Rebeca Bernal, nueva jugadora del Manchester United: la mexicana hace historia en Inglaterra

La defensa mexicana deja el Washington Spirit para comenzar su primera experiencia en Europa con el Manchester United

Rebeca Bernal ya es nueva jugadora del Manchester United. La defensa mexicana dejó al Washington Spirit de la NWSL para comenzar una nueva etapa en Inglaterra, donde se incorporará al conjunto de la Women’s Super League hasta el 2029.

La llegada de Bernal representa su primer paso por el fútbol europeo después de desarrollar la mayor parte de su carrera en México y posteriormente disputar poco más de un año en Estados Unidos. Con 29 años, la defensa inicia ahora un nuevo capítulo en una de las principales ligas femeniles del mundo.

Su incorporación también marca un precedente para el fútbol mexicano, pues se convierte en la primera futbolista mexicana en disputar la Women’s Super League de Inglaterra. La defensa llega al Manchester United después de superar los exámenes médicos este miércoles 2 de septiembre y completar el proceso de su transferencia.

Rebeca Bernal llega al Manchester United con contrato hasta 2029

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El Manchester United confirmó que Bernal llegó a un acuerdo para incorporarse al club y estableció junio de 2029 como el final de su contrato. La institución señaló que la llegada de la mexicana suma experiencia a una plantilla que también cuenta con futbolistas jóvenes. “He vivido muchos momentos especiales en mi carrera; el privilegio de representar al Manchester United es realmente increíble”, señaló en comunicado.

La futbolista también habló sobre sus primeras impresiones del proyecto y destacó el trabajo de la entrenadora Eva Olid.“Es evidente que me uno a un gran entorno, Eva es una excelente entrenadora y se percibe la determinación de todo el equipo por alcanzar el éxito”.

Bernal explicó que llega con la intención de poner su experiencia al servicio del equipo y contribuir a los objetivos de la temporada. “Tengo muchas ganas de empezar esta nueva etapa; de darlo todo, aportando toda mi experiencia y pasión, para impulsar al equipo y luchar juntos por lograr nuestros objetivos”, agregó.

"I'm ready for this." 💪🇲🇽 pic.twitter.com/VMgz7xS3lf — Manchester United Women (@ManUtdWomen) September 2, 2026

Matt Johnson, director de fúbol femenino del Manchester United, explicó lo que representa la incorporación de Bernal para el proyecto del club. “Rebeca es una jugadora excepcional que aporta calidad, liderazgo y experiencia a nuestra joven y prometedora plantilla”, señaló Johnson.

El directivo también destacó la mentalidad de la mexicana y lo que espera de ella dentro del equipo. “Posee la determinación necesaria para triunfar y la mentalidad ganadora para alcanzar el éxito en el Manchester United”, agregó.

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Rebeca Bernal y sus inicios en la Liga MX Femenil

Bernal comenzó su carrera profesional con Rayadas, club en el que permaneció durante prácticamente toda su trayectoria en la Liga MX Femenil. Con Monterrey asumió la capitanía y se convirtió en una de las futbolistas que acompañaron al equipo desde los primeros años de la competencia.

Con Rayadas conquistó cuatro títulos de Liga MX Femenil. Los campeonatos llegaron en los torneos Apertura 2019, Apertura 2021, Clausura 2024 y Apertura 2024. En febrero de 2025, Bernal dejó Monterrey para incorporarse al Washington Spirit. Su etapa en Estados Unidos le permitió competir en la NWSL y continuar con su trayectoria fuera de México antes de concretar su llegada al fútbol inglés.

La defensa también cuenta con una trayectoria dentro de la selección mexicana, con la que ha participado en distintos procesos y competencias internacionales. Uno de los momentos más importantes de su recorrido con el Tricolor ocurrió en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Bernal marcó el gol con el que México derrotó 1-0 a Chile en la final y consiguió la medalla de oro en el futbol femenil por primera vez en la historia de la competencia para el país.

Ahora, Bernal tendrá como siguiente desafío competir en Inglaterra con el Manchester United. Su experiencia con Rayadas, Washington Spirit y la selección mexicana será parte de la base con la que buscará adaptarse a la Women’s Super League.

El conjunto inglés comenzará una nueva temporada bajo la dirección de Eva Olid, con Bernal como una de las incorporaciones para la plantilla. La mexicana tendrá la oportunidad de disputar una competencia que hasta ahora no había contado con una futbolista de México.

Con su llegada al Manchester United, Rebeca Bernal amplía la presencia de futbolistas mexicanas en Europa y abre una nueva etapa en una carrera que comenzó en la Liga MX Femenil y que ahora continuará en Inglaterra.

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