 13 de octubre en el Riyadh Air Metropolitano, en un partido de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. Ambos clubes llegan con asuntos pendientes, aunque sus necesidades son diferentes.

El conjunto colchonero llega con cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones, incluida la reciente victoria por 2-1 ante el Alavés. Sin embargo, su estreno continental terminó con una derrota por 2-1 frente al Liverpool en Anfield. El conjunto madrileño necesita sumar sus primeros puntos en esta fase de liga y aprovechar el respaldo de su afición para evitar que el tropiezo inicial complique su camino.

El Metropolitano ofrece motivos para el optimismo. El Atlético ha ganado nueve de sus últimos 11 partidos como local en la fase de grupos y la fase de liga de la Champions. Además, solo ha perdido dos de sus últimos 19 encuentros en casa ante equipos ingleses, con nueve triunfos y ocho empates. Son estadísticas favorables, aunque Simeone sabe que el desafío consiste en convertir esos antecedentes en resultados.

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Manchester United: la Champions no puede ser un refugio

La presión es distinta para el Manchester United. El empate 1-1 ante el Tottenham, que disputó parte del encuentro con diez jugadores, dejó al equipo con apenas seis puntos después de sus primeras seis jornadas de la Premier League. La falta de regularidad ha aumentado las dudas alrededor de Michael Carrick y de un conjunto que todavía busca construir una nueva identidad.

La victoria por 4-0 ante el Sabah en el debut europeo ofreció un respiro, pero el United no ha conseguido ganar en sus cuatro compromisos posteriores. La visita a Madrid supone una prueba exigente para medir su capacidad de reacción. Más allá de los puntos, el equipo inglés necesita una actuación convincente que confirme que su estreno europeo no fue un episodio aislado.

Atlético de Madrid vs Manchester United de la Champions League: dónde ver en EE.UU.

Fecha: martes 13 de octubre de 2026

martes 13 de octubre de 2026 Hora: 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT

3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT Estadio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España.

Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España. Transmisión en español en EE.UU.: TUDN USA y UniMás

TUDN USA y UniMás Streaming: Paramount+

Un historial que incomoda al equipo inglés

Los antecedentes también favorecen al Atlético. El Manchester United nunca ha derrotado al conjunto rojiblanco en competición oficial. Los cuatro enfrentamientos entre ambos terminaron en dos victorias madrileñas y dos empates. Además, el equipo español superó las dos eliminatorias europeas que disputaron.

El primer cruce llegó en la Recopa de 1991, cuando el Atlético de Luis Aragonés ganó 3-0 en el Vicente Calderón, con dos goles de Paulo Futre y uno de Manolo Sánchez. Tres décadas después, ambos volvieron a encontrarse en los octavos de final de la Champions de 2022. Tras el empate 1-1 en Madrid, un tanto de Renan Lodi en Old Trafford selló la clasificación rojiblanca.

Este encuentro plantea dos exámenes distintos. Cholo Simeone necesita que la buena dinámica doméstica se mantenga en Europa; Carrick, en cambio, debe demostrar que su equipo puede competir con regularidad y que la Champions representa una oportunidad para cambiar el rumbo y recuperar confianza y credibilidad con su afición.

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